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    Windows 11'de yeni sorun: Son güncelleme, ekranı ve fare imlecini bozuyor

    Microsoft'un kısa süre önce yayımladığı isteğe bağlı Windows 11 KB5120998 güncellemesi, bazı bilgisayarlarda fare imleci ve masaüstü arka planıyla ilgili sorunlara yol açtı. 

    Microsoft doğruladı: Windows 11 güncellemesinde 2 kritik sorun! Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Windows 11 için yayımladığı son isteğe bağlı güncelleme bazı kullanıcılar için yeni sorunları da beraberinde getirdi. KB5120998 kodlu güncellemenin ardından fare imlecinin boyutu ve kişiselleştirme ayarları değişirken, bazı sistemlerde masaüstü arka planı tamamen siyah ekrana dönüşüyor.

    Microsoft, sorunu doğruladı

    Kaçıranlar için 27 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan KB5120998 güncellemesi, Windows 11'e görev çubuğu, Başlat menüsü ve Windows Search tarafında çeşitli yenilikler getiriyor. Ancak güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar, fare imleciyle ilgili beklenmedik sorunlarla karşılaşmaya başladı. Sorunların çok sayıda kullanıcı tarafından bildirilmesinin ardından Microsoft da fare imleciyle ilgili problemi resmi olarak kabul etti ve konuya ilişkin inceleme başlattı.

    Bildirilere göre fare imleci, tamamen kaybolabiliyor, normalden çok büyük görünebiliyor, çok küçük bir boyuta geçebiliyor veya kullanıcının belirlediği boyut ve renk ayarlarını sıfırlayabiliyor. Bazı durumlarda ise kullanıcıların yaptığı kişiselleştirme değişikliklerinin korunmadığı ve imlecin yeniden varsayılan ayarlara döndüğü belirtiliyor.

    Microsoft da yayımladığı notta, Windows güncellemelerinin ardından fare imleci kişiselleştirme ayarlarının değişebileceği veya belirli standart ayarlara geri dönebileceği yönündeki raporları kabul etti. Şirket, sorunun KB5120998 ve sonrasında yayımlanan güncellemelerin yüklenmesinden sonra ortaya çıkabildiğini belirtiyor.

    Tek çözüm güncellemeyi geri almak

    Sorun yalnızca fare imleciyle sınırlı değil. Güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcıların masaüstü arka planının siyah ekrana dönüştüğü de bildiriliyor. Kullanıcı yeni bir duvar kâğıdı seçse bile bilgisayar yeniden başlatıldığında masaüstünün tekrar siyah arka plan göstermesi mümkün olabiliyor. Yapılan testlerde, hem fare imleci hem de duvar kâğıdı sorunlarının KB5120998 güncellemesi kaldırıldığında ortadan kalktığı keşfedildi.

    Bu nedenle sorunları yaşayan kullanıcılar için geçici çözüm, ilgili güncellemeyi kaldırarak önceki Windows sürümüne dönmek olabilir. Ancak KB5120998 isteğe bağlı bir güncelleme olduğundan, kullanıcıların kaldırma işleminden önce kendi sistemlerindeki güncelleme geçmişini kontrol etmesi gerekiyor. Microsoft'un konuyla ilgili incelemesi devam ediyor. Şirketin fare imleci ve masaüstü arka planı sorunlarını gidermek için önümüzdeki günlerde yeni bir düzeltme güncellemesi yayımlaması bekleniyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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