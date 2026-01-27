Microsoft’tan rakiplerine meydan okuyan AI çip: Azure Maia 200 tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, kendi bünyesinde geliştirdiği yapay zeka hızlandırıcılarının en yenisini ve en güçlüsünü duyurdu. Microsoft Azure Maia 200 adıyla tanıtılan yeni çip, şirketin Maia GPU ailesinin ikinci nesli olarak konumlanıyor. Sunucu tarafında özellikle yapay zeka çıkarım (inference) iş yükleri için tasarlanan Maia 200, Microsoft’un açıklamasına göre hem Amazon hem de Google gibi rakiplerinin özel çözümlerine kıyasla daha yüksek verimlilik ve performans sunmayı hedefliyor.

Verimlilik odaklı tasarım

Tam Boyutta Gör Microsoft, Maia 200’ü bugüne kadar devreye aldığı “en verimli çıkarım sistemi” olarak tanımlıyor. Şirketin paylaştığı verilere göre yeni çip, ilk nesil Maia 100’e kıyasla dolar başına performansta yüzde 30’luk bir artış sağlıyor. Bu iddia, Maia 200’ün teknik olarak selefinden yaklaşık yüzde 50 daha yüksek bir TDP değerine sahip olmasına rağmen dikkat çekici bir kazanım olarak öne çıkıyor.

Maia 200, TSMC’nin 3 nanometre üretim süreci ile üretiliyor ve yaklaşık 140 milyar transistör barındırıyor. Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre çip, FP4 hesaplamada 10 petaflop’a kadar performans sunabiliyor. Bu değer, Amazon’un Trainium3 çözümüne kıyasla yaklaşık üç kat daha yüksek. Google’ın yedinci nesil TPU’sunun ise FP8 performansının üzerine çıktığı belirtiliyor.

Bellek tarafında ise Maia 200 oldukça iddialı bir yapı sunuyor. Çip üzerinde 216 GB HBM3e bellek yer alırken, toplam bellek bant genişliği 7 TB/s seviyesine ulaşıyor. Buna ek olarak, çip içine entegre edilmiş 272 MB SRAM alanı da bulunuyor. Maia 200, FP4 ve FP8 performansına özel olarak optimize edilmiş bir mimariye sahip. Bu yaklaşım, daha karmaşık hesaplamalardan ziyade yüksek hacimli çıkarım senaryolarında verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Kullanıma alındı

Tam Boyutta Gör Microsoft, Maia 200’ün halihazırda US Central Azure veri merkezinde devreye alındığını açıkladı. Önümüzdeki dönemde diğer lokasyonlarda da kurulumların yapılması planlanıyor.

Yeni çip, Microsoft’un heterojen donanım stratejisinin bir parçası olarak farklı yapay zeka hızlandırıcılarıyla birlikte çalışacak. Microsoft, Maia 200’ü yalnızca donanımsal bir güç gösterisi olarak konumlandırmıyor. Şirket, yeni çipi OpenAI’ın GPT-5.2 modeli başta olmak üzere Microsoft Foundry ve Microsoft 365 Copilot gibi kritik hizmetlerde kullanmayı planlıyor.

