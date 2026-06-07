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    Microsoft Defender dünyanın en kötü antivirüsü seçildi

    16 farklı Windows uyumlu güvenlik yazılımının karşılaştırıldığı testte, Windows'un yerleşik koruma çözümü Microsoft Defender en düşük performansı göstererek listenin son sırasında yer aldı.

    Microsoft Defender dünyanın en kötü antivirüsü seçildi Tam Boyutta Gör
    Windows işletim sistemindeki yerleşik güvenlik yazılımı, yapılan son bağımsız testlerde sınıfta kaldı. Uluslararası Tüketici Araştırmaları ve Testleri Kuruluşu (ICRT) ile Hong Kong Tüketici Konseyi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı incelemede, Microsoft Defender 16 Windows antivirüs çözümü arasında sonuncu oldu.

    Testlerde, Windows 11 üzerinde çalışan 16 farklı güvenlik yazılımı karşılaştırıldı. Microsoft Defender'ın 5 üzerinden yalnızca 3.5 puan alabildiği görülüyor. Özellikle siber güvenlik dünyasının en büyük tehditlerinden olan kimlik avı (phishing) ve fidye yazılımlarına (ransomware) karşı sergilediği performans uzmanları endişelendirdi. Yazılım, kimlik avı korumasında 1 puan, fidye yazılımı korumasında ise sadece 2 puan alarak geçer not alamadı.

    Microsoft Defender dünyanın en kötü antivirüsü seçildi Tam Boyutta Gör
    Test sonuçları bu başarısızlığın sebebini gözler önüne seriyor. Microsoft Defender'ın bazı durumlarda vaat edilen koruma işlevlerini hiç devreye sokmadığı ve güvenli dosyaları zararlı olarak işaretleyerek yüksek oranda yanlış alarm (false positive) verdiği saptandı.

    Sıralama nasıl?

    Microsoft'un sınıfta kaldığı testte rakip yazılımların büyük bir çoğunluğu çok daha yüksek performans sergiledi. Mercek altına alınan 16 Windows çözümünden 13'ü, 4.5 puan alarak en yüksek başarı dilimine yerleşti. Bu programların zararlı yazılım tespit oranları ise %97'nin üzerine çıktı. Test edilen tüm yazılımların sıralaması şu şekilde:

    1. G Data Internet Security
    2. ESET Home Security Essential
    3. Norton 360 Standard
    4. Bitdefender Total Security
    5. Avast Premium Security
    6. F-Secure Internet Security
    7. AVG Internet Security
    8. McAfee Total Protection Essential
    9. Avira Internet Security
    10. Trend Micro PC-cillin Internet Security
    11. Sophos Home Premium
    12. Bitdefender Antivirus Free for Windows
    13. Avast One with Free antivirus
    14. AVG AntiVirus Free
    15. Avira Free Security
    16. Microsoft Defender Antivirus

    Laboratuvar testleri, modern antivirüs yazılımlarının büyük ölçüde bulut teknolojilerine bağımlı olduğunu ortaya koydu. İnternet bağlantısı kesilen yazılımların, dört hafta boyunca çevrimdışı kaldıklarında yeni kötü amaçlı yazılımları tespit etme yeteneklerinin ciddi şekilde düştüğü gözlemlendi.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 3 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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