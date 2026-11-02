Microsoft Edge, Windows 11'de daha hızlı olacak: İşte yeni özellik

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 ve Edge kullanıcıları için tarayıcının açılış hızını artıran yeni bir özellik sunmaya başladı. Windows 11'in "Accelerated App Launches" (Hızlandırılmış Uygulama Başlatma) teknolojisini destekleyen ilk tarayıcı Microsoft Edge oldu. Şirketin paylaştığı bilgilere göre bu yenilik, kullanım senaryosuna bağlı olarak tarayıcının açılış süresini yüzde 15 ila yüzde 33 arasında azaltabiliyor.

Edge'in açılış süresi nasıl kısalıyor?

Yeni özellik, özellikle Microsoft Edge'in arka planda zaten çalıştığı durumlarda devreye giriyor. Bilindiği gibi tarayıcı penceresi kapatılmış olsa bile bazı Edge işlemleri arka planda çalışmaya devam edebiliyor. Hızlandırılmış uygulama başlatma teknolojisi de bu süreçten yararlanarak yeni bir pencerenin daha kısa sürede açılmasını sağlıyor.

Normal çalışma düzeninde kullanıcı Edge'i yeniden başlattığında Windows, tarayıcının hâlihazırda çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ek bir işlem başlatabiliyor. Bu kontrolün ardından yeni tarayıcı penceresi açılıyor. Yeni sistemde ise Edge ilk açılış sırasında Windows'a bir kayıt isteği gönderiyor. Böylece sonraki başlatma taleplerinde işletim sistemi, yeni bir işlem oluşturup kontrol yapmak yerine doğrudan mevcut Edge sürecine bildirim gönderebiliyor.

Bu yaklaşım, özellikle aynı anda birden fazla uygulama kullanan ve arka planda çok sayıda işlem çalıştıran sistemlerde açılış süresini azaltabiliyor. Ancak Microsoft'un açıkladığı yüzde 33'e kadar hız artışının önemli bir sınırı bulunuyor. Kazanç, Edge'in zaten arka planda çalıştığı senaryolar için geçerli. Tarayıcının tamamen kapalı olduğu ve sıfırdan başlatıldığı durumlarda soğuk açılış süresinde benzer bir iyileşme beklenmiyor.

Diğer Chromium tarayıcılarına da gelebilir

Microsoft Edge, Google Chrome gibi açık kaynaklı Chromium projesini temel alıyor. Microsoft'un bu özellik üzerinde yaptığı çalışmaların Chromium kaynak koduna da katkı sağlaması bekleniyor. Böylece ilerleyen dönemde Google Chrome ve diğer Chromium tabanlı tarayıcıların da benzer bir teknolojiden yararlanması mümkün olabilir.

Hızlandırılmış uygulama başlatma özelliği, Edge 150 ve üzeri sürümleri kullanan, Windows 11 25H2 veya daha yeni bir sürümüne sahip kullanıcılara sunuluyor. Bunun için Ekim 2026 güvenlik güncellemesinin de yüklenmiş olması gerekiyor.

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Microsoft, son dönemde Windows 11'in genel performansını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin özellikle 26H2 güncellemesiyle yaptığı optimizasyonlar da bu çalışmaların bir parçası. Yeni Edge özelliği ise tarayıcıların işletim sistemiyle daha verimli çalışmasının açılış sürelerine nasıl katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

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Microsoft Edge, Windows 11'de daha hızlı olacak!

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