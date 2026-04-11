Microsoft'tan Copilot açıklaması: Artık sadece eğlence değil

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot, kullanıcı sözleşmesinde yer alan ve şirketin gelecek vizyonuyla çelişen ilginç bir detayla gündeme oturdu. Reddit kullanıcıları tarafından fark edilen eski bir feragatnamede, servisin yalnızca "eğlence amaçlı" olduğu ve tüm riskin kullanıcıya ait olduğu uyarısı yer alıyordu.

Bu durum, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın Copilot'u her fırsatta kritik bir iş aracı olarak nitelendirmesi ve hatta ona iş stratejileri sormasıyla tam bir tezat oluşturuyordu.

Kullanım şartlarındaki "eğlence" ifadesi kaldırılıyor

Şirket yetkilileri, tartışmalara yol açan bu ifadenin geçmişten kaldığını ve Copilot'un artık basit bir Bing eşlikçisinden çok daha fazlasına dönüştüğünü belirterek konuya açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, kullanım kurallarının yakında güncellenerek bu "eğlence" vurgusunun resmi olarak kaldırılacağı taahhüt edildi.

Tam Boyutta Gör Ancak bu "ciddileşme" adımlarına rağmen Microsoft, Windows işletim sistemi içindeki Copilot markalamasını belirli noktalarda sadeleştirmeye başladı. Örneğin, Windows Insider sürümlerindeki Not Defteri uygulamasında doğrudan "Copilot" referansları kaldırılarak yerine daha genel bir ifade olan "yazma araçları" düğmesi getirildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: