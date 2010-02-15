Microsoft Office 2010, 15 Haziran'da lanse edilebilir

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Haziran ayında lanse edileceği daha önce açıklanan Office 2010 yazılım paketi için spesifik çıkış tarihi de netleşiyor. Her ne kadar henüz resmi herhangi bir doğrulama gelmiş olmasa da yeni Office paketinin tam 4 ay sonra bugün yani 15 Haziran'da pazara sunulacağı belirtiliyor. Sürüm adayı çok sayıda uygulama testçisi tarafından kullanılmakta olan Office 2010'un RTM olarak bilinen üretime hazır versiyonun Mart sonu veya Nisan ayı başında hazır olması bekleniyor.

Starter, Professional Academic, Home and Student, Home and Business ve Office Professional olmak üzere 5 farklı versiyonu olacak Office 2010 paketinde fiyatların, tercih edilecek versiyona göre 99$ ile 499$ arasında olması bekleniyor.