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Tam Boyutta Gör Microsoft, taşınabilir oyun deneyimine odaklanan yeni Xbox Nano Controller modelini duyurdu. Standart Xbox kontrolcüsünden daha küçük ve hafif olan cihaz, özellikle hareket halindeyken oyun oynamak isteyenlere ve küçük elli oyunculara hitap ediyor. 49,99 dolarlık fiyat etiketiyle ön siparişe açılan kontrolcü, şarj edilebilir bataryasıyla da dikkat çekiyor.

Xbox Nano Controller özellikleri

Microsoft'un yeni kontrolcüsü Xbox Nano Controller, 12,7 cm uzunluğu ve 94 gramlık ağırlığıyla kolayca taşınabilecek bir tasarıma sahip. Kompakt boyutlarına rağmen cihaz, standart Xbox kontrolcüsünde bulunan temel tuşları ve kontrolleri bünyesinde barındırıyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Nano Controller, küçük boyutlarına ek olarak özelleştirilebilir bir işlem düğmesiyle geliyor. Bu düğme aracılığıyla ekran görüntüsü alma, oyun kaydı başlatma ve farklı kısayollara erişme gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor. Bununla birlikte Microsoft, kontrolcüde Hall Effect veya TMR teknolojisine sahip, çubuk kayması sorununa karşı daha dayanıklı analog çubuklar kullanmıyor.

Tam Boyutta Gör AA pillerle çalışan standart modelin aksine Nano Controller, dahili şarj edilebilir bataryaya sahip. Cihaz, USB-C bağlantısı üzerinden şarj ediliyor. Ancak mevcut Xbox kontrolcüsü şarj istasyonlarıyla uyumlu değil.

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Xbox Nano Controller fiyatı ne kadar?

Bağlantı tarafında Xbox konsolları içindesteği sunuluyor.bağlantısı sayesinde bilgisayarlar,vecihazları ile akıllı televizyonlarda da kullanılabiliyor.

Microsoft Xbox Nano Controller, ABD'de 49,99 dolarlık fiyatla ön siparişe açıldı. Bu fiyat, standart Xbox kontrolcüsünün 64,99 dolarlık liste fiyatından 15 dolar daha düşük.

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Microsoft, daha küçük ve ucuz Xbox Nano Controller'ı tanıttı

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