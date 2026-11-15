Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft hizmetleri çöktü, Almanya'da 15 kişi klordan zehirlendi

    Microsoft servislerindeki teknik aksaklık, Almanya'daki bir otelin havuzunda klor zehirlenmesi vakasına yol açtı. Havuzu kullanan 15 misafir fenalaşırken, dört kişi hastaneye kaldırıldı.

    Microsoft hizmetleri çöktü, Almanya'da 15 kişi klordan zehirlendi Tam Boyutta Gör
    Almanya'da bir otelin havuzunda yaşanan teknik aksaklık, Microsoft hizmetlerinde meydana gelen kesintiyle birleşince zehirlenme vakalarına yol açtı. BILD gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Köln yakınlarındaki Brühl kentinde bulunan Phantasialand tema parkındaki Ling Bao Oteli'nde 15 konuk klor zehirlenmesi yaşadı.

    Otel havuzunda klor seviyesini ayarlayan otomatik bir dozajlama sistemi bulunuyordu. Bu sistem, sudaki klor oranı belirlenen sınırların dışına çıktığında yetkilileri e-posta yoluyla bilgilendirmek üzere programlanmıştı. Ancak cuma günü Microsoft'un Outlook hizmetinde yaşanan kesinti nedeniyle uyarı e-postaları otel yönetimine ulaşmadı. Bunun sonucunda havuza aşırı miktarda klor salındı.

    Microsoft hizmetleri çöktü, Almanya'da 15 kişi klordan zehirlendi Tam Boyutta Gör

    Hastaneye kaldırılanlar oldu

    Havuzda yüzdükten sonra rahatsızlanan ziyaretçiler, solunum yollarında tahriş ve mide bulantısı şikayetleri yaşadı. Etkilenen konuklardan dördü hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden birinin durumunun orta, üçünün ise hafif olduğu bildirildi. Diğer ziyaretçiler ise olay yerinde acil servis doktoru tarafından muayene edildi ve hastaneye kaldırılmalarına gerek görülmedi.

    Olayın ardından otel havuzu, suyunun değiştirilmesi amacıyla geçici olarak kapatıldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçilerin kullanımına açıldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Oy Ver
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia sportage tutulan modeli iphone 11 batarya değişimi statik buzdolabı nedir agario bot hilesi suzuki s-cross yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Realme Note 60
    Realme Note 60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum