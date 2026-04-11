    Microsoft'tan Copilot açıklaması: Artık sadece eğlence değil

    Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot'un kullanım şartlarındaki "sadece eğlence amaçlıdır" ibaresini kaldıracağını duyurdu. Teknoloji devi, aracın artık profesyonel bir iş ortağı olduğunu vurguluyor.

    Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot, kullanıcı sözleşmesinde yer alan ve şirketin gelecek vizyonuyla çelişen ilginç bir detayla gündeme oturdu. Reddit kullanıcıları tarafından fark edilen eski bir feragatnamede, servisin yalnızca "eğlence amaçlı" olduğu ve tüm riskin kullanıcıya ait olduğu uyarısı yer alıyordu.

    Bu durum, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın Copilot'u her fırsatta kritik bir iş aracı olarak nitelendirmesi ve hatta ona iş stratejileri sormasıyla tam bir tezat oluşturuyordu.

    Kullanım şartlarındaki "eğlence" ifadesi kaldırılıyor

    Şirket yetkilileri, tartışmalara yol açan bu ifadenin geçmişten kaldığını ve Copilot'un artık basit bir Bing eşlikçisinden çok daha fazlasına dönüştüğünü belirterek konuya açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, kullanım kurallarının yakında güncellenerek bu "eğlence" vurgusunun resmi olarak kaldırılacağı taahhüt edildi.

    Ancak bu "ciddileşme" adımlarına rağmen Microsoft, Windows işletim sistemi içindeki Copilot markalamasını belirli noktalarda sadeleştirmeye başladı. Örneğin, Windows Insider sürümlerindeki Not Defteri uygulamasında doğrudan "Copilot" referansları kaldırılarak yerine daha genel bir ifade olan "yazma araçları" düğmesi getirildi.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    emrahmt 1 gün önce

    genconline 5 gün önce

    .

    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

