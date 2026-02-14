Giriş
    Microsoft Store'a komut satırı desteği: Store CLI duyuruldu

    Microsoft, geliştiricileri ve ileri seviye kullanıcılar için önemli bir yenilik duyurdu. Microsoft Store için komut satırı tabanlı yeni araç Store CLI resmen kullanıma sunuldu.

    Microsoft Store'a komut satırı desteği: Store CLI duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft Store için başlatılan yenileme süreci devam ediyor. Yeni arayüz ve yapay zekâ destekli özelliklerin ardından şimdi de özellikle geliştiricileri hedefleyen komut satırı tabanlı yeni bir araç eklendi. Şirket, mağazanın kullanımını daha esnek ve teknik kullanıcılar için daha güçlü hâle getirmek istiyor.

    Microsoft Store artık komut satırından yönetilebilecek

    Resmi adıyla Store CLI olarak duyurulan yeni komut satırı aracı, uygulama keşfi ve yönetimini doğrudan Komut İstemi üzerinden yapmaya imkân tanıyor. Böylece Windows 11'in sürekli değişen grafik arayüzüne ihtiyaç duymadan uygulama arama, yükleme ve güncelleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Basit bir komutla uygulamanın en güncel sürümünü kurmak ya da belirli bir versiyonu dağıtmak mümkün.

    Store CLI, uygulama listelerini görüntüleme, kategori bazlı tarama (örneğin oyunlar), belirli dosya türlerine göre arama, özel URL şemalarına göre filtreleme ve yayıncı bazlı sorgulama gibi gelişmiş seçenekler sunuyor. Hatta benzer uygulamaları bulmaya yönelik özel bir komut da bulunuyor. Bu da, özellikle yazılım dağıtımı ve test süreçlerini otomatikleştirmek isteyen geliştiriciler için önemli bir kolaylık anlamına geliyor.

    Ayrıca Microsoft, mağazanın analiz tarafını da güçlendirdi. Yeni Health Report ile uygulamaların kararlılığına dair daha detaylı veriler sağlanıyor. Geliştiriciler artık olağan dışı çökme eğilimlerini daha hızlı tespit edebiliyor. Summary Dashboard ise indirme sayıları, puanlar ve stabilite gibi temel metrikleri tek bir panelde topluyor.

    Son olarak Microsoft Store Web Installer da güncellendi. Özellikle Win32 tabanlı uygulamalar için kurulum sonrası otomatik başlatma desteği sunuluyor. Kurumsal cihazlarda daha esnek yükleme seçenekleri de dikkat çeken yenilikler arasında. Tüm bu yeniliklerin temel hedefi ise net: Microsoft Store'un benimsenmesini artırmak. Hatta şirket kısa süre önce geliştiricileri teşvik etmek adına tek seferlik 20 dolarlık kayıt ücretini kaldırmıştı. 

