Microsoft Office for Mac 2011'in ilk görüntüleri internete sızdı

Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un Mac OS ailesi için hazırladığı Office for Mac'in 2011 versiyonunun ilk görüntüleri internete sızdı. BGR, tarafından yayınlanan resimler Excel, Word ve Entourage'in yerine alacak olan Outlook uygulamalarının Mac OS X'deki arayüzlerini gösteriyor. İlk defa Office 2007 ile Windows kullanıcılarının kullanmaya başladığı menü tasarımı "Ribbon Toolbar"'ın Mac'deki görünümü de bu görsellerle gün yüzüne çıkmış oldu.

Microsoft'un üzerinde çalışmaya devam ettiği Office for Mac 2011'in, 2010 yılının son döneminde satışa sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör