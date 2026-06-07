Microsoft Defender dünyanın en kötü antivirüsü seçildi

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Tam Boyutta Gör Windows işletim sistemindeki yerleşik güvenlik yazılımı, yapılan son bağımsız testlerde sınıfta kaldı. Uluslararası Tüketici Araştırmaları ve Testleri Kuruluşu (ICRT) ile Hong Kong Tüketici Konseyi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı incelemede, Microsoft Defender 16 Windows antivirüs çözümü arasında sonuncu oldu.

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Testlerde, Windows 11 üzerinde çalışan 16 farklı güvenlik yazılımı karşılaştırıldı. Microsoft Defender'ın 5 üzerinden yalnızca 3.5 puan alabildiği görülüyor. Özellikle siber güvenlik dünyasının en büyük tehditlerinden olan kimlik avı (phishing) ve fidye yazılımlarına (ransomware) karşı sergilediği performans uzmanları endişelendirdi. Yazılım, kimlik avı korumasında 1 puan, fidye yazılımı korumasında ise sadece 2 puan alarak geçer not alamadı.

Tam Boyutta Gör Test sonuçları bu başarısızlığın sebebini gözler önüne seriyor. Microsoft Defender'ın bazı durumlarda vaat edilen koruma işlevlerini hiç devreye sokmadığı ve güvenli dosyaları zararlı olarak işaretleyerek yüksek oranda yanlış alarm (false positive) verdiği saptandı.

Sıralama nasıl?

Microsoft'un sınıfta kaldığı testte rakip yazılımların büyük bir çoğunluğu çok daha yüksek performans sergiledi. Mercek altına alınan 16 Windows çözümünden 13'ü, 4.5 puan alarak en yüksek başarı dilimine yerleşti. Bu programların zararlı yazılım tespit oranları ise %97'nin üzerine çıktı. Test edilen tüm yazılımların sıralaması şu şekilde:

G Data Internet Security ESET Home Security Essential Norton 360 Standard Bitdefender Total Security Avast Premium Security F-Secure Internet Security AVG Internet Security McAfee Total Protection Essential Avira Internet Security Trend Micro PC-cillin Internet Security Sophos Home Premium Bitdefender Antivirus Free for Windows Avast One with Free antivirus AVG AntiVirus Free Avira Free Security Microsoft Defender Antivirus

Laboratuvar testleri, modern antivirüs yazılımlarının büyük ölçüde bulut teknolojilerine bağımlı olduğunu ortaya koydu. İnternet bağlantısı kesilen yazılımların, dört hafta boyunca çevrimdışı kaldıklarında yeni kötü amaçlı yazılımları tespit etme yeteneklerinin ciddi şekilde düştüğü gözlemlendi.

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Microsoft Defender dünyanın en kötü antivirüsü seçildi

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