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    Anlık Bildirim

    Microsoft, şimdiye kadarki en büyük yenilenebilir enerji yatırımını yaptı

    Yapay zeka ve veri merkezlerinin boyutu büyüdükçe enerji ihtiyaçları da artıyor. Microsoft, bu ihtiyacı karşılamak için Brookfield ile şimdiye kadarki en yenilenebilir enerji anlaşmasını yaptı.
    Microsoft’tan 10,5 GW’lık devasa yenilenebilir enerji yatırımı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik talebin her geçen gün arttığının farkında. Teknoloji devi aynı zamanda bu yapıları desteklemek için inanılmaz miktarda elektrik harcıyor. Firmanın bu bağlamda 2030’a kadar “net sıfır” karbon hedefleri bulunuyor. Bu bağlamda Microsoft, bir süredir yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor. Bunun son örneği ise Brookfield Asset Management ile yapılan anlaşma oldu. Anlaşma, kendi türünde şimdiye kadar yapılan en büyük yenilenebilir enerji yatırımı oldu.

    Microsoft'tan tarihi enerji yatırımı

    Microsoft, yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere yenilenebilir enerjiye en az 10 milyar dolar yatırım yapmak için Brookfield Asset Management ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Brookfield, Microsoft için 2026 ve 2030 yılları arasında ABD ve Avrupa'da 10,5 gigawatt (GW) yenilenebilir enerji sağlayacak. Şirketler, anlaşmanın iki kurumsal ortak arasında imzalanan en büyük elektrik alım anlaşması olarak tanımladı. Önceki rekordan 8 kat daha büyük bir anlaşma bu.

    Şirketler, anlaşmanın kapsamının ABD ve Avrupa'nın yanı sıra Asya, Latin Amerika ve Hindistan'daki ek enerji kapasitesini de içerecek şekilde artabileceğini söyledi. Anlaşmanın kapsamına rüzgar, güneş ve diğer karbondan arındırma teknolojileri giriyor. Bu arada, Microsoft’un bu enerji alımı doğrudan veri merkezlerini beslemeyecek. Firma, kendi elektrik kullanımının yüzde 100’ü kadar temiz enerji oluşturmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://bep.brookfield.com/press-releases/bep/brookfield-and-microsoft-collaborating-deliver-over-105-gw-new-renewable-power https://www.theverge.com/2024/5/2/24147153/microsoft-ai-data-center-record-renewable-energy-purchase
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    altı yüksek sedan arabalar dil altında et parçası bir kızın bir erkeğin yüzüne bakmaması iphone kırmızı ışık bahis sitesi fazla para yatırdı

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