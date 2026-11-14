Microsoft hizmetleri çöktü, Dünya Sağlık Örgütü çağrı yaptı: Ekrandan uzaklaşın

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Tam Boyutta Gör 13 Kasım günü, Microsoft'un dünya genelindeki hizmetlerinde geniş çaplı bir erişim kesintisi yaşandı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen kesintinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sosyal medya platformu X üzerinden kullanıcılara ekran başından uzaklaşmaları yönünde çağrıda bulundu.

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DSÖ'nün bu çağrısı beklendiği üzere, dijital dünyadan uzaklaşmanın insan sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekmeyi amaçlıyordu. X platformu aracılığıyla yapılan paylaşımda "E-postanız mı çalışmıyor? İşte çevrimdışıyken yapabileceğiniz bazı sağlıklı aktiviteler!" ifadelerine yer verildi.

Kuruluş, yaşanan kesinti süresince kullanıcılara bilgisayarlardan ve ekranlardan uzaklaşmalarını, esneme hareketleri yapmalarını, yürüyüşe çıkmalarını ve diğer insanlarla sohbet edip iletişim kurmalarını tavsiye etti.

74 ülkede hizmetler çöktü!

İnternet siteleri ve dijital platformlardaki erişim sorunlarını takip eden Downdetector verilerine göre, Microsoft servisleriyle ilgili kullanıcı şikayetleri yalnızca bir saat içinde dünyanın farklı bölgelerinden gelmeye başladı.

Tam Boyutta Gör Downdetector kayıtlarına göre, kesintiden 74 ülkedeki kullanıcılar etkilendi. Türkiye ile birlikte özellikle Hindistan, Almanya, Hollanda ve Fransa'da Outlook e-posta hizmetine erişimde sorunlar yaşandı. Bunun yanı sıra Microsoft 365, Teams, Store ve Copilot servislerinde de kesintiler meydana geldi.

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Microsoft hizmetleri çöktü, DSÖ çağrı yaptı: Ekrandan uzaklaşın

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