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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Microsoft’un blogunda yer alan bir ifadede, Windows’un dünya genelinde “1 milyar aktif cihazda” kullanıldığı belirtilmişti. Bu ifade, 2022’de açıklanan 1.4 milyar kullanıcı sayısına göre ciddi bir düşüş olduğu izlenimini yaratmış ve doğal olarak ortadan kaybolan devasa kullanıcı sayısının nereye gittiği soruları gündeme gelmişti. Ancak Microsoft, kendisini düzelterek karışıklığı giderdi.

Microsoft, konuyla ilgili gelen tepkilerin ardından blog gönderisini sessizce güncelledi. Yeni açıklamada, Windows’un halen aylık 1.4 milyardan fazla aktif cihaza güç verdiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İlk olarak Microsoft’un pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Yusuf Mehdi’nin kaleme aldığı gönderide, “Windows bugün dünya çapında 1 milyardan fazla aylık aktif cihazda çalışıyor” ifadesi yer alıyordu. Ancak bu rakam, şirketin daha önce defalarca dile getirdiği 1.4 milyar sayısıyla çelişince, kullanıcı sayısında büyük bir düşüş yaşandığı yorumları yapıldı.

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Durumun farkına varan Microsoft, ilgili blog içeriğini sessizce güncelleyerek “1.4 milyardan fazla” ifadesini ekledi. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, bu düzeltme rakamın yanlış ifade edildiğini doğrulamış oldu. Bu, aynı zamanda kullanıcı sayısının birkaç yıldır sabit kaldığının ve artmadığının da bir itirafı niteliğinde.

Bu düzeltmenin zamanlaması, Windows 10’un destek süresinin 14 Ekim 2025’te sona erecek olması nedeniyle ayrıca önem taşıyor. Microsoft, önümüzdeki aylarda kullanıcıları ve işletmeleri Windows 11’e geçiş konusunda teşvik etmeyi hedefliyor.

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Microsoft kendini düzeltti: 1.4 milyar Windows kullanıcımız var

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