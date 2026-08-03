Microsoft’tan Xbox fiyatlarına büyük zam: Fiyat artışı yüzde 50’yi buluyor

Yeni fiyatlar cep yakacak
1 TB depolama alanına sahip disk sürücülü Xbox Series X’in Avrupa fiyatı 599,99 eurodan 799,99 euroya, Birleşik Krallık fiyatı ise 499,99 sterlinden 669,99 sterline çıktı. Bu artış, her iki bölgede de yüzde 30'u aşan bir zam anlamına geliyor.
Daha uygun fiyatlı model olarak konumlanan 512 GB Xbox Series S de ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıya kaldı. Konsolun Avrupa fiyatı 349,99 eurodan 499,99 euroya, İngiltere fiyatı ise 299,99 sterlinden 429,99 sterline yükseldi. Böylece bu modeldeki artış oranı yüzde 43'ü geçti. Xbox Series S 1 TB’ın fiyatı ise yüzde 50 zamlanarak 599,99 euro’ya yükseldi.
Yeni fiyat listesi şu şekilde:
- Xbox Series S 512 GB: 349,99 euro --> 499,99 euro
- Xbox Series S 1 TB: 399,99 euro --> 599,99 euro
- Xbox Series X Dijital 1 TB: 549,99 euro --> 749,99 euro
- Xbox Series X Diskli 1 TB: 599,99 euro --> 799,99 euro
Türkiye'de fiyatlar nasıl etkilenecek?
Türkiye'de Xbox konsollarının fiyatları satıcıya ve garanti türüne göre önemli farklılıklar gösterebiliyor. Satışların büyük bölümü Microsoft'un resmi kanalı yerine ithalatçı garantili ürünler üzerinden gerçekleşiyor.
Bu nedenle Avrupa'daki zamların an itibariyle Türkiye fiyatlarına birebir yansıdığını söylemek mümkün değil. Mevcut tabloda fiyatlarda sert bir sıçrama görülmese de, son dönemde yukarı yönlü bir hareket dikkat çekiyor.
Güncel piyasa fiyatlarına göre Xbox Series X 1 TB yaklaşık 42.999 TL, Xbox Series X Digital 1 TB yaklaşık 39.999 TL, Xbox Series S 512 GB ise 28.999 TL seviyesinden satışa sunuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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