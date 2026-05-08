Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11’e yeni performans takviyesi: Uygulamalar %40 daha hızlı açılabilir

    Windows 11'e eklenecek “Low Latency Profile" isimli yeni özellik sayesinde, uygulama açılış sürelerinin ve arayüz tepkilerinin ciddi ölçüde hızlanması bekleniyor.

    Microsoft'tan Windows 11'i hızlandıracak yeni özellik Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11'in yavaşlığına yönelik eleştirilerin ardından, işletim sisteminin performansını artıracak adımlar atıyor. “Low Latency Profile" isimli yeni özellik sayesinde, uygulama açılış sürelerinin ve arayüz tepkilerinin ciddi ölçüde hızlanması bekleniyor.

    Şirketin uzun süredir Windows 11 deneyimini iyileştirmek için çeşitli optimizasyonlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Daha az şişkin yapı, azaltılmış yapay zeka özellikleri ve oyun performansı iyileştirmeleri gibi değişiklikleri kapsayan “K2” projesinin bir parçası olan bu yeni özellik, doğrudan işlemci tarafında kısa süreli performans artışı sağlayacak.

    Kısa süreliğine işlemci saat hızı maksimuma çıkarılacak

    Aktarılan bilgilere göre Low Latency Profile, uygulamalar veya sistem arayüzleri açılırken işlemcinin saat hızlarını 1 ila 3 saniyelik kısa bir süre boyunca maksimum seviyeye çıkarıyor. Böylece Windows 11’in çok daha akıcı ve hızlı hissettirmesi hedefleniyor.

    İlk test sonuçları da dikkat çekici görünüyor. Özelliğin etkin olduğu sistemlerde Edge ve Outlook gibi Microsoft uygulamalarında açılış sürelerinin yüzde 40’a kadar hızlandığı belirtiliyor. Başlat menüsü ve sağ tık bağlam menüleri gibi arayüz öğelerinde ise yüzde 70’e varan daha hızlı tepki süreleri rapor ediliyor. Ayrıca üçüncü parti uygulamaların açılış hızlarında da gözle görülür iyileşmeler olduğu söyleniyor.

    Modern işlemciler halihazırda kısa süreli yüksek güç modlarını destekliyor. Intel tarafındaki PL2 ve PL4 güç profilleri buna örnek gösteriliyor. Microsoft’un yeni özelliğinin de benzer şekilde kısa süreli yüksek frekans kullanımıyla performans artışı sağlayacağı belirtiliyor. Bu yaklaşımın pil tüketimi ve sıcaklık üzerinde minimum etki oluşturması bekleniyor.

    Şimdilik Microsoft tarafından resmi çıkış tarihi paylaşılmış değil. Ancak özelliğin Windows Insider sürümlerinde test edilmeye başlandığı belirtiliyor. Eğer iddia edilen performans kazanımları gerçek kullanımda da korunursa, Windows 11 kullanıcıları daha hızlı ve daha akıcı bir deneyim elde edebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    antifirize su eklenir mi hoparlörden cızırtı sesi çıkıyor basurdan kurtulanlar ekşi sözlük tc kimlik numarası 1 ile başlayanlar ssd test

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG STRIX G16
    ASUS ROG STRIX G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum