Microsoft'tan oyunlarda bekleme süresini azaltan teknoloji

Günümüzde birçok modern oyun, ilk açılışta shader derleme işlemini kullanıcının bilgisayarında gerçekleştiriyor. Bu süreç ise özellikle büyük yapımlarda dakikalar sürebilen yükleme ekranlarına neden olabiliyor.
Yükleme sürelerinde yüzde 95'e varan iyileşme
Microsoft'un Xbox PC uygulamasına entegre ettiği ASD teknolojisi, geliştiricilerin farklı ekran kartları için shader dosyalarını önceden hazırlayarak oyunla birlikte dağıtmasına olanak tanıyor. Bu sistemin hayata geçirilmesi için ekran kartı üreticileriyle yakın iş birliği yapıldığı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: