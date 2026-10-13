Microsoft’tan Nvidia’ya büyük darbe: Yeni Maia 300 çipi fark yaratıyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, yapay zeka iş yükleri için geliştirdiği üçüncü nesil hızlandırıcısı Maia 300’ü tanıttı. 2027’de üretim ortamlarında kullanılmaya başlanması planlanan çip, özellikle yapay zeka modellerinin çıkarım süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Şirket, yeni donanımla birlikte kendi ürün ve hizmetlerinde Nvidia ve AMD GPU’larına olan ihtiyacını azaltmayı planlıyor.

Maia 300 verimliliği artıracak

Microsoft’un açıklamasına göre Maia 300, önde gelen GPU tabanlı sistemlere kıyasla megavat başına yüzde 40 daha fazla token işleyebilecek. 96 hızlandırıcıdan oluşan bir sunucu rafı yapılandırması ise Maia 200’e kıyasla 7 kata kadar daha yüksek token işleme kapasitesi sunacak.

Tam Boyutta Gör Şirket, Maia 300’ü uzun bağlamlı akıl yürütme, düşük gecikmeli sohbet deneyimleri ve birden fazla aşamadan oluşan görevleri yerine getiren yapay zeka ajanları için tasarladı. Bu yaklaşım, özellikle kullanıcıların sorularına yanıt üretmek ve yapay zeka modellerini büyük ölçekte çalıştırmak için gereken hesaplama maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

Microsoft’un Azure altyapısında 2027’den itibaren çok gigavatlık Maia kurulumlarına geçmesi planlanıyor. Şirket, kendi hızlandırıcılarını Microsoft ürün ve hizmetlerinde yapay zeka çıkarımının temel platformu haline getirmek istiyor. Böylece Nvidia ve AMD bağımlılığı azaltılabilecek.

Sekiz HBM4 bellek yığını ve 18 TB/s bant genişliği

Maia 300’ün donanım tasarımında bellek performansı önemli bir yer tutuyor. Hızlandırıcı, toplam sekiz adet HBM4 bellek yığını kullanıyor ve 18 TB/s tepe bellek bant genişliğine ulaşıyor. Çipin termal tasarım gücü ise 950 watt olarak belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, hesaplama birimleri, bellek denetleyicileri ve giriş-çıkış işlevlerini birbirinden ayıran çoklu chiplet mimarisini de yeni hızlandırıcıya taşıyor. Hesaplama birimi TSMC’nin N2P üretim süreciyle hazırlanıyor. İşlevlerin ayrı bileşenlere dağıtılması, her bölümde amaca uygun üretim teknolojilerinin kullanılmasına ve hesaplama performansına ayrılan silikon alanının artırılmasına imkan tanıyor.

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Maia 300 ayrıca gelişmiş MXFP4 dahil düşük hassasiyetli hesaplama biçimlerini destekliyor. Bu yöntemler, model hesaplamalarında ihtiyaç duyulan bellek miktarını ve veri aktarım yükünü azaltmayı hedefliyor. Böylece daha uzun bağlam pencerelerinin kullanılabilmesi ve aynı güç sınırları içinde daha fazla isteğin işlenebilmesi amaçlanıyor.

Tek sunucu rafında 96 hızlandırıcı bulunacak

Tam Boyutta Gör Bir Maia 300 rafında 96 hızlandırıcı, toplam 27,6 TB HBM kapasitesi ve 1,7 PB/s birleşik bellek bant genişliği bulunacak. Bu yapılandırmanın toplam güç sınırı 167 kW olarak açıklanıyor.

Hızlandırıcılar arasındaki yüksek bant genişlikli bağlantılar, tensör paralelliği için optimize ediliyor. Microsoft ayrıca Ethernet altyapısını temel alan özel bir yapay zeka taşıma katmanı kullanıyor. Böylece sistemin tek bir sunucu rafından veri merkezi ölçeğindeki dağıtımlara kadar genişletilmesi ve ağ iletişiminin hesaplama performansını sınırlayan bir unsur olmaktan çıkarılması amaçlanıyor.

Maia 300, Microsoft’un ocak ayında duyurduğu Maia 200’ün devamı niteliğinde. Önceki nesil hızlandırıcı, Microsoft 365 Copilot ve şirketin kendi yapay zeka modelleri dahil olmak üzere çeşitli üretim iş yüklerinde kullanılıyor. Microsoft, Maia 200’ün ABD, Avrupa ve Avustralya’daki dağıtımlarını da genişletiyor.

Şirketin paylaştığı verilere göre Maia 200, Teams, Copilot ve Cowork deneyimlerindeki yerleşik yapay zeka özelliklerinde önde gelen GPU altyapılarına kıyasla watt başına 1,7 kata kadar daha fazla token işleyebiliyor. GitHub Copilot ve Microsoft Foundry hizmetlerinin de 2026 sonuna kadar Maia 200’ü kullanmaya başlaması bekleniyor. Hızlandırıcı, OpenAI modellerini, Microsoft’un MAI modellerini ve açık kaynaklı model ailelerini çalıştırabiliyor.

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