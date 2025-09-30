Excel ve Word'de yeni dönem: Microsoft, Office programlarına "AI Ajanı" modu ekliyor

Microsoft’un “Agent Mode” adını verdiği özellik, Excel ve Word’e doğrudan entegre edilerek kullanıcıların basit komutlarla karmaşık tablolar ve belgeler hazırlamasını sağlıyor. OpenAI’nin en güncel akıl yürütme modellerini kullanan bu sistem, büyük görevleri adım adım parçalara ayırarak çözüyor. Microsoft Office Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Sumit Chauhan, “Nasıl ki 'vibe coding' (yapay zeka yardımıyla kod yazma) yazılım geliştirme sürecini dönüştürdüyse, Copilot’un yeni özellikleri de Office için bir benzerini yapacak.” diyor.
Microsoft, Hem OpenAI'ın hem de Anthropic'in Yapay Zekalarını Kullanıyor
Microsoft ayrıca, Copilot sohbet botuna entegre edilen “Office Agent” özelliğini de tanıttı. Bu sistem, OpenAI yerine Anthropic’in modelleriyle çalışıyor ve kullanıcıların sohbet tabanlı komutlarla PowerPoint sunumları veya Word belgeleri hazırlamasına olanak tanıyor. Office Agent, bu görevler sırasında web araştırması yapabiliyor. Ayrıca gerektiği takdirde kullanıcıdan ek bilgiler isteyerek süreci yönlendirebiliyor.
Yapay zeka için bugüne kadar bel bağladığı OpenAI ile yavaş yavaş yolları ayrılan Microsoft, bu yeni AI ajanları için sadece OpenAI'ın değil, Anthropic'in de yapay zekalarını kullanarak, önümüzdeki dönemde daha çok yönlü bir yaklaşım benimseyeceğini gösteriyor.
Her iki özellik de şimdilik Microsoft'un Frontier programı kapsamında erişime açılmış durumda. Microsoft 365 Copilot lisansına sahip kurumsal müşteriler ile Microsoft 365 Bireysel ve Aile aboneleri bu deneyimden yararlanabilecek. Agent Mode başlangıçta yalnızca web sürümlerinde kullanılabilecek; masaüstü uygulamalar için ise kısa süre içinde destek eklenecek. Office Agent ise şimdilik yalnızca ABD'deki bireysel kullanıcılarla sınırlı. Ancak tüm bu özelliklerin yakın bir gelecekte daha geniş kullanıcı kitlesine de açılması bekleniyor.
