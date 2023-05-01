Microsoft artık klavye üretmeyecek

Tam Boyutta Gör Yılın ilk çeyreğinde Microsoft beklentileri aşmış olsa da Windows ve cihaz satışlarında tedirgin edici bir düşüş yaşandı. Uzun süre firmaya önemli gelirler kazandıran Surface donanım ailesi de bu düşüşten payını aldı. Microsoft donanım bölümünde revizyona gidiyor.

Surface bölümüne darbe

Geçtiğimiz hafta Microsoft’un kendi markası altında artık klavye, fare ve web kamera üretmeyeceği ve kalan stoklar tükendikten sonra tamamen Surface markasına odaklanacağı gündeme gelmişti. Bu hafta yeni bir gelişme yaşandı.

Microsoft marka mouse ve klavyeler artık üretilmeyecek 2 gün önce eklendi

Kaynaklar Surface markasının aksesuar üretiminde de kesintiler olacağını dile getiriyor. Bundan sonra ne Microsoft ne de Surface markası altında tekli klavye üretimi olmayacak. Sadece Surface klavye-fare setleri içerisinde bu ürünlere erişmek mümkün olacak.

Microsoft resmi bir açıklama yapmadığı için kesintilerin ne kadar kapsamlı olacağı bilinmiyor zira Surface bilgisayarlarının satışında da düşüşler yaşanıyor. Bu kanatta da bir veya iki modelin kesintiye uğraması ihtimali dillendirilmeye başlandı.

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