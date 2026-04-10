Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 tarafında yapay zekâ entegrasyonunu tamamen kaldırmadan sadeleştirme yoluna gidiyor. Uzun süredir Windows 11'e entegre olan yapay zeka aracı, artık daha karşımıza çıkacak. Son güncellemelerle birlikte Copilot, özellikle temel uygulamalarda daha az görünür hale getirilmeye başladı.

Copilot, uygulamalardan kalkıyor

Bu değişimin en net örneği Notepad uygulamasında görülüyor. Daha önce doğrudan erişilebilen Copilot simgesi kaldırılırken, yerine "Writing tools" adı altında daha sade bir seçenek yerleştirildi. Ancak bu, yapay zekâ özelliklerinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Metin yazma, düzenleme ve özetleme gibi işlevler hâlâ aktif şekilde kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Benzer bir sadeleşme Snipping Tool tarafında da değişiklik var. Ekran görüntüsü aldıktan sonra görünen Copilot butonu artık arayüzde yer almıyor. Şirketin bu adımı, daha önce açıkladığı "gereksiz Copilot giriş noktalarını azaltma" stratejisiyle örtüşüyor. Özellikle son dönemde Windows genelinde artan yapay zekâ entegrasyonunun kullanıcı deneyimini karmaşık hale getirdiği yönünde eleştiriler olduğunu söyleyelim.

Aslına bakacak olursak, Microsoft henüz Copilot'tan vazgeçmiş değil. Ancak yapay zekâyı daha görünmez ve ihtiyaç anında erişilebilir hale getirerek, kullanıcılara daha az görünür hale getirecek. Bu yaklaşımın ilerleyen güncellemelerde daha geniş çapta uygulanması sürpriz olmayabilir.

Microsoft'tan geri adım: Copilot, uygulamalardan kalkıyor

