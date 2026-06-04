Microsoft’tan yapay zeka odaklı yeni platform: Project Solara

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Microsoft, Build 2026 etkinliğinde yapay zeka ajanları için geliştirdiği yeni platformunu duyurdu. Project Solara adı verilen girişim, şirketin uygulama merkezli deneyimlerden yapay zeka ajanlarının merkezde olduğu yeni bir döneme geçileceğine yönelik vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Microsoft, Solara’yı gelecekteki yapay zeka cihazlarının temelini oluşturabilecek bir platform olarak konumlandırıyor.

Etkinlik kapsamında platformun yeteneklerini göstermek amacıyla iki farklı referans cihaz sergilendi. Bunlardan ilki masa üzerinde kullanılmak üzere tasarlanan akıllı ekran konsepti olurken diğeri ise taşınabilir bir akıllı rozet cihazı olarak dikkat çekti.

İnsanlar için değil, AI ajanları için tasarlanan platform

Microsoft, Project Solara’yı ajan odaklı deneyimleri desteklemek için sıfırdan geliştirilen yeni bir platform olarak tanımlıyor. Şirketin yaklaşımına göre gelecekte kullanıcılar uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine, görevleri yerine getiren yapay zeka ajanlarıyla etkileşime geçecek. Bu nedenle Solara, geleneksel uygulama ekosisteminden farklı olarak yapay zeka ajanlarını merkeze alan bir mimari üzerine inşa edildi.

Tanıtımda gösterilen masaüstü konsept cihazı yüz tanıma sistemiyle kilidini açabiliyor ve Microsoft 365 hizmetlerindeki verilere erişim sağlayabiliyor. Kullanıcılar Outlook takvimlerindeki yaklaşan etkinlikleri görüntüleyebiliyor, Excel dosyalarındaki verilere ulaşabiliyor ve sesli komutlarla sistemle etkileşime geçebiliyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft’un tanıtım videosunda cihazın yalnızca bilgi sunmakla kalmayıp kullanıcı adına görevler gerçekleştirebilen yapay zeka ajanlarını da çalıştırabileceği gösterildi. Böylece platformun gelecekte daha kapsamlı dijital asistan deneyimlerine temel oluşturabileceği mesajı verildi.

Project Solara kapsamında gösterilen ikinci referans tasarım ise akıllı rozet formundaki taşınabilir cihaz oldu. Çalışanların ofis girişlerinde kullandığı kimlik kartlarını andıran cihaz yapay zeka ajanlarına hızlı erişim sunmak amacıyla geliştirildi.

Rozet üzerinde bir dokunmatik ekran, kamera ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Microsoft’un açıklamalarına göre kullanıcılar tek bir tuşla yapay zeka ajanını etkinleştirebiliyor. Şirketin gösteriminde cihazla bir görüşmenin kaydedilip anında yazıya dökülebilmesi dikkat çeken özelliklerden biri oldu.

Tam Boyutta Gör Cihazın kamerası aynı zamanda yapay zeka ajanının kullanıcının gördüklerini analiz edebilmesi amacıyla da kullanılabiliyor. Ayrıca rozet tasarımı 5G bağlantı desteği sayesinde tamamen mobil kullanım senaryolarına uygun şekilde geliştirildi.

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Öte yandan sergilenen bu cihazların ticari ürünler olmadığını belirtelim. Akıllı ekran ve akıllı rozet yalnızca referans tasarımlar olarak geliştirildi.

Project Solara’nın dikkat çeken özelliklerinden biri de belirli bir yapay zeka modeline veya ajana bağlı kalmaması. Dolayısıyla kullanıcılar istedikleri yapay zeka ajanını seçebilecek. Şirket uzun vadede “ajan yönlendiricisi” ve “ajan görev yöneticisi” benzeri sistemler geliştirerek hangi ajanın hangi görevi üstleneceğini otomatik olarak belirleyen bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Arayüz tarafında da esnek bir yaklaşım benimseniyor. Microsoft’un “just-in-time UI” olarak adlandırdığı sistem sayesinde kullanıcı arayüzleri farklı ekran boyutlarına göre dinamik olarak yeniden düzenlenebiliyor. Bazı durumlarda ise yapay zeka, ihtiyaç duyulan yeni arayüz öğelerini anlık olarak oluşturabiliyor.

Windows yerine Android tercih edildi

Project Solara’nın en dikkat çekici teknik detaylarından biri ise işletim sistemi tercihi oldu. Microsoft’un yeni platformu Windows üzerinde değil, Android tabanlı Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) üzerinde çalışıyor.

Android temeli sayesinde Solara’nın farklı form faktörlerindeki cihazlara kolayca uyarlanabileceği belirtiliyor. Microsoft da bu avantajı önümüzdeki aylarda gerçek kullanım senaryolarında test etmeye hazırlanıyor.

Project Solara henüz erken geliştirme aşamasında olsa da Microsoft, platformu gerçek dünyada test etmeye hazırlanıyor. Şirketin açıklamalarına göre Target, CVS Health, Best Buy ve AccuWeather gibi kuruluşlar Solara tabanlı donanımların pilot uygulamalarını başlatacak.

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Microsoft’tan yapay zeka odaklı yeni platform: Project Solara

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