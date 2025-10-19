Microsoft Paint, yapay zekâ desteği ile görselleri animasyona dönüştürülebilecek

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'deki klasik Paint uygulamasını yapay zekâ destekli yeni özelliklerle donatıyor. Şirket, "Windows AI Labs" adlı özel test programı aracılığıyla Paint'e statik görselleri kısa animasyonlara dönüştürme özelliği ekledi.

GPT-5 tehlikeli mi? Yeni yapay zeka güvenlikte sınıfta kaldı 1 gün önce eklendi

Çizimlerden animasyon oluşturma

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Paint üzerinde oluşturdukları veya yükledikleri bir görseli tek tıkla canlandırabilecek. Uygulamaya eklenen "Animate (Animasyon oluştur)" düğmesiyle, seçilen görüntü birkaç saniye içinde kısa bir GIF animasyonuna dönüşüyor. Bu işlem için herhangi bir metin girişi gerekmiyor; yapay zekâ, uygun hareketleri ve dönüşümleri kendi algoritmasıyla otomatik olarak oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Animasyonun oluşturulma süresi yaklaşık 40 ila 60 saniye arasında değişiyor. İşlem tamamlandığında kullanıcı, elde ettiği GIF dosyasını bilgisayarına kaydedebiliyor veya doğrudan panoya kopyalayabiliyor. Microsoft'un bu özellikte kendi özel yapay zekâ modelini kullandığı, Sora v1 veya v2 modellerine dayanmadığı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft Paint, görselleri animasyona dönüştürebilecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: