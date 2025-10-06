Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox tarafında sular resmen durulmuyor. Kısa süre önce Game Pass fiyatlarına yüzde 50'ye varan zam yapan Microsoft, şimdi de donanım stratejisinde yeni bir değişikliğe daha imza atabilir. Son sızıntılara göre şirket, bir süredir planladığı yeni nesil Xbox konsolunu tamamen iptal edebilir.

Microsoft'tan çelişkili açıklama

NeoGAF forumunda paylaşılan bilgilere göre, Xbox'ın yeni donanım üretim planları "kesinlikten belirsizliğe" geçmiş durumda. Normalde 2026'da üretime başlanması ve 2027'de satışa çıkması beklenen yeni konsolun geleceği artık net değil. İddialara göre Microsoft, artık donanımdan ziyade yazılım tarafına odaklanmak istiyor.

Yeni paylaşılan sızıntıda, Xbox'ın SEGA benzeri bir modele geçiş yapacağı söyleniyor. Buna göre şirket, donanım pazarından tamamen çekilip Xbox markasını yazılım ve bulut oyun ekosistemine taşımayı hedefliyor. Game Pass ise xCloud erişimi için bir "giriş aboneliği" haline getirilecek. Böylece Microsoft, popüler serileri (Call of Duty, Forza Horizon, Minecraft gibi) farklı platformlara taşıyarak daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmayı planlıyor.

Xbox Game Pass zam tartışmaları bitmiyor 3 gün önce eklendi

Bu iddiaların ardından Microsoft cephesinden kısa bir açıklama geldi. Şirket, Windows Central'a yaptığı açıklamada "Xbox tarafından tasarlanan ve üretilen yeni nesil cihazlara aktif olarak yatırım yapıldığını" belirtti. Ayrıca AMD ile yapılan çok yıllı donanım anlaşmasının hâlâ geçerli olduğu vurgulandı. Ancak bu açıklama her iki ihtimali de doğruluyor olabilir. Keza ROG Xbox Ally serisi de Xbox ortaklığı ile geliştirilen bir seri olmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Microsoft'tan çelişkili açıklama: Yeni nesil Xbox iptal mi olacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: