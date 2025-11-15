Microsoft'tan korsan Windows aktivasyonuna darbe: KMS yöntemi engellendi

KMS38, GatherOSstate.exe dosyasını kandırarak Windows'un etkinleştirme süresini 180 günden 2038 yılına kadar uzatıyordu. İnternet bağlantısı gerektirmemesi ve uzun vadeli "kalıcı" aktivasyon sağlaması nedeniyle korsan kullanıcılar arasında oldukça yaygındı. Ancak Microsoft, GatherOSstate'in işlevlerini tamamen devre dışı bıraktı.
MASSGRAVE'den açıklama
Korsan aktivasyon araçlarının geliştiricisi olan MASSGRAVE, bu yöntemin artık çalışmadığını doğruladı. Yapılan açıklamaya göre Microsoft'un bu hamlesi yalnızca KMS38'i hedef alıyor. HWID (Hardware ID) ve TSforge olarak bilinen diğer aktivasyon yöntemleri ise etkilenmedi. Her iki yöntem de şu an sorunsuz şekilde çalışmaya devam ediyor.
Editörün Notu: Bu içeriğin temel amacı Microsoft'un güvenlik hamlesini okuyucularımıza aktarmak. Başta Windows olmak üzere hiçbir yazılımın korsan yollarla etkinleştirilmesini veya kullanılmasını tasvip etmediğimizi hatırlatalım.