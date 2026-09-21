Microsoft, oyun esnasında reklam gösterecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Son dönemde Xbox tarafında aldığı kararlarla oyunseverler nezdinde epey kredi kaybeden Microsoft, şimdi oyuncuları daha da kızdıracak bir sistem üzerinde çalışıyor. Son günlerde ortaya çıkan yeni bir patent, şirketin PC ve konsollarda oyun sırasında reklam gösterilmesine zemin hazırlayacak yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Microsoft'un üzerinde çalıştığı bu yeni teknoloji, oyun sırasında reklam göstermek için doğru anları yakalamaya odaklanıyor. Şirketin başvurusunu yaptığı patentte bahsi geçen sistem (“Contextually Aware Management of Interactive Software Application Access"), reklamların boss dövüşlerinin, görevlerin veya ara sahnelerin sonunda ya da oyunun doğal olarak durduğu anlarda gösterilmesini sağlıyor.

Microsoft'un Game Pass'e Reklamlı Bir Paket Ekleyebileceği Bir Süredir Konuşuluyor

Bu patent başvurusu elbette akıllara Xbox Game Pass'i getiriyor. Zam sonrası epey kullanıcı kaybeden Game Pass'i oyuncular için daha cazip hâle getirmenin yollarını arayan Microsoft, bir süredir reklamlı bir paket üzerinde duruyor. Patentte bahsi geçen bu teknolojinin, o reklamlı paketi hayata geçirmek için geliştirilmiş bir sistem olma ihtimali oldukça yüksek.

Önerilen modelde oyuncuya başlangıçta belirli bir süre boyunca reklamsız oyun oynama hakkı veriliyor. Bu süre örneğin 30 dakika gibi sabit bir zaman olabileceği gibi, oyundaki ilerlemeye de bağlanabiliyor. Bir seviyenin tamamlanması veya belirli bir oyun içi hedefin gerçekleştirilmesi, reklamsız oynama süresinin ölçütü olarak kullanılabiliyor. Bu sürenin sonuna yaklaşıldığında ise sistem hemen reklam göstermiyor; önce oyunun uygun bir noktaya gelmesini bekliyor.

Buradaki en önemli ayrıntılardan biri, reklam sisteminin doğrudan oyunun kendisinden bilgi alması. Oyun motoru; bölümün tamamlanması, bir boss'un yenilmesi, görevin bitmesi, ara sahnenin sona ermesi, yükleme ekranına geçilmesi veya menünün açılması gibi olayları reklam yönetim sistemine bildiriyor. Sistem de bu sinyallerden birini aldıktan sonra oyuncunun etkileşimini kısa süreliğine durdurup video ya da statik bir reklam gösterebiliyor. Reklam tamamlandığında ise oyun kaldığı yerden devam ediyor. Yani Microsoft'un sistemi doğrudan oyuncu ekranını takip etmiyor. Bunun yerine oyunden gelen sinyallere göre hareket ediyor.

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Reklam izleyen oyuncuya ekstra oyun süresi verilecek

Microsoft'un patentindeki sistemin bir diğer dikkat çekici tarafı ise reklam ile oyun süresi arasında bir takas sistemi kurulması. Oyuncu reklamı izlediğinde, oyna devam etmek için yeni kredi kazanıyor. Bu kredi, bir sonraki reklam gösteriminin ertelenmesini sağlayarak oyuncuya belirli bir süre daha kesintisiz oyun oynama imkânı veriyor. Bu kredinin yalnızca dakika üzerinden tanımlanması da gerekmiyor. Patentte oyun ilerlemesine dayalı farklı kullanım modellerinden de söz ediliyor. Örneğin oyuncuyareklam izlemesi karşılığında belirli sayıda tur, bir bölüm veya belirli bir oyun içi ilerleme sunulabiliyor.

Aslında benzer bir sistem mobil oyunlarda zaten var ama tabii PC ve konsol oyunlarında farklı dinamikler devreye giriyor. Bazen bir oturum saatler sürebiliyor ve oyuncu sürekli olarak aktif bir oyun akışı içerisinde olabiliyor. Bu yüzden ona uygun bir yeni sistem geliştirilmesi gerekiyor. Şimdi Microsoft'un önerdiği sistem hayata geçirilirse, mobil oyunlarda yıllardır kullanılan ödüllü reklam (rewarded ad) modelinin konsol ve PC tarafındaki daha gelişmiş bir versiyonu ortaya çıkabilir.

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Microsoft, oyun esnasında reklam göstermeye hazırlanıyor

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