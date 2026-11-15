Microsoft hizmetleri çöktü, Almanya'da 15 kişi klordan zehirlendi

Yapay Zeka Özeti:
- Microsoft hizmetlerindeki kesinti, Almanya'da sıra dışı bir kazaya yol açtı. Köln yakınlarındaki bir otelde, havuzun klor seviyesini düzenleyen otomatik sistem arızalandı. Normalde e-posta ile uyarı gönderen sistem, Outlook çökünce yönetime ulaşamadı. Havuza aşırı klor salınması sonucu 15 kişi zehirlendi, dört konuk hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası boşaltılıp temizlenen havuz, yeniden kullanıma açıldı.
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Otel havuzunda klor seviyesini ayarlayan otomatik bir dozajlama sistemi bulunuyordu. Bu sistem, sudaki klor oranı belirlenen sınırların dışına çıktığında yetkilileri e-posta yoluyla bilgilendirmek üzere programlanmıştı. Ancak cuma günü Microsoft'un Outlook hizmetinde yaşanan kesinti nedeniyle uyarı e-postaları otel yönetimine ulaşmadı. Bunun sonucunda havuza aşırı miktarda klor salındı.
Hastaneye kaldırılanlar oldu
Havuzda yüzdükten sonra rahatsızlanan ziyaretçiler, solunum yollarında tahriş ve mide bulantısı şikayetleri yaşadı. Etkilenen konuklardan dördü hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden birinin durumunun orta, üçünün ise hafif olduğu bildirildi. Diğer ziyaretçiler ise olay yerinde acil servis doktoru tarafından muayene edildi ve hastaneye kaldırılmalarına gerek görülmedi.
Olayın ardından otel havuzu, suyunun değiştirilmesi amacıyla geçici olarak kapatıldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçilerin kullanımına açıldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: