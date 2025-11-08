Microsoft, doktorları geride bırakacak "tıbbi süper zeka" ekibi kurdu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, tıbbi teşhis başta olmak üzere insan yeteneklerinin çok ötesinde yapay zeka sistemleri geliştirmek için yeni bir ekip kurduğunu duyurdu. “MAI Superintelligence Team” adı verilen bu birim, teknoloji devleri arasındaki “süper zeka” rekabetinde önemli bir aşama olarak görülüyor.

İki ila üç yıl içerisinde tıbbi süper zekaya ulaşma hedefi

Microsoft’un ilk hedefi, tıbbi tanı alanında devrim yaratmak. Şirketin yeni sistemi MAI-DxO, New England Journal of Medicine’dan alınan karmaşık vakaların %85,5’ini doğru teşhis etmeyi başardı. Bu oran, deneyimli doktorların yalnızca %20’lik başarı oranını büyük farkla geride bırakıyor. Şirketin yapay zeka şefi Mustafa Süleyman verdiği demeçte, “Önümüzdeki iki ila üç yıl içinde tıbbi süper zekaya ulaşabileceğimizi öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.

Bu sistem, önceki çoktan seçmeli yaklaşımların aksine, gerçek bir doktor gibi düşünerek belirtileri analiz ediyor, takip soruları soruyor ve gerekli testleri öneriyor. MAI-DxO, birden fazla uzman ajanın gerçek zamanlı olarak tartışıp ortak karar verdiği çok katmanlı bir yapı kullanıyor.

Inflection adlı girişimden 2024’te Microsoft’a katılan Karen Simonyan, yeni ekibin baş bilim insanı olarak görev yapacak. Şirket, bu projeye çok büyük bir yatırım planlıyor ve diğer önde gelen araştırma laboratuvarlarından yetenek transferine devam edecek.

Suleyman, Microsoft’un “kendi kendine gelişen, kontrol dışı” sistemlerden uzak duracağını özellikle vurguluyor. Şirket, bunun yerine, “insanüstü performansa ulaşabilen ama varoluşsal risk taşımayan” uzman modeller üzerinde çalışıyor. Bu yaklaşım, daha genel yapay genel zeka (AGI) hedefleyen rakiplerden farklı bir çizgide yürüyor.

Süper yapay zeka rekabeti kızışıyor

Microsoft’un bu hamlesi, Meta’nın 2025 Haziran’ında kurduğu Superintelligence Labs girişiminin ardından geldi. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, en iyi yapay zeka araştırmacılarını cezbetmek için 100 milyon doları aşan imza bonusları teklif etmişti. Benzer şekilde, OpenAI, Google ve diğer büyük oyuncular da kendi süper zeka programlarını hızlandırmış durumda.

