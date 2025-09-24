Microsoft, GPU'lar için devrimsel bir soğutma çözümü geliştirdi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın gelişmiyle beraber enerji tüketimi de hızla artıyor. Veri merkezlerindeki enerjinin büyük kısmı GPU’ların çalışmasından kaynaklanıyor olsa da, onları soğutmak da önemli bir tüketime sebep oluyor. Bu soruna değinen Microsoft, soğutma için devrimsel bir çözüm geliştirdiğini açıkladı.

Mikroakışkan teknolojisiyle üç kat yüksek verimlilik

Microsoft’un geliştirdiği yeni sistem, uzun süredir üzerinde çalışılan ancak uygulaması zor olan mikroakışkan teknolojisine dayanıyor. Şirket, bu yöntem sayesinde mevcut soğutma yöntemlerine kıyasla üç kat daha yüksek verimlilik elde edilebileceğini söylüyor.

Bugün veri merkezlerinde GPU’ların aşırı ısınmasını önlemek için genellikle soğutma plakaları kullanılıyor. Bu plakalar belli ölçüde etkili olsa da, ısı kaynağı ile plaka arasında birkaç katman bulunduğundan performans sınırlı kalıyor.

Mikroakışkan yönteminde ise soğutucu sıvı, ısı kaynağına çok daha yakın bir şekilde dolaşıyor. Microsoft’un prototipinde sıvı, çipin arka yüzeyine işlenen ipliksi kanalların içinde hareket ediyor. Şirket ayrıca, soğutucunun bu kanallar boyunca daha verimli akmasını sağlamak için yapay zekadan yararlandığını belirtiyor.

Doğadan ilham alındı

Tam Boyutta Gör Microsoft, yeni soğutma sistemini geliştirirken doğadan ilham aldığını söylüyor. Çipin arkasındaki bu kanallar, bir yaprak veya kelebeğin kanadındaki damarları andırıyor. Şirketin verilerine göre, bu teknik GPU’nun içindeki maksimum sıcaklık artışını yüzde 65 oranında düşürebiliyor. Böylece çipleri erime riski olmadan hız aşırtmaya olanak tanıyor. Ayrıca sunucuların fiziksel olarak birbirine daha yakın yerleştirilmesini sağlayarak gecikmeyi azaltabileceği ve atık ısının daha verimli şekilde kullanılmasını sağlayabileceği belirtiliyor.

