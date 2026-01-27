Microsoft’tan rakiplerine meydan okuyan AI çip: Azure Maia 200 tanıtıldı

Verimlilik odaklı tasarım
Maia 200, TSMC’nin 3 nanometre üretim süreci ile üretiliyor ve yaklaşık 140 milyar transistör barındırıyor. Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre çip, FP4 hesaplamada 10 petaflop’a kadar performans sunabiliyor. Bu değer, Amazon’un Trainium3 çözümüne kıyasla yaklaşık üç kat daha yüksek. Google’ın yedinci nesil TPU’sunun ise FP8 performansının üzerine çıktığı belirtiliyor.
Bellek tarafında ise Maia 200 oldukça iddialı bir yapı sunuyor. Çip üzerinde 216 GB HBM3e bellek yer alırken, toplam bellek bant genişliği 7 TB/s seviyesine ulaşıyor. Buna ek olarak, çip içine entegre edilmiş 272 MB SRAM alanı da bulunuyor. Maia 200, FP4 ve FP8 performansına özel olarak optimize edilmiş bir mimariye sahip. Bu yaklaşım, daha karmaşık hesaplamalardan ziyade yüksek hacimli çıkarım senaryolarında verimliliği artırmayı amaçlıyor.
Kullanıma alındı
Yeni çip, Microsoft'un heterojen donanım stratejisinin bir parçası olarak farklı yapay zeka hızlandırıcılarıyla birlikte çalışacak. Microsoft, Maia 200'ü yalnızca donanımsal bir güç gösterisi olarak konumlandırmıyor. Şirket, yeni çipi OpenAI'ın GPT-5.2 modeli başta olmak üzere Microsoft Foundry ve Microsoft 365 Copilot gibi kritik hizmetlerde kullanmayı planlıyor.
