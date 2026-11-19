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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Microsoft, yapay zeka ve bulut altyapısını güçlendirmek için Intel ile dev bir iş birliği başlattı. Anlaşmayla Microsoft, Azure çiplerinde Intel’in EMIB paketleme teknolojisini kullanan ilk şirket oldu. Bu hamle TSMC'ye alternatif sunarken, Microsoft 2027'de çıkacak yeni nesil Diamond Rapids Xeon işlemcilerini de veri merkezlerine taşıyarak yapay zeka sistemlerini hızlandıracak. Yeni teknolojiler, bulut sunucularında iki kattan fazla performans artışı sağlayacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Microsoft ve Intel, yapay zeka ve bulut altyapılarına yönelik iş birliklerini genişletiyor. Yapılan yeni anlaşma kapsamında Microsoft, Intel’in EMIB gelişmiş paketleme teknolojisini kullanacağını açıklayan ilk şirket olacak. İki şirket ayrıca Azure altyapısında kullanılacak Xeon işlemciler için çok yıllı bir tedarik anlaşması da imzaladı. Bu anlaşma, önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen yeni nesil Diamond Rapids işlemcileri de kapsıyor.

Intel EMIB için ilk dev müşteri

Microsoft, Azure ekosistemi için geliştirdiği özel silikon çözümlerinde Intel Foundry'nin EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) teknolojisinden yararlanacak. Böylece şirket, Intel'in gelişmiş paketleme çözümünü kullanacağını kamuoyuna duyuran ilk müşteri konumuna geldi.

Tam Boyutta Gör EMIB, birden fazla yarı iletken kalıbın aynı paket içerisinde yüksek hızlı bağlantılar üzerinden bir araya getirilmesini sağlayan gelişmiş bir paketleme teknolojisi. Bu yaklaşım, farklı üretim süreçleriyle hazırlanan işlemci, bellek ve diğer bileşenlerin tek bir sistem içerisinde entegre edilmesine imkan tanıyor. Özellikle yapay zeka hızlandırıcıları ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemleri açısından heterojen entegrasyonun önem kazanması, bu tür teknolojilere olan talebi artırıyor.

Yapay zeka sistemlerine yönelik artan talep, sektördeki gelişmiş paketleme kapasitesini zorlarken TSMC'nin CoWoS çözümü bu alanda en çok tercih edilen seçenek konumunda. Ancak bir süredir CoWoS üzerinde ciddi bir kapasite baskısı var ve şirketler de alternatiflere yönelmeye başlamış durumda.

Intel Foundry'nin EMIB teknolojisi de bu noktada Microsoft için alternatiflerden biri olacak. Intel, EMIB'nin Azure altyapısının gelecek nesillerinde kullanılacağını ve özel silikon çözümlerinin geliştirilmesini destekleyeceğini belirtiyor. Ancak Microsoft'un bu teknolojiyle üreteceği özel çiplerin teknik özellikleri ve hangi ürünlerde kullanılacağı henüz açıklanmadı.

Diamond Rapids dahil yeni nesil Xeon işlemcileri güvence altında

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İş birliğinin diğer önemli ayağını ise Intel'in Xeon işlemcileri oluşturuyor. Microsoft, Azure altyapısında kullanacağı işlemciler için Intel ile çok yıllı bir tedarik anlaşması imzaladı. Anlaşma, mevcut Xeon çözümlerinin yanı sıra yeni nesil Diamond Rapids platformunu da kapsıyor.

Intel'in Diamond Rapids işlemcilerinin 2027 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni platformun Intel 18A-P üretim teknolojisini temel alacağı ve ölçeklenebilir bir SoC mimarisi sunacağı belirtiliyor. Ayrıca PCIe Gen 6 desteği ve artırılmış bellek bant genişliği de yeni nesil işlemcilerin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

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İki şirket, Xeon iş birliği kapsamında CXL (Compute Express Link) teknolojisi üzerinde de çalışacak. İşlemci ile bellek arasındaki bağlantıyı geliştirmeyi amaçlayan CXL, farklı bellek kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve sistem genelinde bellek kapasitesinin daha esnek yönetilmesini sağlıyor.

İş birliğinin ilk meyveleri ise şimdiden alınmaya başlandı. Paylaşılan bilgilere göre CXL bellek ve Intel Flat Memory Mode teknolojilerinin kullanıldığı Azure M-serisi v4 sanal makinelerinde yoğun iş yükleri için 2,3 kata kadar daha yüksek performans ve bellek esnekliği sağlanabiliyor.

Bir diğer yenilik ise veritabanı yedekleme süreçlerine yönelik. Intel QuickAssist Technology (QAT) desteğine sahip sanal makineler, bulut ortamında ilk kez Azure üzerinden sunuluyor. Bu sayede SQL yedekleme işlemlerinde 2,5 kata kadar daha yüksek hız elde edilebildiği belirtiliyor. QAT, işlemcinin üzerindeki yükü azaltarak şifreleme, sıkıştırma ve veri işleme gibi belirli görevlerin hızlandırılmasına yardımcı oluyor.

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Microsoft, Intel’in EMIB teknolojisini kullanacak ilk şirket oldu

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