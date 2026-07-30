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    Microsoft'ta yapay zeka rekor kırdı, Xbox gelirleri ise çakıldı

    Teknoloji devi Microsoft, beklentileri aşarak bulut ve yapay zeka gelirlerinde rekor kırdı. Buna karşın Xbox gelirleri ile donanım satışlarındaki düşüş devam etti.

    Microsoft'ta yapay zeka rekor kırdı, Xbox gelirleri ise çakıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2026 mali yılının dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, yapay zeka ve bulut hizmetlerinden elde ettiği güçlü büyüme sayesinde gelir ve kâr beklentilerini aşmayı başardı. Xbox tarafındaki aşağı yönlü gidişat ise devam etti. Oyun bölümünün hem donanım hem de içerik tarafında gelirlerinde düşüş yaşadı. Azure ve Microsoft 365 Copilot gibi yapay zeka odaklı hizmetler ise yeni zirvelere erişti.

    Şirketin açıkladığı verilere göre çeyrek dönem geliri yıllık bazda yaklaşık yüzde 18 artarak 90,01 milyar dolara, net kârı ise 35,77 milyar dolara yükseldi. Finansal sonuçların ardından Microsoft hisseleri seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 8 değer kazandı.

    Xbox tarafında düşüş sürüyor

    Xbox içerik ve hizmet gelirleri yüzde 10 gerilerken, Game Pass abonelik hizmeti de bu düşüşten etkilendi. Xbox donanım satışları ise yüzde 13 azaldı. Şirketin "More Personal Computing" segmenti içerisinde yer alan Xbox, Surface, Windows ve Bing'in toplam geliri yıllık bazda yüzde 4,4 düşüşle 12,85 milyar dolar olarak açıklandı.

    Xbox CEO'su Asha Sharma kısa süre önce kapsamlı bir yapılanma duyurmuştu. Plan kapsamında geniş çaplı işten çıkarmalar yapılırken Compulsion Games ve Double Fine Productions dahil dört oyun stüdyosunun ayrılacağı açıklanmıştı.

    Microsoft CEO'su Satya Nadella ise Xbox tarafında içerik portföyü, platform ve operasyonlar genelinde uzun vadeli büyümeyi sağlayacak kararların alındığını söyledi. Nadella, şirketin 2027 mali yılında Xbox işini yeniden büyüme yoluna sokmayı hedeflediğini söyledi.

    Yapay zeka ve bulut gelirleri rekor kırdı

    Microsoft'ta yapay zeka rekor kırdı, Xbox gelirleri ise çakıldı
    Microsoft’un ışıldayan tarafı ise yine yapay zeka ve bulut hizmetleri oldu. Microsoft Cloud geliri yüzde 27 artarak 59,3 milyar dolara ulaşırken Azure'un da yer aldığı Intelligent Cloud bölümü yüzde 31,6 büyümeyle 39,31 milyar dolar gelir elde etti.

    Şirket, Azure'un 2026 mali yılında ilk kez 100 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini açıkladı. Bu rakam yıllık bazda yüzde 41 büyümeye işaret ediyor. Azure'un çeyrek bazındaki büyüme oranı ise yüzde 43 olarak gerçekleşti. Microsoft, önümüzdeki çeyrek için de Azure'da yüzde 45 seviyesinde büyüme öngörüyor.

    Öte yandan Microsoft 365 Copilot'un ücretli kullanıcı sayısı 30 milyonu aştı, ki bu sayı geçen çeyrekte 20 milyondu. Nadella ayrıca GitHub Copilot'un 50 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Office, Dynamics ve LinkedIn'i kapsayan şirket birimi de yüzde 14,3 artışla 37,85 milyar dolar gelir elde etti.

    Microsoft, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını da artırmayı sürdürüyor. Şirketin sermaye harcamaları ve finansal kiralama giderleri yüzde 69 artarak 41 milyar dolara yükseldi. Microsoft 2026 mali yılı toplam sermaye harcamaları ve finansal kiralama tutarının yaklaşık 175 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sermaye yatırımları gelecek yıl da artacak.

    Windows ve cihaz satışları da geriledi

    Microsoft'un yalnızca Xbox tarafı değil, Windows ekosistemi de zayıf bir dönem geçirdi. Cihaz satışları ile bilgisayar üreticilerine yapılan Windows lisans satışları yüzde 7 düştü.

    Buna karşın Microsoft, haziran ayında Nvidia'nın Arm tabanlı RTX Spark işlemcisini kullanan yeni Surface cihazını tanıttı. Şirket ayrıca kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik Windows 11 güncellemeleriyle işletim sistemine duyulan güveni yeniden artırmayı hedefliyor. Microsoft, önümüzdeki mali yılın ilk çeyreğinde 89,85 ila 90,95 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/tech/972738/xbox-revenue-microsoft-earnings-q4-2026 https://www.cnbc.com/2026/07/29/microsoft-msft-q4-earnings-report-2026.html
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