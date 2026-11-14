Microsoft hizmetleri çöktü, Dünya Sağlık Örgütü çağrı yaptı: Ekrandan uzaklaşın

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DSÖ'nün bu çağrısı beklendiği üzere, dijital dünyadan uzaklaşmanın insan sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekmeyi amaçlıyordu. X platformu aracılığıyla yapılan paylaşımda "E-postanız mı çalışmıyor? İşte çevrimdışıyken yapabileceğiniz bazı sağlıklı aktiviteler!" ifadelerine yer verildi.
Kuruluş, yaşanan kesinti süresince kullanıcılara bilgisayarlardan ve ekranlardan uzaklaşmalarını, esneme hareketleri yapmalarını, yürüyüşe çıkmalarını ve diğer insanlarla sohbet edip iletişim kurmalarını tavsiye etti.
74 ülkede hizmetler çöktü!
İnternet siteleri ve dijital platformlardaki erişim sorunlarını takip eden Downdetector verilerine göre, Microsoft servisleriyle ilgili kullanıcı şikayetleri yalnızca bir saat içinde dünyanın farklı bölgelerinden gelmeye başladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: