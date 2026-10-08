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    MacBook Pro'ya dişli rakip: Surface Laptop Ultra satışa çıktı

    Microsoft, Haziran ayında tanıttığı bugüne kadarki en güçlü dizüstü bilgisayarı Surface Laptop Ultra'nın fiyatı ve çıkış detaylarını nihayet açıkladı.           

    Microsoft Surface Laptop Ultra fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Çarşamba günü San Francisco’da düzenlenen etkinlikte, Nvidia destekli Surface Laptop Ultra modelinin fiyatını açıkladı. Yapay zeka, video işleme ve oyun alanlarında Apple’ın MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarıyla rekabet etmek üzere tasarlanan ve 2.599 dolar fiyat etiketine sahip olan Surface Laptop Ultra, Arm tabanlı Nvidia RTX Spark işlemcisi sayesinde Microsoft'un bugüne kadarki en güçlü Surface cihazı olma özelliğini taşıyor.

    2599 dolar başlangıç fiyatıyla ön satışa çıktı

    15 inçlik Surface Laptop Ultra, Apple'ın 2.999 dolarlık 16 inçlik MacBook Pro’sundan biraz daha düşük fiyatla (2.599 dolar) gelirken, içerik üreticileri ve geliştirici kitlesini hedefliyor. Microsoft, cihazın yüksek performans gerektiren yaratıcı işler, yazılım geliştirme, yapay zeka, mühendislik ve 3D iş yükleri için tasarlandığınıbelirtiyor.

    Microsoft Surface Laptop Ultra özellikleri ile neler sunuyor?

    Microsoft Surface Laptop Ultra özellikleri Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un yeni dizüstü bilgisayarı, 6.144 adede kadar çekirdeğe sahip Nvidia Blackwell RTX GPU ve 20 adede kadar çekirdeğe sahip Nvidia Grace CPU içeren Nvidia RTX Spark çipini kullanıyor. 128 GB'a kadar birleşik bellek desteği sunan laptop, bu donanımı desteklemek üzere yeni termal mimariye sahip. RTX Spark, Arm tabanlı bir çip olduğundan, dizüstü bilgisayar Microsoft'un Prism emülasyonu aracılığıyla x86 uygulamalarını çalıştıran Windows on Arm işletim sistemiyle çalışıyor.

    Microsoft'a göre Surface Laptop Ultra, markanın bugüne kadarki en güçlü dizüstü bilgisayarı olma özelliğini taşıyor. Bilgisayar, M5 çipli MacBook Pro’dan %25 daha yüksek HDR parlaklığı ile Microsoft'un Surface cihazda kullandığı en parlak, en keskin ve en canlı ekranı sunuyor. Dokunmatik özellikli mini-LED ekran, el hareketlerini destekliyor ancak kalem girişini desteklemiyor.

    16 inç MacBook Pro'dan daha hafif olan bu dizüstü bilgisayar, büyük touchpad ve yükseltilebilir depolama alanına sahip. Microsoft, Magnetic Connect (MagSafe muadili) desteğini de ekledi. Şirket, Magnetic Connect'in bir dizüstü bilgisayarda yerleşik olarak sunulan dünyanın ilk manyetik USB-C şarj çözümü olduğunu belirtiyor. Cihazda üç adet USB-C bağlantı noktası, bir adet USB-A bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, SD kart okuyucu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

    Mac Studio ve Mac mini rakibi: Surface RTX Spark Dev Box

    Microsoft, Surface Laptop Ultra'nın yanı sıra Mac Studio ve Mac mini gibi cihazlarla rekabet etmek amacıyla 5.999 dolarlık Surface RTX Spark Dev Box'ı da duyurdu. Nvidia RTX Spark çipiyle donatılan bu cihaz, 120 milyar parametreye kadar olan yapay zeka modellerine verdiği destekle 1 petaflopa varan yapay zeka performansı sunuyor.

    Dokunmatik ekranlı MacBook Ultra geliyor

    Surface Laptop Ultra, Apple'ın söylentilere konu olan ve yine "Ultra" adını taşıyabilecek OLED ekranlı MacBook modeliyle rekabet edecek. MacBook Ultra'nın dokunmatik ekran, M5 Pro ve M5 Max çipi ile daha ince ve hafif bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

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