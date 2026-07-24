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    Microsoft, LG’nin Windows’taki reklamlarını kaldırtıyor

    Microsoft, Windows'ta LG monitörlerle birlikte gösterilen McAfee reklamlarına müdahale etti. Kullanıcı şikayetlerinin ardından LG, açılır reklam pencerelerini devre dışı bırakacağını açıkladı.

    Microsoft, LG’nin Windows’taki reklamlarını kaldırtıyor Tam Boyutta Gör

    LG monitör kullanan bazı Windows kullanıcılarının karşılaştığı istenmeyen McAfee reklamları Microsoft'u harekete geçirdi. Şirket, gelen şikayetlerin ardından LG ile görüşerek pop-up reklamlarının kaldırılmasını istedi. LG ise bu reklamları devre dışı bırakmayı kabul etti.

    Kullanıcıların tepkisini çekmişti

    Son günlerde bazı Windows kullanıcıları, LG Monitor App Installer uygulamasının Windows Update üzerinden otomatik olarak yüklendiğini ve uygulamanın McAfee deneme sürümünü tanıtan açılır pencereler gösterdiğini bildirdi

    Microsoft Windows ve Cihazlar İcra Başkan Yardımcısı Pavan Davuluri, şirketin konuyu LG ile görüştüğünü doğruladı. Davuluri, LG'nin müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla McAfee reklamını devre dışı bırakacağını, iki şirketin ise benzer sorunların tekrar yaşanmaması için birlikte çalışacağını söyledi.

    LG ise yaptığı açıklamada McAfee yazılımının otomatik olarak kurulmadığını, antivirüsün yüklenmesi için kullanıcı onayının gerektiğini vurguladı. Şirket ayrıca monitör uygulamasının herhangi bir kişisel veriyi toplamadığını veya üçüncü taraflara iletmediğini belirtti.

    Reklam neredeyse her açılışta görünüyordu

    LG’nin söylemlerinin aksine kullanıcıların temel itirazı McAfee'nin otomatik yüklenmesi değil, hiç talep etmedikleri bir reklamın karşılarına çıkmasıydı. Üstelik bu reklam tek seferlik de değildi. LG UltraGear 34GX900A-B monitöründe gerçekleştirilen denemelerde McAfee reklamı 32 sistem açılışının 31'inde görüntülendi.

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