Microsoft Outlook çöktü, kesinti saatlerdir devam ediyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Microsoft 365 ve Outlook hizmetlerinde dünya genelinde büyük bir kesinti yaşanıyor. Küresel çapta milyonlarca kişiyi etkileyen sorun nedeniyle e-posta, Teams ve Copilot gibi servislere erişim saatlerdir sağlanamıyor. Şirket sunucuları yeniden devreye almak için çalışırken, yetkililer durumun bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını bildirdi. İyileştirme çalışmaları sürse de sistemlerin ne zaman tamamen düzeleceği henüz bilinmiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Yorumların Özetini Seslendir 7 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

Microsoft 365 hizmetlerinde yaşanan küresel kesinti Outlook başta olmak üzere Teams ve diğer kurumsal hizmetlere erişimi aksattı. Microsoft sunucuları yeniden devreye almakta zorlanırken kesintinin ne zaman tamamen giderileceği henüz açıklanmadı.

Outlook'a erişim sağlanamıyor

Microsoft 365 kullanıcıları, 12 Kasım Perşembe günü öğleden sonra başlayan kesinti nedeniyle e-posta hizmetlerine erişmekte sorun yaşıyor. Outlook'un hem web sürümü hem de masaüstü ve mobil uygulamaları dünya genelinde çok sayıda kullanıcı için kullanılamaz hale geldi.

Microsoft, Türkiye saatiyle 21.00'den (TSİ) kısa süre önce başlayan sorunları doğrulayarak birden fazla bölgedeki altyapısında yüksek yük oluştuğunu açıkladı. Şirket, bu durumun bağlantı hatalarına yol açtığını belirtti. Teams tarafında da bazı sorunlar bildirilirken kesintinin en belirgin etkisi Exchange Online üzerinden sunulan e-posta hizmetlerinde görüldü.

Microsoft Kurumsal İletişim Direktörü Ben Hope, şirketin Microsoft 365 hizmetlerinde yaşanan sorunları araştırdığını ve özellikle Exchange Online kaynaklı problemlere odaklandığını söyledi.

Microsoft sunucuları yeniden başlatmakta zorlanıyor

Kesintinin ardından Microsoft, etkilenen sunucuları yeniden hizmete almak için çalışmalar başlattı. Ancak şirketin güncellemelerine göre sunucuların yeniden başlatılması ve sistem sağlıklarının izlenmesi konusunda beklenmedik sorunlarla karşılaşıldı.

Microsoft, Türkiye saatiyle 02.00 civarında (13 Kasım) etkilenen sunucuların bir bölümünü yeniden devreye aldığını ve bu sunucuların şimdilik kararlı çalıştığını bildirdi. Şirket ayrıca trafiği mümkün olan bölgelerde alternatif bağlantı yollarına yönlendirdiğini ve bazı bölgelerde sınırlı iyileşme gözlemlediğini açıkladı.

Buna rağmen kurtarma çalışmaları beklenen hızda ilerlemedi. Microsoft, son açıklamasında trafik yönetimindeki dengesizliklerin kapasite üzerindeki etkisini azaltmak için alternatif çözümler üzerinde çalıştığını belirtti.

Kesintinin boyutu, kullanıcı raporlarını takip eden Downdetector verilerine de yansıdı. ABD'de Outlook sorunlarına ilişkin bildirimler, 12 Kasım Perşembe günü TSİ 21.00 civarında 130 binin üzerine çıktı. Reuters'ın aktardığı verilere göre TSİ 09.30'da (13 Kasım) ise ABD'de 25 binden fazla Outlook kesinti bildirimi bulunuyordu.

Siber saldırı değil

Yaşanan kesinti Türkiye ile birlikte Asya-Pasifik bölgesinde de etkisini gösterdi. Hindistan, Avustralya ve Japonya'da Microsoft hizmetlerine erişim konusunda çok sayıda bildirim yapıldı. Bu içerik yazıldığı sırada Outlook’a erişim sağlanamıyordur.

Outlook haricinde Exchange Online'a bağımlı olan Microsoft 365 özelliklerinde de erişim sorunları yaşanıyor. Etkilenme potansiyeli bulunan hizmetler arasında Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot ve Microsoft Defender XDR da yer aldı.

Microsoft'un Copilot, Agents ve Platform'dan sorumlu başkan yardımcısı Charles Lamanna, X'te yaptığı bir paylaşımda, "Daha fazla bilgiye sahip olur olmaz paylaşmaya devam edeceğiz ve şimdilik bunun kötü niyetli veya siber faaliyetin sonucu olduğuna dair hiçbir gösterge olmadığını doğrulayabilirim" dedi.

Eğer siber saldırı ihtimali bulunmuyorsa akıllara geçmişte yaşanan CrowdStrike olayı geliyor. Dolayısıyla bir güncelleme hatası böylesi bir soruna neden olmuş olabilir.

Microsoft, kesintinin tamamen giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken hizmetlerin normale döneceği kesin bir tarih veya saat henüz paylaşılmış değil. Şirket, kapasite yeniden sağlandıkça kullanıcıların uygulamalarını yeniden bağlamasıyla birlikte erişimin kademeli olarak düzelmesini bekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Diğer Yazılım Haberleri

Microsoft Outlook çöktü, kesinti saatlerdir devam ediyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: