    Microsoft Paint, yapay zekâ desteği ile görselleri animasyona dönüştürülebilecek

    Microsoft, Windows 11'deki Paint uygulamasına yeni bir yapay zeka özelliği ekledi. Kullanıcılar artık statik görüntülerini kısa animasyonlara dönüştürebilecek.  

    Microsoft Paint, görselleri animasyona dönüştürebilecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11'deki klasik Paint uygulamasını yapay zekâ destekli yeni özelliklerle donatıyor. Şirket, "Windows AI Labs" adlı özel test programı aracılığıyla Paint'e statik görselleri kısa animasyonlara dönüştürme özelliği ekledi.

    Çizimlerden animasyon oluşturma

    Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Paint üzerinde oluşturdukları veya yükledikleri bir görseli tek tıkla canlandırabilecek. Uygulamaya eklenen "Animate (Animasyon oluştur)" düğmesiyle, seçilen görüntü birkaç saniye içinde kısa bir GIF animasyonuna dönüşüyor. Bu işlem için herhangi bir metin girişi gerekmiyor; yapay zekâ, uygun hareketleri ve dönüşümleri kendi algoritmasıyla otomatik olarak oluşturuyor.

    Microsoft Paint, görselleri animasyona dönüştürebilecek Tam Boyutta Gör
    Animasyonun oluşturulma süresi yaklaşık 40 ila 60 saniye arasında değişiyor. İşlem tamamlandığında kullanıcı, elde ettiği GIF dosyasını bilgisayarına kaydedebiliyor veya doğrudan panoya kopyalayabiliyor. Microsoft'un bu özellikte kendi özel yapay zekâ modelini kullandığı, Sora v1 veya v2 modellerine dayanmadığı belirtiliyor.
