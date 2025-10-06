Giriş
    Microsoft'tan çelişkili açıklama: Yeni nesil Xbox iptal mi olacak?

    Xbox Game Pass zamlarının ardından bu kez de donanım cephesinde belirsizlik gündemde. Microsoft'un yeni nesil Xbox planlarını iptal edebileceği iddiaları sızdırıldı.

    Microsoft'tan çelişkili açıklama: Yeni nesil Xbox iptal mi olacak Tam Boyutta Gör
    Xbox tarafında sular resmen durulmuyor. Kısa süre önce Game Pass fiyatlarına yüzde 50'ye varan zam yapan Microsoft, şimdi de donanım stratejisinde yeni bir değişikliğe daha imza atabilir. Son sızıntılara göre şirket, bir süredir planladığı yeni nesil Xbox konsolunu tamamen iptal edebilir.

    Microsoft'tan çelişkili açıklama

    NeoGAF forumunda paylaşılan bilgilere göre, Xbox'ın yeni donanım üretim planları "kesinlikten belirsizliğe" geçmiş durumda. Normalde 2026'da üretime başlanması ve 2027'de satışa çıkması beklenen yeni konsolun geleceği artık net değil. İddialara göre Microsoft, artık donanımdan ziyade yazılım tarafına odaklanmak istiyor.

    Yeni paylaşılan sızıntıda, Xbox'ın SEGA benzeri bir modele geçiş yapacağı söyleniyor. Buna göre şirket, donanım pazarından tamamen çekilip Xbox markasını yazılım ve bulut oyun ekosistemine taşımayı hedefliyor. Game Pass ise xCloud erişimi için bir "giriş aboneliği" haline getirilecek. Böylece Microsoft, popüler serileri (Call of Duty, Forza Horizon, Minecraft gibi) farklı platformlara taşıyarak daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmayı planlıyor.

    Bu iddiaların ardından Microsoft cephesinden kısa bir açıklama geldi. Şirket, Windows Central'a yaptığı açıklamada "Xbox tarafından tasarlanan ve üretilen yeni nesil cihazlara aktif olarak yatırım yapıldığını" belirtti. Ayrıca AMD ile yapılan çok yıllı donanım anlaşmasının hâlâ geçerli olduğu vurgulandı. Ancak bu açıklama her iki ihtimali de doğruluyor olabilir. Keza ROG Xbox Ally serisi de Xbox ortaklığı ile geliştirilen bir seri olmuştu. 

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 2 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

