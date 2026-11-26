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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Microsoft, yapay zekanın yazılım dünyasındaki güvenlik açıklarını hızla ortaya çıkardığı konusunda uyardı. Geliştiriciler ve siber saldırganlar arasındaki yarış hızlanırken, açıkları kapatmak için aceleyle yayınlanan güvenlik güncellemeleri yeterince test edilemiyor. Bu durum, donanım uyumsuzluklarına ve dünya genelinde ciddi teknoloji kesintilerine zemin hazırlıyor. Şirket, bu riskleri azaltmak ve sistem kesintilerini en aza indirmek için Kırmızı Kod adında yeni bir girişim başlattı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Microsoft Başkanı ve Başkan Yardımcısı Brad Smith, yapay zeka araçlarının yazılımlardaki güvenlik açıklarını çok daha hızlı tespit edebilmesinin yeni teknoloji kesintilerine zemin hazırlayabileceğini söyledi. Smith'e göre geliştiriciler, saldırganlardan önce güvenlik açıklarını kapatabilmek için giderek daha fazla zaman baskısı altında kalıyor. Bu durum, yeterince test edilmeden yayınlanan güncellemelerin yeni sorunlara yol açma riskini artırıyor.

Yapay zeka, geliştiriciler ile saldırganlar arasındaki yarışı hızlandırıyor

Smith, 22 Kasım'da CBS News'ün Face the Nation programına verdiği röportajda, kısa süre önce dünya genelinde kamu ve özel kuruluşları etkileyen Microsoft 365 kesintisinin bir siber saldırıdan veya yapay zekadan kaynaklanmadığını özellikle vurguladı. Ancak son dönemde yaşanan bazı büyük teknoloji kesintilerini yapay zekanın dolaylı etkileriyle ilişkilendirdi.

Yapay zeka modelleri ve kod analiz araçları, büyük yazılım projelerindeki güvenlik açıklarını eskisinden çok daha kısa sürede belirleyebiliyor. Bu yetenek saldırganlara da avantaj sağlıyor. Hacker'lar, tespit ettikleri açıkları üreticiler henüz güvenlik güncellemesi yayınlamadan önce istismar etmeye çalışabiliyor. Bu nedenle yazılım geliştiricileri, açıkları kapatmak için daha hızlı hareket etmek zorunda kalıyor. Ancak karmaşık ve birbirine bağlı sistemlerde güvenlik yamalarını aceleyle dağıtmak, en az güvenlik açıkları kadar ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Smith'in uyarısına göre yeterince test edilmeyen bir güncelleme, gerçek kullanım koşullarında işlemci veya bellek kaynaklarının aşırı tüketilmesine neden olabilir. Farklı donanım yapılandırmaları, trafik yoğunlukları ve birbirine bağlı servisler üzerinde kapsamlı testler yapılmadan yayınlanan yamalar, yeni performans sorunlarını ve zincirleme kesintileri beraberinde getirebilir.

Microsoft da 19 Kasım'da yayımladığı resmi siber güvenlik değerlendirmesinde saldırganların güvenlik açıklarını, kurumların bunları giderebildiğinden daha hızlı bulduğuna dikkat çekmişti.

Microsoft, kesintilere karşı Code Red başlattı

Şirket, son Microsoft 365 kesintisinin ardından mühendislik ve olay müdahale süreçlerini yeniden düzenlemek üzere kurum içinde "Code Red" adlı bir girişim başlattı. Şirket içi notlara göre 24 Kasım'da duyurulan çalışma, gelecekte yaşanabilecek kesintilerin etkisini azaltmayı amaçlıyor. Microsoft'un hedefleri arasında dünya genelindeki sistemlerde yaşanabilecek kesintilerden kurtulma süresini bir saate indirmek de bulunuyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (24 Kasım 2026) 2 gün önce eklendi

Şirket, bu süreçte yapay zeka ajanlarından yararlanarak sorunların teşhis edilmesini hızlandırmayı planlıyor. Dolayısıyla yapay zeka, bir yandan güvenlik açıklarının daha hızlı bulunmasını sağlarken diğer yandan yazılım güncellemelerinin daha büyük bir hız baskısı altında hazırlanmasına neden oluyor. Microsoft'un yeni girişimi ise bu hızın beraberinde getirdiği riskleri azaltmaya odaklanacak.

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