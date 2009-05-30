Microsoft doğruladı; Windows 7 Starter'da 3 uygulama sınırı olmayacak

Tam Boyutta Gör

Sürüm adayı kısa bir süre önce kullanıma sunulan Windows 7 işletim sistemiyle ilgili yeni haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un 7. jenerasyon işletim sistemi hakkında son günlerin en popüler konusu hiç şüphe yok ki Starter isimli baz versiyonda uygulama sınırlamasının olup olmayacağı. Masaüstü sistemlerden ziyade daha çok netbook gibi maliyet odaklı mini-sistemler için geliştirilen Windows 7 Starter sadece 3 uygulamayı aynı anda çalıştırabileceği yönündeki iddilara Microsoft son noktayı koyuyor.

Yapılan açıklamaya göre Windows 7'nin Starter yani başlagıç versiyonunda uygulama çalıştırma sınırlaması olmayacak. Açıklamayı yapan Brandon LeBlanc bu değişiklik sayesinde Windows 7 Starter'ın, temel uygulamalar için mini-dizüstü bilgisayar almak isteyen müşterilere daha çekici geleceğini belirtiyor. Tabii uygulama çalıştırma sınırlaması kalkıyor olsa da Windows 7 varyasyonları arasında en ekonomik çözüm olacak Starter'ın üst modellerdeki pek çok özelliğe sahip olmayacağını belirtmekte fayda var.

Çoklu monitör desteği, DVD oynatımı ve Aero Glass ara yüzü gibi üst modellerdeki bazı önemli özellikler Windows 7 Stater'da bulunmayacak. Son kullanıcılar kadar kurumsal müşteriler tarafından da merakla beklenen Windows 7 işletim sistemi için olası lansman tarihinin 15 Ekim olabileceği üzerinde duruluyor.