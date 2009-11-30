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Microsoft, Office 2010 lansmanı için Haziran ayını planlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft, Office 2010 lansmanı için Haziran ayını planlıyor
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Windows 7 işletim sistemini 22 Ekim'de lanse eden ve Windows 8 için 2012'yi planladığı konuşulan Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un beta sürecini kısa bir süre önce başlayan yeni yazılım paketi Office 2010 için belirlediği yol haritası netleşiyor. Reklam gösterimlerine karşılık ücretsiz olarak sunulacağı belirtilen Starter, Home and Student, Home and Business, Standard, Professional ve Professional Plus olmak üzere en 6 sürümle geleceği düşünülen Office 2010'un PC'ler için Haziran 2010 tarihinde pazara sunulacağı, Mac kullanıcılarının yeni yazılıma yılın ikinci yarısında kavuşacakları bildiriliyor.

Yeniden tasarlanan menü yapısı, geliştirilmiş arama ve navigasyon, imaj ve videolar için yeni düzenleme araçları ile Sosyal ağlar için düşünülen Outlook Social Connector gibi yenilik ve güncellemelere sahip olacak Office 2010 ile birlikte Microsoft'un uzunca bir süredir konuşulan web tabanlı Office uygulamalarını (Word, Excel, PowerPoint ve One Note) da yine Haziran ayında içermesi bekleniyor.


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tbektur 9 yıl
fazla bir şey yoktur bencede 2007 ye göre ha sese duyarlıysa bilemem tabi :)2007 geniş çeşitteydi menüsü çünkü
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Batuist 10 yıl
office programları 2003 sürümünden 2007 sürümüne geçerken ribbon arabirimden farklı olarak ciddi değişimler geçirmişti.. ama 2007'den 2010'a geçerken aynı miktarda bir değişim beklemiyorum..
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Meaning Of Life 10 yıl
Merakla bekliyoruz
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