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    Microsoft, Windows 11'in yüksek RAM kullanımını kabul etti: Performans artışı yolda

    Microsoft, Windows 11'in yüksek bellek tüketimini azaltmak için önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirket, React tabanlı bileşenleri WinUI'ya geçirerek performansı artırmayı hedefliyor.

    Microsoft doğruladı: Windows 11 daha az RAM kullanacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft, uzun süredir eleştirilen Windows 11 performansı için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, özellikle yüksek RAM kullanımı ve sistemde hissedilen yavaşlık gibi sorunları azaltmak amacıyla Windows'un çeşitli bileşenlerini React tabanlı yapıdan yerel WinUI altyapısına taşımayı planlıyor.

    Microsoft'un Build 2026 etkinliğinde paylaştığı bilgilere göre WinUI kullanımı, bellek tüketimini azaltmanın yanı sıra uygulamaların daha akıcı çalışmasını sağlayacak. Şirket, bu değişikliğin yalnızca kendi uygulamalarında değil, üçüncü taraf geliştiriciler tarafından da benimsenmesini istiyor.

    RAM tüketimi düşüyor

    Şu ana kadar WinUI'ya geçirileceği doğrulanan bileşenler arasında Başlat menüsü ve bildirim merkezindeki Agenda görünümü bulunuyor. Özellikle Başlat menüsünün yeniden tasarlanacağı daha önce açıklanmıştı. Microsoft, React yerine yerel WinUI framework'ünün kullanılmasının bellek kullanımını optimize edeceğini ve genel sistem performansını iyileştireceğini belirtiyor.

    Ayrıca WinUI'yı kurumsal geliştiriciler için daha cazip hale getirmek amacıyla DataGrid ve Charting gibi yeni bileşenler de eklenecek. Bunun yanında geliştiricilerin geçiş sürecini hızlandıracak yapay zeka destekli araçlar üzerinde de çalışılıyor. Microsoft, WinUI'nın uzun vadeli temel arayüz altyapısı olacağını vurgularken, bundan sonraki sürümlerin numaralandırılmayacağını da açıkladı.

    Böylece geliştiricilerin yeni bir framework'e geçiş endişesi yaşamadan WinUI'yı uzun yıllar kullanabilmesi amaçlanıyor. Bir diğer gelişme ise, React tabanlı bileşenlerde görülen yüksek gecikme süreleri ve pencere boyutu değiştirilirken yaşanabilen ekran yırtılması gibi sorunların da WinUI geçişiyle giderilmesi hedefleniyor. Microsoft henüz WinUI'ya geçirilecek diğer Windows 11 bileşenlerini açıklamadı. 

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