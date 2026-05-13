    Microsoft fiziksel Xbox oyunlarını dijitale taşıyabilir

    Microsoft'un fiziksel Xbox oyunlarını dijital lisansa dönüştürebilecek yeni bir sistem üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Fiziksel oyunlar gelecekte çöpe gitmeyecek.

    Konsol dünyasında dijital dönüşüm hız kazanırken, fiziksel oyunların geleceği oyuncular arasında büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle yeni nesil cihazlarda disk sürücüsünün tamamen kaldırılacağı iddiaları güçlenirken, Microsoft cephesinden dikkat çekici bir çözüm ortaya çıktı. Şirketin yeni nesil konsolu Project Helixfiziksel Xbox oyunlarını dijitale taşıyabilir.

    Fiziksel oyunlar çöpe gitmeyecek

    Sızdırılan bilgilere göre Microsoft, "Helix" kod adlı yeni nesil Xbox donanımı üzerinde PC ve konsol yapısını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Ayrıca yeni cihazın tamamen dijital bir yapıda olacağından daha önce sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise şirketin fiziksel oyunları tamamen geride bırakmak istemediği ortaya çıktı.

    Ortaya çıkan son detaylara göre Xbox ekibi, "Positron" isimli yeni bir proje geliştiriyor. Bu sistemin temel amacı ise fiziksel oyun disklerini dijital lisansa dönüştürmek. Böylece kullanıcılar sahip oldukları diskli oyunları yeni nesil Helix cihazında dijital olarak çalıştırabilecek. Şimdilik sistemin nasıl işleyeceği netleşmiş değil. Ancak iddialara göre mevcut disk sürücülü Xbox sahipleri, ellerindeki fiziksel oyunları hesaplarına dijital lisans olarak tanımlayabilecek.

    Ayrıca yeni cihazın geriye dönük uyumluluk desteği sunacağı da konuşuluyor. Bu yaklaşım, özellikle büyük fiziksel oyun arşivine sahip kullanıcılar için önemli olabilir. Son yıllarda dijital satışlar hızla büyüse de, fiziksel oyun koleksiyonundan vazgeçmek istemeyen ciddi bir oyuncu kitlesi bulunuyor. Tabii ki böyle bir teknolojinin ek lisans süreçleri ve doğrulama sistemleri içermesi bekleniyor. Bu da konsollar üzeride ek bir maliyete neden olabilir. 

