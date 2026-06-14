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Tam Boyutta Gör Microsoft, oyunların ilk çalıştırılması sırasında yaşanan uzun bekleme sürelerini azaltan Advanced Shader Delivery (ASD) teknolojisini resmi olarak kullanıma sundu. Yeni özellik sayesinde geliştiriciler, önceden derlenmiş shader (gölgelendirici) dosyalarını doğrudan oyunculara ulaştırabilecek.

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Günümüzde birçok modern oyun, ilk açılışta shader derleme işlemini kullanıcının bilgisayarında gerçekleştiriyor. Bu süreç ise özellikle büyük yapımlarda dakikalar sürebilen yükleme ekranlarına neden olabiliyor.

Yükleme sürelerinde yüzde 95'e varan iyileşme

Microsoft'un Xbox PC uygulamasına entegre ettiği ASD teknolojisi, geliştiricilerin farklı ekran kartları için shader dosyalarını önceden hazırlayarak oyunla birlikte dağıtmasına olanak tanıyor. Bu sistemin hayata geçirilmesi için ekran kartı üreticileriyle yakın iş birliği yapıldığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör AMD, ASD desteğini içeren Adrenalin 26.6.1 sürücüsünü yayınladı. Şirketin açıklamasına göre teknoloji, bazı oyunlarda yükleme sürelerini yüzde 95'e kadar azaltabiliyor. Özellik şu anda RX 5000, RX 6000, RX 7000 ve RX 9000 serisi ekran kartlarıyla uyumlu çalışıyor. ASD desteğinden yararlanan ilk oyun ise Forza Horizon 6 oldu.

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Microsoft'tan oyunlarda bekleme süresini azaltan teknoloji

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