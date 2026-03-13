DirectX güncellendi: Yapay zeka ve yeni shader sistemi geliyor

DirectX için ML destekli yeni özellikler geliyor
Microsoft'a göre modern oyun motorlarında giderek daha fazla kullanılan makine öğrenimi teknikleri, grafik kalitesini artırırken aynı zamanda performans tarafında da önemli kazanımlar sağlayabilecek. Microsoft'un DirectX API'sine eklediği ilk yenilik, Shader Model 6.9 ile gelen Cooperative Vectors teknolojisi. Bu özellik, geliştiricilerin grafik hattı içinde doğrudan makine öğrenimi işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyor.
Bunun yanında DirectX Compute Graph Compiler adlı yeni bir ML derleyici API'si de tanıtıldı. Bu araç, geliştiricilerin tam makine öğrenimi modellerini doğrudan oyun motorlarına entegre edebilmesini sağlıyor. Ayrıca otomatik optimizasyon, bellek yönetimi ve operatör birleştirme gibi işlemler de sistem tarafından gerçekleştiriliyor.
Shader takılmaları azalabilir
Microsoft’un duyurduğu bir diğer yenilik ise Advanced Shader Delivery sistemi. Bu teknoloji, Windows platformunda uzun süredir tartışılan shader derleme sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Bilindiği gibi birçok PC oyununda shader'lar ilk çalıştırma sırasında derlendiği için yükleme süreleri uzayabiliyor veya oyun sırasında kısa süreli takılmalar yaşanabiliyor. Advanced Shader Delivery ise geliştiricilerin önceden derlenmiş shader paketlerini oyunculara sunmasına imkân tanıyor.
DXR 2.0 için hazırlık başladı
Microsoft'un üzerinde çalıştığı bir diğer önemli yenilik ise DirectX Raytracing teknolojisinin yeni sürümü olacak DXR 2.0. Yeni sürümün Shader Model 6.10 ile birlikte geleceği belirtiliyor. DXR 2.0, özellikle ışın izleme performansını artırmaya yönelik yeni özellikler içerecek. Bunlar arasında Opacity Micromaps, gelişmiş shader yürütme teknikleri ve yeni donanım yetenekleri bulunuyor. Yeni standart ayrıca farklı donanım seviyeleri için daha esnek destek sunacak.
Microsoft'a göre bu teknolojilerin ilk önizleme sürümü 2026 yazı civarında geliştiricilere sunulacak. Böylece yeni DirectX özelliklerinin önümüzdeki yıllarda çıkacak oyunlarda kullanılmaya başlanması bekleniyor.
