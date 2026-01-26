Microsoft’tan Windows 11 için ikinci acil güncelleme

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Ocak 2026 güvenlik güncellemeleri sonrasında Windows 11 kullanıcılarını etkileyen ciddi hatalar nedeniyle ikinci kez acil durum güncellemesi yayımladı. Dağıtılan yeni yama özellikle Outlook’un çökmesine ve bulut tabanlı dosyalarla çalışan uygulamaların kullanılamaz hale gelmesine neden olan kritik bir sorunu hedef alıyor.

Outlook ve bulut dosyalarında kritik hata

Şirketin paylaştığı bilgilere göre KB5078127 kodlu güncelleme, OneDrive, Dropbox gibi bulut destekli depolama alanlarında bulunan dosyaların açılması veya kaydedilmesi sırasında uygulamaların yanıt vermemesi ya da hata vermesi sorununu ortadan kaldırıyor. Bu hatadan en çok etkilenen uygulamalardan biri ise Outlook oldu. Özellikle PST dosyalarını OneDrive üzerinde saklayan Outlook yapılandırmalarında, uygulamanın açılmadığı, kilitlendiği veya yalnızca görev yöneticisinden kapatıldıktan ya da sistem yeniden başlatıldıktan sonra çalışabildiği bildirildi.

Tam Boyutta Gör Bu sorunlar için geçici çözüm olarak kullanıcıların güvenlik güncellemelerini kaldırması öneriliyordu. Ancak KB5078127 ile birlikte bu geçici yönteme artık gerek kalmadığı belirtiliyor. Microsoft, güncellemenin Windows 11 24H2 ve 25H2 sürümleri başta olmak üzere Windows 11 23H2, bazı Windows Server sürümleri ve diğer desteklenen Windows varyantlarına da kademeli olarak sunulduğunu doğruladı.

Hatırlanacağı üzere, 13 Ocak 2026’da yayımlanan güvenlik güncellemesi, Windows 11’in 23H2 sürümünü kullanan bazı sistemlerde bilgisayarın kapanmaması veya hazırda bekletilememesi ve ayrıca Uzak Masaüstü bağlantılarıyla oturum açılamaması gibi ciddi problemlere neden olmuştu. Microsoft, bu hataları 17 Ocak’ta yayımladığı ilk acil güncelleme ile gidermişti.

Ancak söz konusu ilk düzeltme bu kez de Outlook ve bulut tabanlı uygulamalarda yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açtı. Son yayımlanan KB5078127, hem 13 Ocak güvenlik güncellemesindeki tüm korumaları, hem de 17 Ocak’ta yayımlanan ilk acil yamadaki düzeltmeleri tek bir paket altında birleştirerek sunuyor.

