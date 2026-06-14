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    Microsoft'tan oyunlarda bekleme süresini azaltan teknoloji

    Microsoft, Xbox PC uygulaması için geliştirdiği Advanced Shader Delivery teknolojisini kullanıma sundu. Sistem, oyunların ilk açılışındaki shader derleme süresini büyük ölçüde azaltmayı hedefliyor.

    Microsoft'tan oyunlarda bekleme süresini azaltan teknoloji Tam Boyutta Gör
    Microsoft, oyunların ilk çalıştırılması sırasında yaşanan uzun bekleme sürelerini azaltan Advanced Shader Delivery (ASD) teknolojisini resmi olarak kullanıma sundu. Yeni özellik sayesinde geliştiriciler, önceden derlenmiş shader (gölgelendirici) dosyalarını doğrudan oyunculara ulaştırabilecek.

    Günümüzde birçok modern oyun, ilk açılışta shader derleme işlemini kullanıcının bilgisayarında gerçekleştiriyor. Bu süreç ise özellikle büyük yapımlarda dakikalar sürebilen yükleme ekranlarına neden olabiliyor.

    Yükleme sürelerinde yüzde 95'e varan iyileşme

    Microsoft'un Xbox PC uygulamasına entegre ettiği ASD teknolojisi, geliştiricilerin farklı ekran kartları için shader dosyalarını önceden hazırlayarak oyunla birlikte dağıtmasına olanak tanıyor. Bu sistemin hayata geçirilmesi için ekran kartı üreticileriyle yakın iş birliği yapıldığı belirtiliyor.

    Microsoft'tan oyunlarda bekleme süresini azaltan teknoloji Tam Boyutta Gör
    AMD, ASD desteğini içeren Adrenalin 26.6.1 sürücüsünü yayınladı. Şirketin açıklamasına göre teknoloji, bazı oyunlarda yükleme sürelerini yüzde 95'e kadar azaltabiliyor. Özellik şu anda RX 5000, RX 6000, RX 7000 ve RX 9000 serisi ekran kartlarıyla uyumlu çalışıyor. ASD desteğinden yararlanan ilk oyun ise Forza Horizon 6 oldu.
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