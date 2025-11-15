Giriş
    Microsoft'tan korsan Windows aktivasyonuna darbe: KMS yöntemi engellendi

    Microsoft, Windows için kullanılan popüler korsan aktivasyon yöntemi KMS38'i tamamen devre dışı bıraktı. HWID ve TSforge gibi alternatif yöntemler ise şimdilik çalışmayı sürdürüyor.

    Microsoft'tan korsan Windows aktivasyonuna darbe: KMS engellendi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 için yayınladığı KB5068861 ve KB5067112 numaralı güncellemelerle birlikte, uzun süredir kullanılan popüler bir korsan etkinleştirme yöntemine ciddi bir darbe indirdi. Yazılım devi, korsan Windows kopyalarının çevrimdışı (offline) etkinleştirilmesini sağlayan KMS38 yöntemini kullanılamaz hale getirdi.

    KMS38, GatherOSstate.exe dosyasını kandırarak Windows'un etkinleştirme süresini 180 günden 2038 yılına kadar uzatıyordu. İnternet bağlantısı gerektirmemesi ve uzun vadeli "kalıcı" aktivasyon sağlaması nedeniyle korsan kullanıcılar arasında oldukça yaygındı. Ancak Microsoft, GatherOSstate'in işlevlerini tamamen devre dışı bıraktı.

    Microsoft'tan korsan Windows aktivasyonuna darbe: KMS engellendi Tam Boyutta Gör

    MASSGRAVE'den açıklama

    Korsan aktivasyon araçlarının geliştiricisi olan MASSGRAVE, bu yöntemin artık çalışmadığını doğruladı. Yapılan açıklamaya göre Microsoft'un bu hamlesi yalnızca KMS38'i hedef alıyor. HWID (Hardware ID) ve TSforge olarak bilinen diğer aktivasyon yöntemleri ise etkilenmedi. Her iki yöntem de şu an sorunsuz şekilde çalışmaya devam ediyor.

    Editörün Notu: Bu içeriğin temel amacı Microsoft'un güvenlik hamlesini okuyucularımıza aktarmak. Başta Windows olmak üzere hiçbir yazılımın korsan yollarla etkinleştirilmesini veya kullanılmasını tasvip etmediğimizi hatırlatalım.

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

