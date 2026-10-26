Microsoft'tan Windows 11'e APX desteği: Performans artabilir

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'in gelecek nesil işlemcilerden daha iyi yararlanmasını sağlayacak önemli bir altyapı hazırlıyor. Son Insider Preview sürümünde ortaya çıkan yeni seçenek, Advanced Performance Extensions (APX) desteğinin işletim sistemine ekleneceğine işaret ediyor.

Microsoft, Windows 11'i Intel APX desteğine hazırlıyor

Windows meraklısı Xeno tarafından fark edilen özellik, Windows 11 Insider Preview Build 29695.1001 sürümünde yer alıyor. Experimental (Future Platforms) kanalında yayınlanan sürümde APX için yeni bir açma-kapama seçeneği bulunuyor. "Let Windows use APX for better performance" açıklamasına sahip özellik etkinleştirildiğinde sistemi yeniden başlatmak gerekiyor.

Intel tarafından 2023 yılında tanıtılan APX, x86-64 komut setine yönelik önemli geliştirmeler getiriyor. Teknolojinin en dikkat çekici yeniliği, genel amaçlı işlemci kayıtlarının sayısını 16'dan 32'ye çıkarması. Daha fazla register sayesinde işlemciler daha fazla veriyi hızlı dahili belleklerde tutabiliyor. Böylece RAM'e yapılan gereksiz erişimlerin ve veri taşımalarının azaltılması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca APX üç operandlı komutlar, yeni koşullu işlemler ve farklı komut optimizasyonları sunuyor. Intel'in prototip simülasyonlarına göre APX ile optimize edilmiş kodlarda bellek okuma işlemleri yaklaşık yüzde 10, bellek yazma işlemleri yüzde 20'den fazla ve toplam komut sayısı yaklaşık yüzde 10 azalabiliyor. Ancak bu değerlerin SPEC CPU 2017 Integer testleri üzerindeki simülasyonlardan elde edildiğini ve doğrudan gerçek dünya performans artışı anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor.

Nova Lake ve gelecekteki AMD işlemciler

Microsoft, APX desteği için yalnızca Windows tarafında hazırlık yapmıyor. Şirket daha önce Windows SDK'ya işlemci özelliklerini algılama ve genişletilmiş durum tanımlamalarını eklerken, WinDbg tarafında APX kayıtları ve hata ayıklama desteğini de geliştirdi. Donanım tarafında ise Intel'in Nova Lake masaüstü işlemcileri ile Diamond Rapids Xeon serisinin APX desteği sunması bekleniyor.

AIDA64'ün bu mimarileri hedefleyen APX optimizasyonlu SHA3 benchmarkı sunması da hazırlıkların başladığını gösteriyor. AMD'nin de APX desteğini benimsemesi bekleniyor. Ancak mevcut bilgiler Zen 6'da APX desteğinin henüz belgelenmediğini yönünde. Bu nedenle Zen 7'nin AMD tarafında APX destekleyen ilk mimari olması ihtimaller arasında. AMD ise konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Windows 11'deki yeni seçenek şimdilik deneysel aşamada. Ayrıca APX desteği yalnızca uyumlu işlemcilerde ve APX için derlenmiş yazılımlarda kullanılabilecek. Dolayısıyla mevcut işlemciler bu özellik sayesinde sonradan otomatik olarak performans kazanmayacak. Microsoft'un APX desteğini Windows 11'in kararlı sürümlerine ne zaman sunacağı ise henüz bilinmiyor.

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Microsoft'tan Windows 11'e APX desteği: Performans artabilir

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