Microsoft, küçük Surface modellerini yeniledi: Fiyatlar ciddi oranda arttı

Daha güçlü işlemcilerle geliyorlar
Yeni 12 inç Surface Pro ve 13 inç Surface Laptop, tasarım ve bağlantı seçeneklerini büyük ölçüde korurken işlemci, bellek ve ekran parlaklığı tarafında yenilikler sunuyor. Her iki model de 13 Ekim'de satışa çıkacak.
Pil ömrü tarafında Surface Pro 12 inç, web gezintisinde 13 saate kadar kullanım sunarak önceki modele kıyasla bir saat daha uzun dayanıyor. Surface Laptop 13 inç ise 18 saate kadar web gezintisiyle iki saatlik iyileşme sağlıyor.
Bağlantı tarafında iki USB-C 3.2 portu, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği korunuyor. Surface Laptop ayrıca USB-A 3.2 portu ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip. Cihazlarda haptik dokunmatik yüzey bulunmuyor. Yeni modeller siyah, platin gümüş ve mor renk seçenekleriyle sunulacak. Her iki cihaz ticari müşterilere de satışa çıkarken Surface Pro 12 inç için isteğe bağlı 5G bağlantısı tercih edilebilecek.
Surface Pro ve Surface Laptop fiyatları
Microsoft'un yeni modellerinde en dikkat çekici değişikliklerden biri fiyatlar. Geçen yıl 799,99 dolardan satışa çıkan Surface Pro 12 inç, yeni nesilde 1.149,99 dolar başlangıç fiyatına sahip. Surface Laptop 13 inç ise 899,99 dolardan 1.199,99 dolara yükseliyor. Her iki model de 13 Ekim'de satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: