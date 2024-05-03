Microsoft, şimdiye kadarki en büyük yenilenebilir enerji yatırımını yaptı

Tam Boyutta Gör Microsoft, yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik talebin her geçen gün arttığının farkında. Teknoloji devi aynı zamanda bu yapıları desteklemek için inanılmaz miktarda elektrik harcıyor. Firmanın bu bağlamda 2030’a kadar “net sıfır” karbon hedefleri bulunuyor. Bu bağlamda Microsoft, bir süredir yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor. Bunun son örneği ise Brookfield Asset Management ile yapılan anlaşma oldu. Anlaşma, kendi türünde şimdiye kadar yapılan en büyük yenilenebilir enerji yatırımı oldu.

Microsoft'tan tarihi enerji yatırımı

Microsoft, yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere yenilenebilir enerjiye en az 10 milyar dolar yatırım yapmak için Brookfield Asset Management ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Brookfield, Microsoft için 2026 ve 2030 yılları arasında ABD ve Avrupa'da 10,5 gigawatt (GW) yenilenebilir enerji sağlayacak. Şirketler, anlaşmanın iki kurumsal ortak arasında imzalanan en büyük elektrik alım anlaşması olarak tanımladı. Önceki rekordan 8 kat daha büyük bir anlaşma bu.

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Şirketler, anlaşmanın kapsamının ABD ve Avrupa'nın yanı sıra Asya, Latin Amerika ve Hindistan'daki ek enerji kapasitesini de içerecek şekilde artabileceğini söyledi. Anlaşmanın kapsamına rüzgar, güneş ve diğer karbondan arındırma teknolojileri giriyor. Bu arada, Microsoft’un bu enerji alımı doğrudan veri merkezlerini beslemeyecek. Firma, kendi elektrik kullanımının yüzde 100’ü kadar temiz enerji oluşturmayı hedefliyor.

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