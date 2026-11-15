Microsoft hizmetleri çöktü, Almanya'da 15 kişi klordan zehirlendi

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Microsoft hizmetlerindeki kesinti, Almanya'da sıra dışı bir kazaya yol açtı. Köln yakınlarındaki bir otelde, havuzun klor seviyesini düzenleyen otomatik sistem arızalandı. Normalde e-posta ile uyarı gönderen sistem, Outlook çökünce yönetime ulaşamadı. Havuza aşırı klor salınması sonucu 15 kişi zehirlendi, dört konuk hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası boşaltılıp temizlenen havuz, yeniden kullanıma açıldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Almanya'da bir otelin havuzunda yaşanan teknik aksaklık, Microsoft hizmetlerinde meydana gelen kesintiyle birleşince zehirlenme vakalarına yol açtı. BILD gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Köln yakınlarındaki Brühl kentinde bulunan Phantasialand tema parkındaki Ling Bao Oteli'nde 15 konuk klor zehirlenmesi yaşadı.

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Otel havuzunda klor seviyesini ayarlayan otomatik bir dozajlama sistemi bulunuyordu. Bu sistem, sudaki klor oranı belirlenen sınırların dışına çıktığında yetkilileri e-posta yoluyla bilgilendirmek üzere programlanmıştı. Ancak cuma günü Microsoft'un Outlook hizmetinde yaşanan kesinti nedeniyle uyarı e-postaları otel yönetimine ulaşmadı. Bunun sonucunda havuza aşırı miktarda klor salındı.

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Hastaneye kaldırılanlar oldu

Havuzda yüzdükten sonra rahatsızlanan ziyaretçiler, solunum yollarında tahriş ve mide bulantısı şikayetleri yaşadı. Etkilenen konuklardan dördü hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden birinin durumunun orta, üçünün ise hafif olduğu bildirildi. Diğer ziyaretçiler ise olay yerinde acil servis doktoru tarafından muayene edildi ve hastaneye kaldırılmalarına gerek görülmedi.

Olayın ardından otel havuzu, suyunun değiştirilmesi amacıyla geçici olarak kapatıldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçilerin kullanımına açıldı.

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