Microsoft, dünya genelini etkileyen Outlook kesintisinin nedenini açıkladı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Microsoft, küresel çaptaki Outlook ve Microsoft 365 kesintisinin teknik nedenlerini açıkladı. Rapora göre sorun; temmuz ayındaki bir yazılım hatası, altyapıdaki kapasite kaybı ve artan trafiğin birleşmesiyle başladı. Zincirleme biçimde büyüyen arıza, ağ geçidi sunucularının yüzde 80'ini kilitledi ve sistemlerin otomatik koruma mekanizmalarını tamamen etkisiz kıldı. On milyonlarca kullanıcıyı etkileyen kesinti, sunucuların kademeli olarak yeniden başlatılmasıyla giderildi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör

Microsoft, 12 Kasım'da dünya genelinde Outlook ve Microsoft 365 hizmetlerini etkileyen büyük kesintinin nedenini açıkladı. Şirketin yayımladığı ön rapora göre sorun, temmuz ayında ağ geçidi sunucularına yönelik bir yazılım güncellemesiyle sisteme giren hatadan kaynaklandı. İki farklı altyapı sorunuyla birleşen bu hata, Microsoft'un ağ geçidi sunucularının yüzde 80'inin yanıt veremez hale gelmesine yol açtı.

Sorunun temelinde 3 ayrı sorun var

Microsoft Teams'te yaşanan kısa süreli erişim sorununun ardından başlayan kesinti Outlook, Exchange Online, SharePoint, Teams ve diğer Microsoft 365 hizmetlerini etkiledi. Şirketin ilk müdahale girişimlerinin başarısız olması nedeniyle milyonlarca kullanıcı e-postalarına ve diğer Microsoft 365 hizmetlerine 12 saatten uzun süre erişemedi.

Microsoft yöneticisi Charles Lamanna, X üzerinden yaptığı açıklamada kesintinin arkasındaki teknik sorunları ayrıntılı şekilde anlattı. Şirketin ön raporu, arızanın tek bir nedenden kaynaklanmadığını, üç ayrı sorunun aynı anda ortaya çıkmasıyla büyüdüğünü ortaya koydu.

Sorunun kaynağı temmuz ayına uzanıyor

Kesintinin temelinde ise Temmuz 2026'da Microsoft 365 ağ geçidi sunucuları için hazırlanan bir yazılım güncellemesinde ortaya çıkan hata bulunuyor. Bu hata, sunucularda çalışan dahili bir işlemin kilitlenmesine neden oluyordu. Belirli iş yükleri altında ortaya çıkan kilitlenme sonucunda sunucular yanıt veremez hale geliyordu.

Microsoft, söz konusu hatanın neden daha önce fark edilmediğini de açıkladı. Şirketin test ortamlarında ağırlıklı olarak daha eski, daha az güçlü ve daha düşük çekirdek sayısına sahip işlemciler kullanılıyordu. Oysa yazılım hatası, daha fazla işlemci çekirdeğine sahip yeni sunucularda daha kolay ortaya çıkıyordu.

Güncelleme, Microsoft'un standart testlerinden sorunsuz geçtiği için birkaç hafta boyunca dünya genelindeki sunuculara dağıtıldı. Ancak testlerde karşılaşılmayan hata, uygun koşullar oluştuğunda ciddi bir altyapı sorununa dönüştü.

Üç ayrı sorun birleşerek kesintiyi başlattı

Tam Boyutta Gör Büyük kesintiden birkaç saat önce Microsoft, Teams trafiğini alternatif bir ağ geçidinden Exchange Online trafiğini de taşıyan ana ağ geçidine yönlendirdi. Teams hizmetinin sorunsuz çalışmasını sağlamak amacıyla yapılan bu değişiklik, şirketin normal altyapı işleyişinin bir parçasıydı. Ancak bu, ana ağ geçidindeki yükü artırarak Exchange Online trafiğinin dağılımını da değiştirdi.

