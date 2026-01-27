Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft’tan rakiplerine meydan okuyan AI çip: Azure Maia 200 tanıtıldı

    Microsoft, yeni yapay zeka çipi Azure Maia 200’ü tanıttı. 216 GB HBM3e belleğe sahip çip, çıkarım iş yüklerinde yüksek performans ve enerji verimliliği hedefliyor.

    Microsoft’tan rakiplerine meydan okuyan AI çip: Azure Maia Tam Boyutta Gör
    Microsoft, kendi bünyesinde geliştirdiği yapay zeka hızlandırıcılarının en yenisini ve en güçlüsünü duyurdu. Microsoft Azure Maia 200 adıyla tanıtılan yeni çip, şirketin Maia GPU ailesinin ikinci nesli olarak konumlanıyor. Sunucu tarafında özellikle yapay zeka çıkarım (inference) iş yükleri için tasarlanan Maia 200, Microsoft’un açıklamasına göre hem Amazon hem de Google gibi rakiplerinin özel çözümlerine kıyasla daha yüksek verimlilik ve performans sunmayı hedefliyor.

    Verimlilik odaklı tasarım

    Microsoft’tan rakiplerine meydan okuyan AI çip: Azure Maia Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Maia 200’ü bugüne kadar devreye aldığı “en verimli çıkarım sistemi” olarak tanımlıyor. Şirketin paylaştığı verilere göre yeni çip, ilk nesil Maia 100’e kıyasla dolar başına performansta yüzde 30’luk bir artış sağlıyor. Bu iddia, Maia 200’ün teknik olarak selefinden yaklaşık yüzde 50 daha yüksek bir TDP değerine sahip olmasına rağmen dikkat çekici bir kazanım olarak öne çıkıyor.

    Maia 200, TSMC’nin 3 nanometre üretim süreci ile üretiliyor ve yaklaşık 140 milyar transistör barındırıyor. Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre çip, FP4 hesaplamada 10 petaflop’a kadar performans sunabiliyor. Bu değer, Amazon’un Trainium3 çözümüne kıyasla yaklaşık üç kat daha yüksek. Google’ın yedinci nesil TPU’sunun ise FP8 performansının üzerine çıktığı belirtiliyor.

    Bellek tarafında ise Maia 200 oldukça iddialı bir yapı sunuyor. Çip üzerinde 216 GB HBM3e bellek yer alırken, toplam bellek bant genişliği 7 TB/s seviyesine ulaşıyor. Buna ek olarak, çip içine entegre edilmiş 272 MB SRAM alanı da bulunuyor. Maia 200, FP4 ve FP8 performansına özel olarak optimize edilmiş bir mimariye sahip. Bu yaklaşım, daha karmaşık hesaplamalardan ziyade yüksek hacimli çıkarım senaryolarında verimliliği artırmayı amaçlıyor.

    Kullanıma alındı

    Microsoft’tan rakiplerine meydan okuyan AI çip: Azure Maia Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Maia 200’ün halihazırda US Central Azure veri merkezinde devreye alındığını açıkladı. Önümüzdeki dönemde diğer lokasyonlarda da kurulumların yapılması planlanıyor.

    Yeni çip, Microsoft’un heterojen donanım stratejisinin bir parçası olarak farklı yapay zeka hızlandırıcılarıyla birlikte çalışacak. Microsoft, Maia 200’ü yalnızca donanımsal bir güç gösterisi olarak konumlandırmıyor. Şirket, yeni çipi OpenAI’ın GPT-5.2 modeli başta olmak üzere Microsoft Foundry ve Microsoft 365 Copilot gibi kritik hizmetlerde kullanmayı planlıyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/microsoft-introduces-newest-in-house-ai-chip-maia-200-is-faster-than-other-bespoke-nvidia-competitors-built-on-tsmc-3nm-with-216gb-of-hbm3e https://blogs.microsoft.com/blog/2026/01/26/maia-200-the-ai-accelerator-built-for-inference/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 1 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sente 1 diş atlarsa ne olur kışın araba su eksiltir mi eca kombi su akıtıyor basınç düşüyor lada samara kalorifer musluğu nasıl açılır profilo mu arçelik mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum