Microsoft, Office 2010 lansmanı için Haziran ayını planlıyor

Windows 7 işletim sistemini 22 Ekim'de lanse eden ve Windows 8 için 2012'yi planladığı konuşulan Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un beta sürecini kısa bir süre önce başlayan yeni yazılım paketi Office 2010 için belirlediği yol haritası netleşiyor. Reklam gösterimlerine karşılık ücretsiz olarak sunulacağı belirtilen Starter, Home and Student, Home and Business, Standard, Professional ve Professional Plus olmak üzere en 6 sürümle geleceği düşünülen Office 2010'un PC'ler için Haziran 2010 tarihinde pazara sunulacağı, Mac kullanıcılarının yeni yazılıma yılın ikinci yarısında kavuşacakları bildiriliyor.

Yeniden tasarlanan menü yapısı, geliştirilmiş arama ve navigasyon, imaj ve videolar için yeni düzenleme araçları ile Sosyal ağlar için düşünülen Outlook Social Connector gibi yenilik ve güncellemelere sahip olacak Office 2010 ile birlikte Microsoft'un uzunca bir süredir konuşulan web tabanlı Office uygulamalarını (Word, Excel, PowerPoint ve One Note) da yine Haziran ayında içermesi bekleniyor.