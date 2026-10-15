Microsoft, daha küçük ve ucuz Xbox Nano Controller'ı tanıttı
Microsoft, yeni Xbox Nano Controller modelini tanıttı. Standart kontrolcüden daha küçük ve hafif olan cihaz, şarj edilebilir pili ve Bluetooth desteğiyle öne çıkıyor.
Xbox Nano Controller özellikleri
Microsoft'un yeni kontrolcüsü Xbox Nano Controller, 12,7 cm uzunluğu ve 94 gramlık ağırlığıyla kolayca taşınabilecek bir tasarıma sahip. Kompakt boyutlarına rağmen cihaz, standart Xbox kontrolcüsünde bulunan temel tuşları ve kontrolleri bünyesinde barındırıyor.
Bağlantı tarafında Xbox konsolları için Xbox Wireless desteği sunuluyor. Bluetooth bağlantısı sayesinde bilgisayarlar, Android ve iOS cihazları ile akıllı televizyonlarda da kullanılabiliyor.
Xbox Nano Controller fiyatı ne kadar?
Microsoft Xbox Nano Controller, ABD'de 49,99 dolarlık fiyatla ön siparişe açıldı. Bu fiyat, standart Xbox kontrolcüsünün 64,99 dolarlık liste fiyatından 15 dolar daha düşük.