Microsoft Defender dünyanın en kötü antivirüsü seçildi

Testlerde, Windows 11 üzerinde çalışan 16 farklı güvenlik yazılımı karşılaştırıldı. Microsoft Defender'ın 5 üzerinden yalnızca 3.5 puan alabildiği görülüyor. Özellikle siber güvenlik dünyasının en büyük tehditlerinden olan kimlik avı (phishing) ve fidye yazılımlarına (ransomware) karşı sergilediği performans uzmanları endişelendirdi. Yazılım, kimlik avı korumasında 1 puan, fidye yazılımı korumasında ise sadece 2 puan alarak geçer not alamadı.
Sıralama nasıl?
Microsoft'un sınıfta kaldığı testte rakip yazılımların büyük bir çoğunluğu çok daha yüksek performans sergiledi. Mercek altına alınan 16 Windows çözümünden 13'ü, 4.5 puan alarak en yüksek başarı dilimine yerleşti. Bu programların zararlı yazılım tespit oranları ise %97'nin üzerine çıktı. Test edilen tüm yazılımların sıralaması şu şekilde:
- G Data Internet Security
- ESET Home Security Essential
- Norton 360 Standard
- Bitdefender Total Security
- Avast Premium Security
- F-Secure Internet Security
- AVG Internet Security
- McAfee Total Protection Essential
- Avira Internet Security
- Trend Micro PC-cillin Internet Security
- Sophos Home Premium
- Bitdefender Antivirus Free for Windows
- Avast One with Free antivirus
- AVG AntiVirus Free
- Avira Free Security
- Microsoft Defender Antivirus
Laboratuvar testleri, modern antivirüs yazılımlarının büyük ölçüde bulut teknolojilerine bağımlı olduğunu ortaya koydu. İnternet bağlantısı kesilen yazılımların, dört hafta boyunca çevrimdışı kaldıklarında yeni kötü amaçlı yazılımları tespit etme yeteneklerinin ciddi şekilde düştüğü gözlemlendi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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