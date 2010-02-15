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Microsoft Office 2010, 15 Haziran'da lanse edilebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft Office 2010, 15 Haziran'da lanse edilebilir
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Haziran ayında lanse edileceği daha önce açıklanan Office 2010 yazılım paketi için spesifik çıkış tarihi de netleşiyor. Her ne kadar henüz resmi herhangi bir doğrulama gelmiş olmasa da yeni Office paketinin tam 4 ay sonra bugün yani 15 Haziran'da pazara sunulacağı belirtiliyor. Sürüm adayı çok sayıda uygulama testçisi tarafından kullanılmakta olan Office 2010'un RTM olarak bilinen üretime hazır versiyonun Mart sonu veya Nisan ayı başında hazır olması bekleniyor.

Starter, Professional Academic, Home and Student, Home and Business ve Office Professional olmak üzere 5 farklı versiyonu olacak Office 2010 paketinde fiyatların, tercih edilecek versiyona göre 99$ ile 499$ arasında olması bekleniyor.


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SakuraKasugano 9 yıl
deneme sürümünü şimdi kullanıyorum çok güzel

özellikle arayüzü çok hoşuma gitti

aradığını bulmak çok kolay office 2010 da

beta sürümü böyleyse bakalım final sürümü nasıl olacak.
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waxxi 9 yıl
2010 RC sürümünü kullanıyorum. Çok çok iyi, 2007'e göre çok daha hızlı ve kullanışlı.
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istblacken 9 yıl
2007 de gayet iyiydi benim için ama 2010 u da denerim, mutlaka daha geliştirmişlerdir.
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