Microsoft, Majorana 2 çipini tanıttı: Kübit ömrü 20 saniyeye çıktı!

Malzeme değişikliği büyük fark yarattı
Kuantum bilgisayarlarda bilgi birimi olarak kullanılan kübitlerin kararlılığı, teknolojinin ticari ölçekte kullanılabilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. Microsoft’a göre Majorana 2 ile elde edilen ilerleme, kuantum sistemlerinin gerçek dünya problemlerini çözebilecek seviyeye yaklaşmasını sağlayabilir.
Bu kapsamda ilk nesilde kullanılan alüminyum tabanlı süperiletken yapı kurşunla değiştirildi. Ayrıca yarı iletken aktif bölge de güncellenerek indiyum arsenit ve indiyum arsenit antimonit kombinasyonu kullanılmaya başlandı. Microsoft, bu yeni malzeme yığınının kübit performansını ve kararlılığını ciddi şekilde artırdığını belirtiyor.
Kübit ömrü milisaniyelerden saniyelere çıktı
Microsoft’un paylaştığı verilere göre ilk nesil alüminyum tabanlı Majorana 1 çipinde kübitlerin yaşam süresi 1 ila 12 milisaniye arasında değişiyordu. Majorana 2’de ise ortalama kübit ömrü 20 saniyenin üzerine çıktı. Bazı örneklerde ise kübitlerin kuantum durumlarını bir dakikaya kadar koruyabildiği belirtildi.
Bunun yanında Majorana 2’nin aynı zamanda oldukça kompakt olduğu da belirtiliyor. Kübitlerin boyutu yaklaşık milimetrenin yüzde biri kadar, işlem süreleri ise bir mikro saniye seviyesinde gerçekleşiyor.
Kuantumun da anahtarı yapay zeka
Kuantum bilgisayarlarda en karmaşık aşamalardan biri olan ölçüm süreçleri de yapay zeka desteğiyle hızlandırıldı. Microsoft’un açıklamasına göre yüzlerce parametrenin ayarlanmasını gerektiren bu işlemler geçmişte haftalar sürebiliyordu. Discovery platformunda geliştirilen özel yapay zeka ajanları sayesinde ölçüm döngü süreleri büyük ölçüde kısaltıldı
Yapay zeka sistemleri, kübitlerin hangi durumda bulunduğunu belirlemek ve yarı iletken teller üzerindeki elektron dağılımlarını analiz etmek gibi son derece karmaşık görevleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Bu ajanlar aynı zamanda çok sayıda voltaj ayarlamasını paralel biçimde yaparak insanların ulaşamayacağı hızda üç boyutlu çalışma haritaları oluşturabiliyor.
Microsoft ayrıca yapay zekanın üretim verilerindeki gürültüyü filtreleme konusunda da etkili olduğunu belirtiyor. Şirketin geliştirdiği bir ajan, üretim sürecindeki verileri analiz ederek kalibrasyonu bozulmuş bir sıcaklık sensörünü tespit etmeyi başardı. Bu sayede daha önce gözden kaçan bir hata ortaya çıkarıldı.
Microsoft, kuantum araştırmalarında kullanılan Discovery platformunu artık müşterilere de sunuyor. Bununla birlikte şirket, platformun temel özelliklerini içeren yerel bir Microsoft Discovery uygulamasını da ön izleme kapsamında yayımladı. Uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor ve bir GitHub Copilot hesabı ile kullanılabiliyorBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.