Microsoft, şimdiye kadarki en büyük yenilenebilir enerji yatırımını yaptı

Microsoft'tan tarihi enerji yatırımı
Microsoft, yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere yenilenebilir enerjiye en az 10 milyar dolar yatırım yapmak için Brookfield Asset Management ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Brookfield, Microsoft için 2026 ve 2030 yılları arasında ABD ve Avrupa'da 10,5 gigawatt (GW) yenilenebilir enerji sağlayacak. Şirketler, anlaşmanın iki kurumsal ortak arasında imzalanan en büyük elektrik alım anlaşması olarak tanımladı. Önceki rekordan 8 kat daha büyük bir anlaşma bu.
Şirketler, anlaşmanın kapsamının ABD ve Avrupa'nın yanı sıra Asya, Latin Amerika ve Hindistan'daki ek enerji kapasitesini de içerecek şekilde artabileceğini söyledi. Anlaşmanın kapsamına rüzgar, güneş ve diğer karbondan arındırma teknolojileri giriyor. Bu arada, Microsoft’un bu enerji alımı doğrudan veri merkezlerini beslemeyecek. Firma, kendi elektrik kullanımının yüzde 100’ü kadar temiz enerji oluşturmayı hedefliyor.Kaynakça https://bep.brookfield.com/press-releases/bep/brookfield-and-microsoft-collaborating-deliver-over-105-gw-new-renewable-power https://www.theverge.com/2024/5/2/24147153/microsoft-ai-data-center-record-renewable-energy-purchase Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.