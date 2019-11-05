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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Project Silica depolama birimine ilk veri yazıldı

    Project Silica uzun dönemli verilerin saklanması için cam tabanlı bir depolama çözümünü tanımlıyor. Project Silica uzun yıllar en kötü şartlara dayanacak şekilde geliştirildi.
    2 hf.
    1,8b
    1
    9
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft Project Silica depolama birimine ilk veri yazıldı
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    Bugün dünya üzerinde geçerli olan depolama çözümü Blu-ray, SSD veya HDD gibi dijital belleklerden oluşuyor. Bununla birlikte uzun yıllardır film veya müzik gibi veriler halen manyetik bantlar üzerinde saklanıyor. Endüstriler daha verimli depolama çözümleri için arayış içerisinde. Microsoft bu alanda önemli bir devrime imza atmak üzere.

    Project Silica nedir?

    İlk olarak 2016 yılında çalışmalara başlayan Project Silica programı, uzun yıllar erişim olmadan saklanan bu tarz veriler için cam tabanlı bir depolama teknolojisi geliştirdi. Böylece manyetik bantların yangın veya yıpranma gibi dezavantajlarını ve dijital teknolojilerin hata oluşması dezavantajını ortadan kaldırıyor.

    Ayrıca Bkz. "108MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Project Silica’nın mevcut çözümlere nazaran önemli avantajları mevcut. Cam tabanlı depolama çözümü mikrodalga fırın veya geleneksel fırın gibi ortamlarda pişirmek veya çelikle çizmek gibi testlerde halen çalışabilir olduğunu kanıtlamış. Çok uzun yıllar veriler bozulmadan saklanabiliyor. Özellikle film ve müzik sektöründe Microsoft önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyor.

    Project Silica, göz ameliyatlarında kullanılan lazerlere benzer bir ışınla 3 boyutlu veri dizilerini yakarak cama entegre ediyor. Veri dizileri diğer ortamların bir veya sıfırlarının aksine çoklu veri bitleri barındırıyor ve 74’a kadar katman oluşturabiliyor. Verileri okumak için cama ışık yansıtılıyor ve mikroskop benzeri okuyucular ile yansımalar analiz ediliyor. Böylece her veri biti doğrulanıyor.

    Project Silica üzerine ilk veri Warner Bros. ve Microsoft ortaklığında 1978 yılının Superman filmi olarak yazıldı. 7.5 cm x 7.5 cm x 2 mm ölçülere sahip olan örnek çözüm 75.6GB kapasiteye ulaşabiliyor. Çalışmalar hali hazırda tamamlanmış değil ve global bir lansman amacıyla Superman filmi kaydedilmiş. Önümüzdeki yıllarda Microsoft yeni teknolojisini çok daha iyi hale getireceğini ifade ediyor.



    https://www.engadget.com/2019/11/04/microsoft-archived-superman-project-silica/ Yorum Yaz
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    Ahmet DOĞAN 2 hf. en beğenilen
    En Sonunda Dönüp Dolaşıp Yine Taş Sütunlara Yazacaz Zannedersem :) .....
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    SEO19 2 hf.
    süpermen de kristal veri tabanını kullanıyordu !
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    smart1978 2 hf.
    Guzel gelisme Microsoft! ... Onculukte vizyonerlikte rakibi yok anlasilan! ...




    Pensilvanya'dan guzel haberler de geliyor iste :


    14 yasinda olunca hersey mumkun





    Yeni nesil genclerimizin eserlerine bakinca Turkiye'deki okullarimiz neden gelisemiyor ?




    theverge.com/...


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    asenler 2 hf.
    Bizim eski tamga yöntemi.
    Telif hakkımız yok muydu?
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    interwap 2 hf. Rachsuchtig
    Bu değerli görev sana ait
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    redoracle 2 hf.
    1978 Süperman filminde de veriler kristallere yazılıydı güzel bir göderme yapmışlar.
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    alaz1903 2 hf.
    Gerçek bir devrim.
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    interwap 2 hf.
    Kırarsın olur biter.
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    Rachsuchtig 2 hf. interwap
    Geliştirici ekibe bunu ulaştıralım. Boşuna uğraşmasinlar
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Ahmet DOĞAN 2 hf. en beğenilen
    En Sonunda Dönüp Dolaşıp Yine Taş Sütunlara Yazacaz Zannedersem :) .....
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