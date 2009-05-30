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Microsoft doğruladı; Windows 7 Starter'da 3 uygulama sınırı olmayacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,5b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft doğruladı; Windows 7 Starter'da 3 uygulama sınırı olmayacak
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Sürüm adayı kısa bir süre önce kullanıma sunulan Windows 7 işletim sistemiyle ilgili yeni haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un 7. jenerasyon işletim sistemi hakkında son günlerin en popüler konusu hiç şüphe yok ki Starter isimli baz versiyonda uygulama sınırlamasının olup olmayacağı. Masaüstü sistemlerden ziyade daha çok netbook gibi maliyet odaklı mini-sistemler için geliştirilen Windows 7 Starter sadece 3 uygulamayı aynı anda çalıştırabileceği yönündeki iddilara Microsoft son noktayı koyuyor.

Yapılan açıklamaya göre Windows 7'nin Starter yani başlagıç versiyonunda uygulama çalıştırma sınırlaması olmayacak. Açıklamayı yapan Brandon LeBlanc bu değişiklik sayesinde Windows 7 Starter'ın, temel uygulamalar için mini-dizüstü bilgisayar almak isteyen müşterilere daha çekici geleceğini belirtiyor. Tabii uygulama çalıştırma sınırlaması kalkıyor olsa da Windows 7 varyasyonları arasında en ekonomik çözüm olacak Starter'ın üst modellerdeki pek çok özelliğe sahip olmayacağını belirtmekte fayda var.

Çoklu monitör desteği, DVD oynatımı ve Aero Glass ara yüzü gibi üst modellerdeki bazı önemli özellikler Windows 7 Stater'da bulunmayacak. Son kullanıcılar kadar kurumsal müşteriler tarafından da merakla beklenen Windows 7 işletim sistemi için olası lansman tarihinin 15 Ekim olabileceği üzerinde duruluyor.


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DH Misafiri 7 yıl
oyunlar çalışabilir mi benim için önemli olan bu !
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2smoke 7 yıl
Hortçu gelmiş..
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.:fat32:. 10 yıl
vista kullanacağıma xp kullanırım, xp kullanacağıma windows7 kullanırım, windows7 starter kullanacağıma da windows7 ultimate kullanırım. tabi sistem gereksinimim karşılıyorsa. directx9 olması iyi ama oyunlar açısından nasıl olur her tüketiciye uyar mı acaba?
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usb2.0 10 yıl
@MaDMaxiBo
dvd yi tanımak zorunda, işletim sistemide dvd de olacak ve sadece netbooklara kurulacak bir işletim sistemide olmayacaktır..bugün vista starterla gelen markalı masaüstü sistemler var
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sertacaygun 10 yıl
Starter bence en iyi çözüm. Windows'un kendisi çalışsın, gerisini kendi program arşivimizle hallederiz.
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DHArcadia 10 yıl
Kulunu sevindirmek icin esegini kaybettirip buldurmaca...
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usb2.0 10 yıl
dvd oynatımı desteği olmayacaksa 3.parti bir program yüklenir ve dvd çalıştırılır..
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Jet lag 10 yıl

Orjinalden alıntı: usb2.0

dvd oynatımı desteği olmayacaksa 3.parti bir program yüklenir ve dvd çalıştırılır..

doğru
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MaDMaxiBo 10 yıl

Orjinalden alıntı: usb2.0

dvd oynatımı desteği olmayacaksa 3.parti bir program yüklenir ve dvd çalıştırılır..




Acaba kastedilen bu mu ..
Yani dvd oynatıcı mı olmayacak yoksa komple DVD yi tanımayacak mı işletim sistemi
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artenis 10 yıl
Alıntı''netbook gibi maliyet odaklı mini-sistemler için geliştirilen Windows 7...DVD oynatımı...desteği olmayacak.''

..........

Üretıcı acıklamaları: '' netbooklar film ve internet için uygun cozumlerdir''...

yine bir gülnihal aldı bu gonlumu
simtefen gonca fem bibedel o guzel
ateşi ruhlei yaktı bu gonlumu...
der ustat.
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