Microsoft, GPU'lar için devrimsel bir soğutma çözümü geliştirdi

Mikroakışkan teknolojisiyle üç kat yüksek verimlilik
Microsoft’un geliştirdiği yeni sistem, uzun süredir üzerinde çalışılan ancak uygulaması zor olan mikroakışkan teknolojisine dayanıyor. Şirket, bu yöntem sayesinde mevcut soğutma yöntemlerine kıyasla üç kat daha yüksek verimlilik elde edilebileceğini söylüyor.
Bugün veri merkezlerinde GPU’ların aşırı ısınmasını önlemek için genellikle soğutma plakaları kullanılıyor. Bu plakalar belli ölçüde etkili olsa da, ısı kaynağı ile plaka arasında birkaç katman bulunduğundan performans sınırlı kalıyor.
Mikroakışkan yönteminde ise soğutucu sıvı, ısı kaynağına çok daha yakın bir şekilde dolaşıyor. Microsoft’un prototipinde sıvı, çipin arka yüzeyine işlenen ipliksi kanalların içinde hareket ediyor. Şirket ayrıca, soğutucunun bu kanallar boyunca daha verimli akmasını sağlamak için yapay zekadan yararlandığını belirtiyor.