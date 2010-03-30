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Microsoft Office for Mac 2011'in ilk görüntüleri internete sızdı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un Mac OS ailesi için hazırladığı Office for Mac'in 2011 versiyonunun ilk görüntüleri internete sızdı. BGR, tarafından yayınlanan resimler Excel, Word ve Entourage'in yerine alacak olan Outlook uygulamalarının Mac OS X'deki arayüzlerini gösteriyor. İlk defa Office 2007 ile Windows kullanıcılarının kullanmaya başladığı menü tasarımı "Ribbon Toolbar"'ın Mac'deki görünümü de bu görsellerle gün yüzüne çıkmış oldu.

Microsoft'un üzerinde çalışmaya devam ettiği Office for Mac 2011'in, 2010 yılının son döneminde satışa sunulması bekleniyor.

Microsoft Office for Mac 2011'in ilk görüntüleri internete sızdı
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Microsoft Office for Mac 2011'in ilk görüntüleri internete sızdı
Tam Boyutta Gör

Microsoft Office for Mac 2011'in ilk görüntüleri internete sızdı
Tam Boyutta Gör

Microsoft Office for Mac 2011'in ilk görüntüleri internete sızdı
Tam Boyutta Gör

Microsoft Office for Mac 2011'in ilk görüntüleri internete sızdı
Tam Boyutta Gör

Microsoft Office for Mac 2011'in ilk görüntüleri internete sızdı
Tam Boyutta Gör

Microsoft Office for Mac 2011'in ilk görüntüleri internete sızdı
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Batuist 9 yıl
iç içe geçirdikleri menüleri umarım biraz daha açarak erişilebilir yaparlar bu sürümde.. 2003 sürümünde içeriği bulmak daha kolay oluyor 2007 sürümüne göre.. tamam ribon arayüzü iyide bu iyiliğin eksi taraflarıda olmuyor değil... Artı umarım 2007nin üzerine ciddi gelişmeler olmuştur..
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Challenger 9 yıl
Isin acigi Outlook'un yeni duzenini begendigimi soyleyebilirim. Ama Apple Mail daha kullanisli benim icin.
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Erasmus78 9 yıl
Ben Office 2008 kullanıyorum. Arayüz inanılmaz farklı Windows Office'e göre. Bu sürüm biraz daha benzeyecek sanırım Windows office'e.
Gereksiz bilgi: Microsoft Office yazılımını ilk olarak MacOS platformu için çıkarmıştır.
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