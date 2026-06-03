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    Microsoft, Majorana 2 çipini tanıttı: Kübit ömrü 20 saniyeye çıktı!

    Microsoft, yeni nesil Majorana 2 kuantum çipini tanıttı. Şirket, 1.000 kat daha güvenilir kübitler sayesinde ölçeklenebilir kuantum bilgisayara ulaşma hedefini 2029’a çekti.

    Microsoft, Majorana 2 çipini tanıttı: Kübit ömrü 20 saniyeye çıkt Tam Boyutta Gör
    Microsoft, topolojik kuantum bilgisayar geliştirme çalışmalarında önemli bir adım attığını duyurarak yeni nesil Majorana 2 kuantum çipini tanıttı. Şirketin açıklamasına göre yeni çip, önceki nesle kıyasla 1.000 kat daha güvenilir kübitler sunuyor. Microsoft, aynı zamanda ölçeklenebilir ve pratik bir kuantum bilgisayara 2029 yılına kadar ulaşmayı amaçladığını açıkladı.

    Malzeme değişikliği büyük fark yarattı

    Kuantum bilgisayarlarda bilgi birimi olarak kullanılan kübitlerin kararlılığı, teknolojinin ticari ölçekte kullanılabilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. Microsoft’a göre Majorana 2 ile elde edilen ilerleme, kuantum sistemlerinin gerçek dünya problemlerini çözebilecek seviyeye yaklaşmasını sağlayabilir.

    Microsoft, Majorana 2 çipini tanıttı: Kübit ömrü 20 saniyeye çıkt Tam Boyutta Gör
    Bu kapsamda Microsoft Quantum ekibi, Majorana 2’nin geliştirilmesinde ilk nesil Majorana çipine kıyasla malzeme değişikliklerine gitti. Şirketin teknik uzmanlarından Chetan Nayak’ın verdiği bilgilere göre yeni çipte kullanılan topolojik faz daha kararlı hale getirildi.

    Bu kapsamda ilk nesilde kullanılan alüminyum tabanlı süperiletken yapı kurşunla değiştirildi. Ayrıca yarı iletken aktif bölge de güncellenerek indiyum arsenit ve indiyum arsenit antimonit kombinasyonu kullanılmaya başlandı. Microsoft, bu yeni malzeme yığınının kübit performansını ve kararlılığını ciddi şekilde artırdığını belirtiyor.

    Kübit ömrü milisaniyelerden saniyelere çıktı

    Microsoft’un paylaştığı verilere göre ilk nesil alüminyum tabanlı Majorana 1 çipinde kübitlerin yaşam süresi 1 ila 12 milisaniye arasında değişiyordu. Majorana 2’de ise ortalama kübit ömrü 20 saniyenin üzerine çıktı. Bazı örneklerde ise kübitlerin kuantum durumlarını bir dakikaya kadar koruyabildiği belirtildi.

    Microsoft, Majorana 2 çipini tanıttı: Kübit ömrü 20 saniyeye çıkt Tam Boyutta Gör
    Bu artış, kararlılık açısından 1.000 kattan fazla iyileşme anlamına geliyor. Microsoft, sektörde yaygın olarak kullanılan bazı alternatif yaklaşımlarda kübit ömürlerinin mikro saniye seviyelerinde ölçüldüğüne dikkat çekerek elde edilen sonucun önemli bir eşik olduğunu savunuyor. Şirket, bu gelişmeyi bir akıllı telefonun pil ömrünün bir günden yaklaşık üç yıla çıkmasına benzetiyor.

    Bunun yanında Majorana 2’nin aynı zamanda oldukça kompakt olduğu da belirtiliyor. Kübitlerin boyutu yaklaşık milimetrenin yüzde biri kadar, işlem süreleri ise bir mikro saniye seviyesinde gerçekleşiyor.

    Kuantumun da anahtarı yapay zeka

    Microsoft, Majorana 2 çipini tanıttı: Kübit ömrü 20 saniyeye çıkt Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Majorana 2’nin geliştirilmesinde kendi yapay zeka destekli araştırma platformu olan Microsoft Discovery’nin önemli rol oynadığını açıkladı. Şirketin “agentic AI” olarak tanımladığı, belirli görevleri otonom şekilde yerine getirebilen yapay zeka ajanları üretim süreçlerinin yönetilmesi, ölçümlerin otomatikleştirilmesi, kusurların tespit edilmesi ve yeni çözüm önerilerinin geliştirilmesinde kullanıldı. Şirkete göre yıllardır biriktirilen büyük miktardaki veriler bu ajanlar ile analiz edildi. Ayrıca yapay zeka, gereken deney sayısını da azalttı.

    Kuantum bilgisayarlarda en karmaşık aşamalardan biri olan ölçüm süreçleri de yapay zeka desteğiyle hızlandırıldı. Microsoft’un açıklamasına göre yüzlerce parametrenin ayarlanmasını gerektiren bu işlemler geçmişte haftalar sürebiliyordu. Discovery platformunda geliştirilen özel yapay zeka ajanları sayesinde ölçüm döngü süreleri büyük ölçüde kısaltıldı

    Yapay zeka sistemleri, kübitlerin hangi durumda bulunduğunu belirlemek ve yarı iletken teller üzerindeki elektron dağılımlarını analiz etmek gibi son derece karmaşık görevleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Bu ajanlar aynı zamanda çok sayıda voltaj ayarlamasını paralel biçimde yaparak insanların ulaşamayacağı hızda üç boyutlu çalışma haritaları oluşturabiliyor.

    Microsoft ayrıca yapay zekanın üretim verilerindeki gürültüyü filtreleme konusunda da etkili olduğunu belirtiyor. Şirketin geliştirdiği bir ajan, üretim sürecindeki verileri analiz ederek kalibrasyonu bozulmuş bir sıcaklık sensörünü tespit etmeyi başardı. Bu sayede daha önce gözden kaçan bir hata ortaya çıkarıldı.

    Microsoft, kuantum araştırmalarında kullanılan Discovery platformunu artık müşterilere de sunuyor. Bununla birlikte şirket, platformun temel özelliklerini içeren yerel bir Microsoft Discovery uygulamasını da ön izleme kapsamında yayımladı. Uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor ve bir GitHub Copilot hesabı ile kullanılabiliyor

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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