Microsoft'tan kompakt yapay zeka canavarı: Surface RTX Spark Dev Box çıktı!

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Tam Boyutta Gör Microsoft, yerel yapay zeka geliştirme süreçleri için özel olarak tasarlanmış kompakt Windows 11 iş istasyonu olan Surface RTX Spark Dev Box'ı resmen satışa sundu. Cihazın kalbinde Arm tabanlı Grace işlemci, 6.144 CUDA çekirdeğine sahip Blackwell RTX grafik işlemcisi (GPU) ve işlemci ile grafik donanımı arasında paylaşılan tek 128 GB’lık bellek havuzunu bir araya getiren Nvidia RTX Spark platformu yer alıyor.

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Microsoft Surface RTX Spark Dev Box özellikleri ile neler sunuyor?

Microsoft, Dev Box'ın 120 milyardan fazla parametre ve bir milyon token'a ulaşan bağlam pencerelerine sahip modelleri yerel olarak çalıştırabildiğini belirtiyor. Cihaz ayrıca normalde bulut tabanlı GPU örneği gerektirecek ince ayar (fine-tuning), çıkarım ve uzun soluklu otonom ajan (agentic) iş yüklerinin üstesinden gelebiliyor.

Nvidia, sistemin FP4 yapay zeka performansını 1 petaflop'a kadar derecelendiriyor. Surface RTX Spark Dev Box, yoğun işlem gücü gerektiren rutin işleri yerel ortamda tutmak ve yüksek maliyetli frontier modelleri gerçekten ihtiyaç duyulan işlere ayırmak amacıyla geliştirilmiş. Daha küçük kodlama modellerinin ve ajanların cihaz üzerinde çalıştırılması, her rutin görevi bulut hizmetine göndermenin getirdiği sürekli token maliyetini ortadan kaldırıyor. Öte yandan, 128 GB birleşik bellek, tüketici sınıfı bir ekran kartına kıyasla GPU'ya daha geniş çalışma alanı sunuyor.

Cihazın bağlantı seçenekleri arasında; iki adet USB-C portu, bir adet USB-A portu, HDMI ve RJ45 Ethernet portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve özel güç girişi yer alıyor. Microsoft, USB, HDMI veya Ethernet bağlantı hızlarını açıklamadı. Donanımın sürekli iş yükleri göz önünde bulundurularak tasarlandığı belirtildi. Soğutma sisteminin bir parçası işlevini de gören anodize alüminyum kasa, Dev Box'ın tam boyutlu iş istasyonu kasasına ihtiyaç duymadan uzun süreli çıkarım, eğitim ve otonom ajan iş yüklerini yönetebilmesini sağlıyor.

Surface RTX Spark Dev Box, geliştiricilere yönelik Windows 11 Pro sürümüyle birlikte geliyor. Geliştirici Modu etkinleştirilmiş, PowerShell 7 varsayılan shell olarak ayarlanmış ve WSL 2, GPU geçişi (passthrough) ve CUDA desteği yapılandırılmış halde gelirken, Visual Studio Code, Git, GitHub Copilot, Python ve Node.js gibi araçlar da yüklü geliyor. Microsoft, geleneksel Windows deneyiminin bazı unsurlarını sadeleştirmiş; Araç Takımları (Widgets) özelliği kaldırılmış, görev çubuğu basitleştirilmiş ve "Rahatsız Etme" modu varsayılan olarak açık.

Surface RTX Spark Dev Box fiyatı ne kadar?

Microsoft, Surface RTX Spark Dev Box’ın fiyatını 5.999 dolar olarak açıkladı. Cihaz, bu yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacak.

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Microsoft Surface RTX Spark Dev Box fiyatı açıklandı

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