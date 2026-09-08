Microsoft söz verdi: Windows 11, 8 GB RAM’li PC’lerde hızlanacak

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Microsoft, Windows 11’in temel performansını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, işletim sisteminin daha hızlı açılması ve Windows Hello’nun daha hızlı tepki vermesi için güncellemeler hazırlandığını açıkladı. Özellikle 8 GB gibi düşük belleğe sahip sistemlerde Windows 11’in ‘harika’ çalışacağı vurgulandı.

Windows 11’in temel performansı iyileştirilecek

Microsoft Windows ve Cihazlar Kurumsal Başkan Yardımcısı Mark Linton, IFA 2026 kapsamında yaptığı açıklamada Windows 11’de özellikle temel performans unsurlarına odaklandıklarını belirtti. Linton’a göre şirket, açılış süresi ve Windows Hello’nun tepki hızında “önemli kazanımlar” elde etmeye hazırlanıyor. Ancak şirket, bu değişikliklerin ne zaman yayınlanacağını veya performansın ne ölçüde artacağını henüz açıklamadı.

Bununla birlikte bu açıklamalarda bahsedilen iyileştirmeler Windows Insider programında bulunmuyor. Dolayısıyla muhtemelen bu söylemler dahili bir Windows 11 derlemesine atıfta bulunuyor. Bu da değişikliklerin henüz erken aşamalarda olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan şirketin bu yöndeki girişimleri, 2026 boyunca Windows 11’in performansını iyileştirme konusundaki söylemleriyle örtüşüyor. Mart ayında duyurulan plan kapsamında şirket, performans ve güvenilirliği artırmayı, işletim sisteminin kullandığı bellek miktarını azaltmayı ve Dosya Gezgini’ni daha hızlı hale getirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Windows 11 uygulamalara yaşınızı söyleyecek 3 gün önce eklendi

Microsoft’un vaatlerinin bir bölümü şimdiden Windows 11’e yansımış durumda. Kullanıcılar artık görev çubuğunu taşıyıp küçültebiliyor, Başlat menüsünün boyutunu değiştirebiliyor ve istemedikleri bölümleri gizleyebiliyor.

Ayrıca Low Latency Profile özelliği, Windows bileşenleri ile üçüncü taraf uygulamaların başlatılma süresini iyileştirebiliyor. Buna karşın Microsoft’un daha düşük RAM kullanımı ve yerel uygulamalara geçiş konusunda verdiği sözlerin tamamının hayata geçtiğini gösteren yeterli kanıt bulunmuyor.

Microsoft’un Windows 11’in 8 GB RAM’li bilgisayarlarda da iyi çalışacağı yönündeki vurgusu ise soru işaretlerine neden olabilir. Zira şirketin kendi 8 GB RAM’li Surface Laptop modeli, temmuz ayında aktarılan bir incelemede Teams görüşmeleri sırasında zorlanmış ve temel Google Dokümanlar kullanımı sırasında donma sorunları yaşamıştı. Üstelik Windows 11’de performans sorunları yalnızca donanım kaynaklarıyla sınırlı değil. Ağustos ayında yayımlanan bir güncellemenin oyunların çökmesine ve beklenmedik yeniden başlatmalara yol açtığı bildirilmişti.

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Microsoft söz verdi: Windows 11, 8 GB RAM’li PC’lerde hızlanacak

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