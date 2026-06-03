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    Microsoft, ilk gelişmiş akıl yürütme yapay zekasını duyurdu

    Microsoft, ilk muhakeme modeli MAI-Thinking-1 dahil yedi yeni yapay zeka modelini tanıttı. Şirket ayrıca kod üretimi, görüntü oluşturma, ses ve konuşma alanlarında yeni çözümler duyurdu.

    Microsoft, ilk gelişmiş akıl yürütme yapay zekasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Build 2026 geliştirici konferansında kendi bünyesinde geliştirdiği yedi yeni yapay zeka modelini tanıttı. Duyuruların merkezinde şirketin ilk gelişmiş muhakeme modeli olan MAI-Thinking-1 yer alırken kod üretimi, görüntü oluşturma, ses sentezi ve konuşma tanıma alanlarına yönelik yeni modeller de sahneye çıktı.

    MAI-Thinking-1

    Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman tarafından tanıtılan MAI-Thinking-1, şirketin ilk muhakeme (reasoning) modeli olarak öne çıkıyor. Microsoft, modelin sıfırdan geliştirildiğini, üçüncü taraf modellerden damıtma (distillation) yöntemi kullanılmadan eğitildiğini ve eğitim sürecinde ticari lisanslı, kurumsal seviyede temiz veri setlerinden yararlanıldığını açıkladı.

    Microsoft, ilk gelişmiş akıl yürütme yapay zekasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    35 milyar parametreye sahip olan model, çok adımlı görevler için tasarlandı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre bağımsız kör testlerde Anthropic'in Sonnet 4.6 modelini geride bırakan MAI-Thinking-1, yazılım geliştirme odaklı SWE Bench Pro testlerinde ise Opus 4.6 seviyesinde performans gösterdi. Model şu anda Microsoft Foundry üzerinden özel ön izleme kapsamında erişilebiliyor.

    Microsoft, modelin düşük token maliyetiyle yüksek verimlilik sunacak şekilde geliştirildiğini vurgularken bazı müşteri senaryolarında OpenAI'ın GPT 5-5 modeline kıyasla 10 kata kadar daha iyi maliyet verimliliği elde ettiğini söyledi.

    Kod üretimi için MAI-Code-1-Flash geliyor

    Etkinlikte duyurulan bir diğer önemli yenilik ise MAI-Code-1-Flash oldu. Microsoft'un ilk kod üretim modeli olarak tanıtılan sistem, doğal dilde verilen komutları uygulama ve web sitesi kaynak koduna dönüştürebiliyor.

    Şirket, modeli çıkarım açısından ultra verimli olarak tanımlıyor. GitHub için optimize edilen MAI-Code-1-Flash, Build 2026 ile birlikte GitHub Copilot ve Visual Studio Code içerisine entegre edilmeye başlandı. Microsoft, kendi modellerini Azure altyapısında çalıştırarak üçüncü taraf sağlayıcılara olan bağımlılığı ve maliyetleri azaltmayı hedefliyor.

    Görüntü, ses ve konuşma modelleri de güncellendi

    Microsoft, ilk gelişmiş akıl yürütme yapay zekasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un ilk görüntü üretim modelleri olan MAI-Image-2.5 ve MAI-Image-2.5 Flash, hem metinden görüntü oluşturma hem de görüntü düzenleme görevlerini yerine getirebiliyor. Şirkete göre model, ELO tabanlı değerlendirmelerde Nano Banana Pro'yu geride bıraktı. Sistemler şu anda PowerPoint ve Foundry'de kullanılabiliyor, OneDrive entegrasyonu ise kademeli olarak sunuluyor.
    Microsoft, ilk gelişmiş akıl yürütme yapay zekasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Konuşma tanıma tarafında tanıtılan MAI-Transcribe-1.5, 43 dilde yüksek doğruluk sunarken, Microsoft modelin rakip çözümlerden beş kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. Ses üretimi için geliştirilen MAI-Voice-2 ve yakında gelecek olan Flash sürümü ise önceki nesle kıyasla 15 yeni dili destekliyor ve daha fazla ses seçeneği sunuyor.
    Microsoft, ilk gelişmiş akıl yürütme yapay zekasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Microsoft ayrıca Mayo Clinic ile yeni bir sağlık yapay zeka modeli geliştirmek üzere iş birliği yaptığını açıkladı. Sağlık sektörüne yönelik bu yeni "frontier" modelin, şirketin mevcut Copilot Health platformunu tamamlaması hedefleniyor.

    Kaynakça https://microsoft.ai/news/building-a-hillclimbing-machine-launching-seven-new-mai-models/ https://www.cnbc.com/2026/06/02/microsoft-unveils-new-ai-models-lessen-reliance-on-openai-lower-costs.html
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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    mutlu akü çalışan yorumları tıraş makinesi kesmiyor ne yapmalıyım replika jant twitter takipçi alma nazende sevgilim sözleri

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