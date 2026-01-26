Microsoft’tan Windows 11 için ikinci acil güncelleme

Outlook ve bulut dosyalarında kritik hata
Şirketin paylaştığı bilgilere göre KB5078127 kodlu güncelleme, OneDrive, Dropbox gibi bulut destekli depolama alanlarında bulunan dosyaların açılması veya kaydedilmesi sırasında uygulamaların yanıt vermemesi ya da hata vermesi sorununu ortadan kaldırıyor. Bu hatadan en çok etkilenen uygulamalardan biri ise Outlook oldu. Özellikle PST dosyalarını OneDrive üzerinde saklayan Outlook yapılandırmalarında, uygulamanın açılmadığı, kilitlendiği veya yalnızca görev yöneticisinden kapatıldıktan ya da sistem yeniden başlatıldıktan sonra çalışabildiği bildirildi.
Hatırlanacağı üzere, 13 Ocak 2026’da yayımlanan güvenlik güncellemesi, Windows 11’in 23H2 sürümünü kullanan bazı sistemlerde bilgisayarın kapanmaması veya hazırda bekletilememesi ve ayrıca Uzak Masaüstü bağlantılarıyla oturum açılamaması gibi ciddi problemlere neden olmuştu. Microsoft, bu hataları 17 Ocak’ta yayımladığı ilk acil güncelleme ile gidermişti.
Ancak söz konusu ilk düzeltme bu kez de Outlook ve bulut tabanlı uygulamalarda yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açtı. Son yayımlanan KB5078127, hem 13 Ocak güvenlik güncellemesindeki tüm korumaları, hem de 17 Ocak'ta yayımlanan ilk acil yamadaki düzeltmeleri tek bir paket altında birleştirerek sunuyor.
