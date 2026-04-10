    Microsoft'tan geri adım: Copilot, uygulamalardan kalkıyor

    Microsoft, Windows 11 ekosisteminde Copilot entegrasyonunu yeniden şekillendiriyor. Şirketin son Insider sürümlerinde değişiklik görünmeye başladı. İşte detaylar...

    Microsoft'tan geri adım: Copilot, uygulamalardan kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 tarafında yapay zekâ entegrasyonunu tamamen kaldırmadan sadeleştirme yoluna gidiyor. Uzun süredir Windows 11'e entegre olan yapay zeka aracı, artık daha karşımıza çıkacak. Son güncellemelerle birlikte Copilot, özellikle temel uygulamalarda daha az görünür hale getirilmeye başladı. 

    Copilot, uygulamalardan kalkıyor

    Bu değişimin en net örneği Notepad uygulamasında görülüyor. Daha önce doğrudan erişilebilen Copilot simgesi kaldırılırken, yerine "Writing tools" adı altında daha sade bir seçenek yerleştirildi. Ancak bu, yapay zekâ özelliklerinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Metin yazma, düzenleme ve özetleme gibi işlevler hâlâ aktif şekilde kullanılabiliyor.

    Microsoft'tan geri adım: Copilot, uygulamalardan kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Benzer bir sadeleşme Snipping Tool tarafında da değişiklik var. Ekran görüntüsü aldıktan sonra görünen Copilot butonu artık arayüzde yer almıyor. Şirketin bu adımı, daha önce açıkladığı "gereksiz Copilot giriş noktalarını azaltma" stratejisiyle örtüşüyor. Özellikle son dönemde Windows genelinde artan yapay zekâ entegrasyonunun kullanıcı deneyimini karmaşık hale getirdiği yönünde eleştiriler olduğunu söyleyelim.

    Aslına bakacak olursak, Microsoft henüz Copilot'tan vazgeçmiş değil. Ancak yapay zekâyı daha görünmez ve ihtiyaç anında erişilebilir hale getirerek, kullanıcılara daha az görünür hale getirecek. Bu yaklaşımın ilerleyen güncellemelerde daha geniş çapta uygulanması sürpriz olmayabilir.

    emrahmt 23 saat önce

    genconline 4 gün önce

    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

