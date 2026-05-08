Windows 11’e yeni performans takviyesi: Uygulamalar %40 daha hızlı açılabilir

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'in yavaşlığına yönelik eleştirilerin ardından, işletim sisteminin performansını artıracak adımlar atıyor. “Low Latency Profile" isimli yeni özellik sayesinde, uygulama açılış sürelerinin ve arayüz tepkilerinin ciddi ölçüde hızlanması bekleniyor.

Şirketin uzun süredir Windows 11 deneyimini iyileştirmek için çeşitli optimizasyonlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Daha az şişkin yapı, azaltılmış yapay zeka özellikleri ve oyun performansı iyileştirmeleri gibi değişiklikleri kapsayan “K2” projesinin bir parçası olan bu yeni özellik, doğrudan işlemci tarafında kısa süreli performans artışı sağlayacak.

Kısa süreliğine işlemci saat hızı maksimuma çıkarılacak

Aktarılan bilgilere göre Low Latency Profile, uygulamalar veya sistem arayüzleri açılırken işlemcinin saat hızlarını 1 ila 3 saniyelik kısa bir süre boyunca maksimum seviyeye çıkarıyor. Böylece Windows 11’in çok daha akıcı ve hızlı hissettirmesi hedefleniyor.

İlk test sonuçları da dikkat çekici görünüyor. Özelliğin etkin olduğu sistemlerde Edge ve Outlook gibi Microsoft uygulamalarında açılış sürelerinin yüzde 40’a kadar hızlandığı belirtiliyor. Başlat menüsü ve sağ tık bağlam menüleri gibi arayüz öğelerinde ise yüzde 70’e varan daha hızlı tepki süreleri rapor ediliyor. Ayrıca üçüncü parti uygulamaların açılış hızlarında da gözle görülür iyileşmeler olduğu söyleniyor.

Modern işlemciler halihazırda kısa süreli yüksek güç modlarını destekliyor. Intel tarafındaki PL2 ve PL4 güç profilleri buna örnek gösteriliyor. Microsoft’un yeni özelliğinin de benzer şekilde kısa süreli yüksek frekans kullanımıyla performans artışı sağlayacağı belirtiliyor. Bu yaklaşımın pil tüketimi ve sıcaklık üzerinde minimum etki oluşturması bekleniyor.

Şimdilik Microsoft tarafından resmi çıkış tarihi paylaşılmış değil. Ancak özelliğin Windows Insider sürümlerinde test edilmeye başlandığı belirtiliyor. Eğer iddia edilen performans kazanımları gerçek kullanımda da korunursa, Windows 11 kullanıcıları daha hızlı ve daha akıcı bir deneyim elde edebilir.