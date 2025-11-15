Microsoft'tan korsan Windows aktivasyonuna darbe: KMS yöntemi engellendi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 için yayınladığı KB5068861 ve KB5067112 numaralı güncellemelerle birlikte, uzun süredir kullanılan popüler bir korsan etkinleştirme yöntemine ciddi bir darbe indirdi. Yazılım devi, korsan Windows kopyalarının çevrimdışı (offline) etkinleştirilmesini sağlayan KMS38 yöntemini kullanılamaz hale getirdi.

Jeff Bezos’un roketinden tarihi başarı: Elon Musk tebrik etti 22 sa. önce eklendi

KMS38, GatherOSstate.exe dosyasını kandırarak Windows'un etkinleştirme süresini 180 günden 2038 yılına kadar uzatıyordu. İnternet bağlantısı gerektirmemesi ve uzun vadeli "kalıcı" aktivasyon sağlaması nedeniyle korsan kullanıcılar arasında oldukça yaygındı. Ancak Microsoft, GatherOSstate'in işlevlerini tamamen devre dışı bıraktı.

Tam Boyutta Gör

MASSGRAVE'den açıklama

Korsan aktivasyon araçlarının geliştiricisi olan MASSGRAVE, bu yöntemin artık çalışmadığını doğruladı. Yapılan açıklamaya göre Microsoft'un bu hamlesi yalnızca KMS38'i hedef alıyor. HWID (Hardware ID) ve TSforge olarak bilinen diğer aktivasyon yöntemleri ise etkilenmedi. Her iki yöntem de şu an sorunsuz şekilde çalışmaya devam ediyor.

Editörün Notu: Bu içeriğin temel amacı Microsoft'un güvenlik hamlesini okuyucularımıza aktarmak. Başta Windows olmak üzere hiçbir yazılımın korsan yollarla etkinleştirilmesini veya kullanılmasını tasvip etmediğimizi hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft'tan korsan Windows aktivasyonuna darbe: KMS engellendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: