Microsoft, Office 2021 desteğini sonlandırıyor

Destek sonrası kullanım daha riskli olacak
Uzmanlar, destek süresi sona eren yazılımların kötü amaçlı yazılımlar ve siber saldırılar için daha kolay hedef haline geldiğini belirtiyor. Office 2021'i kullanmaya devam edecek kişilerin özellikle internet bağlantılı bilgisayarlarda dikkatli olması gerekiyor. Belgelerin doğrudan e-posta eklerinden veya bulut depolama servislerinden açılmaması, önce bilgisayara indirilip antivirüs taramasından geçirilmesi tavsiye ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel