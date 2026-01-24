Giriş
    Microsoft, milyonlarca PC kullanıcısını uyardı: Güncellemeyi kaldırın!

    Son yayınlanan Windows 11 KB5074109 güncellemesi, çökme, siyah ekran ve uygulama hatalarına neden oldu. Microsoft, etkilenen kullanıcılara güncellemeyi kaldırmalarını tavsiye ediyor.

    microsoft Windows 11 KB5074109 güncellemesini kaldırın Tam Boyutta Gör
    KB5074109 güncellemesi, Windows 11 25H2 ve 24H2 sürümlerini 26200.7623 ve 26100.7623 işletim sistemi yapılarına yükseltiyor ve NPU bulunan bazı cihazlar için güçle ilgili düzeltme de dahil olmak üzere güvenlik ve güvenilirlik düzeltmeleri içeriyor. Ancak, Microsoft’un 13 Ocak’ta yayınladığı bu güncelleme türlü sorunları da beraberinde getirdi. Güncellemeyi yükledikten sonra sistemlerinin kararsız hale geldiğini söyleyen çok sayıda kullanıcı var.

    Windows 11 KB5074109 güncellemesi hangi sorunlara yol açtı?

    Bazı kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra rastgele siyah ekran ya da görüntü kararsızlığı yaşadıklarını, bu sorunların genellikle NVIDIA ekran kartlı bilgisayarlarda görüldüğünü belirtti. Kullanıcılar, güncellemeyi kaldırmak ve normal başlatmak için Güvenli Mod veya Windows kurtarma ortamı aracılığıyla kurtarma işlemi yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

    Bazı kullanıcılar da uygulamaların başlatılamadığını ve 0x803F8001 gibi hata kodları aldıklarını bildirdi. Raporlar, Not Defteri ve Ekran Alıntısı Aracı gibi Windows uygulamalarının yanı sıra üçüncü taraf araçlar ve üretici yazılımlarını içeriyor.

    Microsoft, 13 Ocak Windows güncellemelerinden sonra "klasik" Outlook'u etkileyen sorunları kabul etti. Şirket, POP hesap profillerine sahip bazı kullanıcıların (özellikle bu PST dosyaları OneDrive'da depolandığında) Outlook'un donup düzgün bir şekilde kapanmadığını ve uygulamanın normal şekilde yeniden açılmasını engelleyebileceğini söyledi. Microsoft’un geçici çözüm önerisi ise; PST dosyalarını OneDrive'dan taşımak veya alternatif erişim yöntemleri kullanmak.

    Salı yamasını takip eden günlerde Microsoft, uzak masaüstü oturum açma hataları ve Windows 11 23H2'deki bazı kapatma ile ilgili sorunlar da dahil olmak üzere belirli sorunlar için acil durum güncellemeleri yayınladı. Ancak, Windows 11 24H2 ve 25H2'de siyah ekran ve uygulama başlatma hatalarıyla ilgili kullanıcı raporları devam etti ve bazı kullanıcılar belirli donanımlarda uyku moduna alma ve kapatma işleminde sorun yaşadıklarını dile getirdi. Bu güç durumu raporları cihaza ve yapılandırmaya göre değişiyor. Microsoft, bu hatayı henüz doğrulamadı.

    Windows 11 güncellemesini kaldırma adımları

    KB5074109 yüklendikten hemen sonra kararlılık sorunları yaşamaya başladıysanız (siyah ekran, sürekli uygulama hataları ya da Outlook Classic'in donması gibi), en iyi çözüm Microsoft’un da tavsiye ettiği üzere güncellemeyi kaldırmak. KB5074109 güncellemesini kaldırmak için; Ayarlar - Windows Update - Güncelleme geçmişi - Güncellemeleri kaldır yolunu izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Windows-11-KB5074109-update-Microsoft-advises-rollback.1211166.0.html https://www.windowslatest.com/2026/01/22/microsoft-says-uninstall-windows-11-kb5074109-to-fix-outlook-pop-pst-hang-as-2026s-first-update-causes-havoc/
