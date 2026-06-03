Microsoft, ilk gelişmiş akıl yürütme yapay zekasını duyurdu

Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman tarafından tanıtılan MAI-Thinking-1, şirketin ilk muhakeme (reasoning) modeli olarak öne çıkıyor. Microsoft, modelin sıfırdan geliştirildiğini, üçüncü taraf modellerden damıtma (distillation) yöntemi kullanılmadan eğitildiğini ve eğitim sürecinde ticari lisanslı, kurumsal seviyede temiz veri setlerinden yararlanıldığını açıkladı.
Microsoft, modelin düşük token maliyetiyle yüksek verimlilik sunacak şekilde geliştirildiğini vurgularken bazı müşteri senaryolarında OpenAI'ın GPT 5-5 modeline kıyasla 10 kata kadar daha iyi maliyet verimliliği elde ettiğini söyledi.
Kod üretimi için MAI-Code-1-Flash geliyor
Etkinlikte duyurulan bir diğer önemli yenilik ise MAI-Code-1-Flash oldu. Microsoft'un ilk kod üretim modeli olarak tanıtılan sistem, doğal dilde verilen komutları uygulama ve web sitesi kaynak koduna dönüştürebiliyor.
Şirket, modeli çıkarım açısından ultra verimli olarak tanımlıyor. GitHub için optimize edilen MAI-Code-1-Flash, Build 2026 ile birlikte GitHub Copilot ve Visual Studio Code içerisine entegre edilmeye başlandı. Microsoft, kendi modellerini Azure altyapısında çalıştırarak üçüncü taraf sağlayıcılara olan bağımlılığı ve maliyetleri azaltmayı hedefliyor.
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.