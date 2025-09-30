Giriş
    Excel ve Word'de yeni dönem: Microsoft, Office programlarına "AI Ajanı" modu ekliyor

    Microsoft, Excel ve Word'e bir "AI Ajanı" modunun ekleneceğini duyurdu. Bu AI ajanı, kullanıcıların direktiflerinden yola çıkarak pek çok işlemi kendi başına yerine getirebilecek.

    Excel ve Word'de yeni dönem: Microsoft, Office programlarına Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yapay zeka araçlarını Windows ve Microsoft 365 gibi yaygın şekilde kullanılan ürünlerine entegre etmeye devam ediyor. Şirket son olarak da Excel, Word ve PowerPoint'te kullanıcı deneyimini kökten değiştirebilecek bir yeniliği duyurdu. Bu üç Office programına da yakında AI ajanları eklenecek. Belli başlı görevleri kendi başlarına yerine getirebilen AI ajanları, kullanıcıların pek çok işlemi sadece yapay zekaya sözlü direktifler vererek tamamlamasını sağlayacak.

    Microsoft’un “Agent Mode” adını verdiği özellik, Excel ve Word’e doğrudan entegre edilerek kullanıcıların basit komutlarla karmaşık tablolar ve belgeler hazırlamasını sağlıyor. OpenAI’nin en güncel akıl yürütme modellerini kullanan bu sistem, büyük görevleri adım adım parçalara ayırarak çözüyor. Microsoft Office Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Sumit Chauhan, “Nasıl ki 'vibe coding' (yapay zeka yardımıyla kod yazma) yazılım geliştirme sürecini dönüştürdüyse, Copilot’un yeni özellikleri de Office için bir benzerini yapacak.” diyor.

    Microsoft, Excel ve Word'e AI Ajanı modu ekliyor Tam Boyutta Gör
    Excel tarafında Agent Mode; veri analizi, görselleştirme, finansal modelleme ve kapsamlı rapor hazırlama gibi işlevleri yerine getirebiliyor. Microsoft’un paylaştığı verilere göre bu özellik, SpreadsheetBench testlerinde yüzde 57,2 doğruluk oranına ulaşıyor. İnsan kullanıcıların yüzde 71,3’lük performansının gerisinde kalsa da, sistem kendi sonuçlarını kontrol ederek hataları düzeltme ve doğru çıktıya ulaşana kadar yeniden deneme yeteneğine sahip. Word’de ise Agent Mode belge hazırlama sürecini interaktif hâle getiriyor; içerik taslakları çıkarıyor, öneriler sunuyor ve profesyonel biçimlendirme yapabiliyor.

    Microsoft, Hem OpenAI'ın hem de Anthropic'in Yapay Zekalarını Kullanıyor

    Microsoft ayrıca, Copilot sohbet botuna entegre edilen “Office Agent” özelliğini de tanıttı. Bu sistem, OpenAI yerine Anthropic’in modelleriyle çalışıyor ve kullanıcıların sohbet tabanlı komutlarla PowerPoint sunumları veya Word belgeleri hazırlamasına olanak tanıyor. Office Agent, bu görevler sırasında web araştırması yapabiliyor. Ayrıca gerektiği takdirde kullanıcıdan ek bilgiler isteyerek süreci yönlendirebiliyor.

    Yapay zeka için bugüne kadar bel bağladığı OpenAI ile yavaş yavaş yolları ayrılan Microsoft, bu yeni AI ajanları için sadece OpenAI'ın değil, Anthropic'in de yapay zekalarını kullanarak, önümüzdeki dönemde daha çok yönlü bir yaklaşım benimseyeceğini gösteriyor.

    Her iki özellik de şimdilik Microsoft’un Frontier programı kapsamında erişime açılmış durumda. Microsoft 365 Copilot lisansına sahip kurumsal müşteriler ile Microsoft 365 Bireysel ve Aile aboneleri bu deneyimden yararlanabilecek. Agent Mode başlangıçta yalnızca web sürümlerinde kullanılabilecek; masaüstü uygulamalar için ise kısa süre içinde destek eklenecek. Office Agent ise şimdilik yalnızca ABD’deki bireysel kullanıcılarla sınırlı. Ancak tüm bu özelliklerin yakın bir gelecekte daha geniş kullanıcı kitlesine de açılması bekleniyor.

