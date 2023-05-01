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    Anlık Bildirim

    Microsoft artık klavye üretmeyecek

    Microsoft’un yaklaşık 40 yıldır üretimini yaptığı tek klavye modeli rafa kalkıyor. Ne Microsoft ne de Surface markası altında tekli klavye ürünü bulmak mümkün olmayacak. 
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    Microsoft Tam Boyutta Gör
    Yılın ilk çeyreğinde Microsoft beklentileri aşmış olsa da Windows ve cihaz satışlarında tedirgin edici bir düşüş yaşandı. Uzun süre firmaya önemli gelirler kazandıran Surface donanım ailesi de bu düşüşten payını aldı. Microsoft donanım bölümünde revizyona gidiyor.

    Surface bölümüne darbe

    Geçtiğimiz hafta Microsoft’un kendi markası altında artık klavye, fare ve web kamera üretmeyeceği ve kalan stoklar tükendikten sonra tamamen Surface markasına odaklanacağı gündeme gelmişti. Bu hafta yeni bir gelişme yaşandı.

    Kaynaklar Surface markasının aksesuar üretiminde de kesintiler olacağını dile getiriyor. Bundan sonra ne Microsoft ne de Surface markası altında tekli klavye üretimi olmayacak. Sadece Surface klavye-fare setleri içerisinde bu ürünlere erişmek mümkün olacak.

    Microsoft resmi bir açıklama yapmadığı için kesintilerin ne kadar kapsamlı olacağı bilinmiyor zira Surface bilgisayarlarının satışında da düşüşler yaşanıyor. Bu kanatta da bir veya iki modelin kesintiye uğraması ihtimali dillendirilmeye başlandı.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 19 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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