Bunun yanında ağ geçidi sunucularının toplam kapasitesinin yaklaşık yüzde 14'ü, bir önceki gün yaşanan ve yazılım hatasından bağımsız başka bir sorun nedeniyle zaten kullanılamıyordu. Kalan yüzde 86'lık kapasite normal iş yükünü karşılamak için yeterliydi. Ancak Teams trafiğinin ana ağ geçidine aktarılmasıyla sunucular üzerindeki yük arttı.

Artan trafik, mevcut kapasite kaybı ve temmuz ayındaki güncellemeyle sisteme giren yazılım hatası aynı anda devreye girince zincirleme arıza başladı. Böylece başlangıçta belirli sunucuları etkileyen sorun, kısa sürede Microsoft'un genel ağ altyapısına yayıldı.

Microsoft'un ağ altyapısı, bir sunucu yanıt vermediğinde trafiği otomatik olarak çalışan diğer sunuculara yönlendiriyor. Normal koşullarda hizmetlerin kesintisiz devam etmesini sağlayan bu mekanizma yaşanan olayda sorunun büyümesine neden oldu.

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Yanıt vermeyen sunucuların trafiği diğer sunuculara aktarılınca bu sistemlerin üzerindeki yük de arttı. Artan trafik, aynı yazılım hatasının diğer sunucularda da ortaya çıkmasına neden oldu.

İki saatten kısa sürede Microsoft'un ağ geçidi sunucularının yüzde 80'i yanıt veremez hale geldi. Normalde bu tür arızaların farklı kapasite bölümleri ve bölgeler kullanılarak sınırlandırılması gerekiyor. Ancak altyapıdaki başka bir sorun, bu koruma mekanizmalarının zincirleme arızayı durdurmasını engelledi. Sonuç olarak kesinti küresel ölçekte yayıldı.

Microsoft'un kurtarma yöntemleri yetersiz kaldı

Kesinti sırasında Teams, OneDrive, SharePoint ve Office uygulamaları dahil bazı hizmetler, etkilenen ağ geçidi altyapısından ayrılarak çalışmaya devam edebildi. Ancak Exchange Online aynı alternatif altyapıya geçiş imkanından yararlanamadı.

Microsoft, mevcut kurtarma mekanizmalarının bu büyüklükteki bir arızayı yönetmek için tasarlanmadığını kabul etti. Mühendisler devre dışı kalan sunucuları yeniden çalıştırmaya başladığında biriken trafik, bu sunucuların tekrar aşırı yüklenmesine ve yanıt veremez hale gelmesine neden oldu.

Soruna yol açan yazılım hatasının temmuz ayından beri sistemde bulunması da hatalı güncellemeyi geri almayı zorlaştırdı. Bunun yerine Microsoft, etkilenen yazılım kodunu daha önce sorunsuz çalışan bir duruma döndüren yeni bir düzeltme hazırladı.

Şirket, kurtarma sürecinde büyük sunucu gruplarını aşamalı olarak devre dışı bıraktı. Ardından düzeltmeyi uygulayıp sunucuları yeniden başlattı ve sistemleri kademeli olarak tekrar hizmete aldı.

Kesinti 74 ülke ve bölgeyi etkiledi

DownDetector verilerine göre Microsoft hizmetlerindeki kesinti, ilk bir saat içinde 74 ülke ve bölgeye yayıldı. CNN'in Anderson Economic Group verilerine dayandırdığı habere göre olay, on milyonlarca kullanıcıyı etkilerken kaybedilen üretkenlik nedeniyle ekonomik zararın 7 milyar dolara kadar ulaşmış olabileceği tahmin ediliyor.

Microsoft, ön raporun ardından teknik ayrıntıları ve benzer kesintilerin önüne geçmek için alacağı önlemleri içeren nihai olay raporunu bu haftanın ilerleyen günlerinde yayımlayacağını duyurdu.

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