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    Microsoft'tan kritik transfer: Eski Copilot CTO'su Amazon'a geçti

    Amazon, Microsoft'un eski Copilot CTO'su Pedram Rezaei'yi işe aldı. Rezaei, şirketin yapay zeka ajanları ve yeni nesil AI ürünlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

    Microsoft'tan kritik transfer: Eski Copilot CTO'su Amazon'a geçti Tam Boyutta Gör
    Amazon, yapay zeka alanındaki çalışmalarını güçlendirmek için Microsoft'un eski Copilot CTO'su Pedram Rezaei'yi kadrosuna kattı. Yaklaşık 20 yıl Microsoft'ta görev yapan Rezaei, Amazon Web Services (AWS) bünyesindeki Agentic AI and Emerging Technologies grubunda seçkin mühendis olarak çalışacak.

    Microsoft'tan Amazon'a yapay zeka transferi

    Rezaei'nin yeni görevi, Amazon'un yapay zeka ajanları alanındaki çalışmalarını genişletme planının önemli parçalarından biri olacak. Amazon'un yapay zeka alanından sorumlu başkan yardımcısı Swami Sivasubramanian tarafından çalışanlara gönderilen duyuruya göre Rezaei, ilk etapta şirketin Quick ve Kiro ürünlerine odaklanacak.

    Kaçıranlar için Rezaei, Microsoft'ta yaklaşık 20 yıl boyunca farklı teknik ve yönetici pozisyonlarında görev aldı. Kariyerinin son döneminde şirketin Superintelligence ekibinde temel yapay zeka modelleri üzerinde çalışırken, haziran ayına kadar Copilot CTO'su olarak görev yaptı.

    Microsoft öncesinde ve sırasında arama motoru Bing ile Dynamics 365 gibi önemli ürünlerde de teknik sorumluluklar üstlenen Rezaei, böylece Amazon'a yapay zeka ve büyük ölçekli yazılım ürünleri konusunda uzun yıllara dayanan deneyim taşıyor. Amazon'un odaklandığı ürünlerden Quick, AWS tarafından geliştirilen yapay zeka destekli asistan ve üretkenlik uygulaması olarak konumlandırılıyor.

    Kiro ise yapay zeka destekli bir kodlama aracı olarak öne çıkıyor. Sivasubramanian, Quick'in aylık yapay zeka kullanıcı sayısının ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla dört katına çıktığını, Kiro'nun kullanıcı tabanının ise aynı dönemde iki katına yükseldiğini belirtti.

    Amazon, son dönemde yapay zeka yatırımlarını yalnızca temel modellerle sınırlı tutmayarak kullanıcıların doğrudan etkileşime girdiği AI ajanlarına da ağırlık veriyor. Şirketin Bedrock platformu, kodlama araçları ve yapay zeka destekli yazılımları bu stratejinin parçaları arasında yer alıyor.

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