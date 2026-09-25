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    Microsoft, küçük Surface modellerini yeniledi: Fiyatlar ciddi oranda arttı

    Microsoft, Surface Pro ve Surface Laptop modellerini Snapdragon X2 Plus işlemciyle yeniledi. Daha yüksek performans sunan cihazların başlangıç fiyatları 1.149 dolara yükseldi.

    Microsoft, küçük Surface modellerini yeniledi: Fiyatlar arttı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 12 inç Surface Pro ve 13 inç Surface Laptop modellerini Qualcomm'un yeni Snapdragon X2 Plus işlemcisiyle güncelledi. Daha güçlü grafik performansı, gelişmiş yapay zeka özellikleri ve uzun pil ömrü sunan cihazların başlangıç fiyatları ise önceki nesle kıyasla önemli ölçüde yükseldi. Bu artışın arkasında bellek krizi bulunuyor.

    Daha güçlü işlemcilerle geliyorlar

    Yeni 12 inç Surface Pro ve 13 inç Surface Laptop, tasarım ve bağlantı seçeneklerini büyük ölçüde korurken işlemci, bellek ve ekran parlaklığı tarafında yenilikler sunuyor. Her iki model de 13 Ekim'de satışa çıkacak.

    Microsoft, küçük Surface modellerini yeniledi: Fiyatlar arttı Tam Boyutta Gör
    Cihazların kalbinde Qualcomm'un altı çekirdekli Snapdragon X2 Plus işlemcisi yer alıyor. Microsoft, yeni işlemcinin önceki nesle kıyasla yüzde 18'e kadar daha iyi enerji verimliliği, yüzde 60'tan fazla grafik performansı artışı ve yerel yapay zeka işlemlerinde yüzde 95'e kadar daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor. Her iki cihaz da 16 GB RAM ile başlıyor ve 24 GB'a kadar bellekle yapılandırılabiliyor. Önceki nesildeki 8 GB RAM seçeneği kaldırılıyor.

    Pil ömrü tarafında Surface Pro 12 inç, web gezintisinde 13 saate kadar kullanım sunarak önceki modele kıyasla bir saat daha uzun dayanıyor. Surface Laptop 13 inç ise 18 saate kadar web gezintisiyle iki saatlik iyileşme sağlıyor.

    Microsoft, küçük Surface modellerini yeniledi: Fiyatlar arttı Tam Boyutta Gör
    Ekran özellikleri büyük ölçüde aynı kalıyor. Surface Pro, 2.196 x 1.464 piksel çözünürlüklü, 220 PPI yoğunluklu ve 90 Hz yenileme hızlı LCD ekran taşıyor. Surface Laptop ise 1.920 x 1.280 piksel çözünürlük, 178 PPI yoğunluk ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Her iki ekranın parlaklığı 400 nitten 500 nite yükseltiliyor.

    Bağlantı tarafında iki USB-C 3.2 portu, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği korunuyor. Surface Laptop ayrıca USB-A 3.2 portu ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip. Cihazlarda haptik dokunmatik yüzey bulunmuyor. Yeni modeller siyah, platin gümüş ve mor renk seçenekleriyle sunulacak. Her iki cihaz ticari müşterilere de satışa çıkarken Surface Pro 12 inç için isteğe bağlı 5G bağlantısı tercih edilebilecek.

    Surface Pro ve Surface Laptop fiyatları

    Microsoft'un yeni modellerinde en dikkat çekici değişikliklerden biri fiyatlar. Geçen yıl 799,99 dolardan satışa çıkan Surface Pro 12 inç, yeni nesilde 1.149,99 dolar başlangıç fiyatına sahip. Surface Laptop 13 inç ise 899,99 dolardan 1.199,99 dolara yükseliyor. Her iki model de 13 Ekim'de satışa sunulacak.

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