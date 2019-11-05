Microsoft Project Silica depolama birimine ilk veri yazıldı

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Bugün dünya üzerinde geçerli olan depolama çözümü Blu-ray, SSD veya HDD gibi dijital belleklerden oluşuyor. Bununla birlikte uzun yıllardır film veya müzik gibi veriler halen manyetik bantlar üzerinde saklanıyor. Endüstriler daha verimli depolama çözümleri için arayış içerisinde. Microsoft bu alanda önemli bir devrime imza atmak üzere.

Project Silica nedir?

İlk olarak 2016 yılında çalışmalara başlayan Project Silica programı, uzun yıllar erişim olmadan saklanan bu tarz veriler için cam tabanlı bir depolama teknolojisi geliştirdi. Böylece manyetik bantların yangın veya yıpranma gibi dezavantajlarını ve dijital teknolojilerin hata oluşması dezavantajını ortadan kaldırıyor.

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Project Silica’nın mevcut çözümlere nazaran önemli avantajları mevcut. Cam tabanlı depolama çözümü mikrodalga fırın veya geleneksel fırın gibi ortamlarda pişirmek veya çelikle çizmek gibi testlerde halen çalışabilir olduğunu kanıtlamış. Çok uzun yıllar veriler bozulmadan saklanabiliyor. Özellikle film ve müzik sektöründe Microsoft önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyor.

Project Silica, göz ameliyatlarında kullanılan lazerlere benzer bir ışınla 3 boyutlu veri dizilerini yakarak cama entegre ediyor. Veri dizileri diğer ortamların bir veya sıfırlarının aksine çoklu veri bitleri barındırıyor ve 74’a kadar katman oluşturabiliyor. Verileri okumak için cama ışık yansıtılıyor ve mikroskop benzeri okuyucular ile yansımalar analiz ediliyor. Böylece her veri biti doğrulanıyor.

Project Silica üzerine ilk veri Warner Bros. ve Microsoft ortaklığında 1978 yılının Superman filmi olarak yazıldı. 7.5 cm x 7.5 cm x 2 mm ölçülere sahip olan örnek çözüm 75.6GB kapasiteye ulaşabiliyor. Çalışmalar hali hazırda tamamlanmış değil ve global bir lansman amacıyla Superman filmi kaydedilmiş. Önümüzdeki yıllarda Microsoft yeni teknolojisini çok daha iyi hale getireceğini ifade ediyor.

https://www.engadget.com/2019/11/04/microsoft-archived-superman-project-silica/