Microsoft artık klavye üretmeyecek

Surface bölümüne darbe
Geçtiğimiz hafta Microsoft’un kendi markası altında artık klavye, fare ve web kamera üretmeyeceği ve kalan stoklar tükendikten sonra tamamen Surface markasına odaklanacağı gündeme gelmişti. Bu hafta yeni bir gelişme yaşandı.
Kaynaklar Surface markasının aksesuar üretiminde de kesintiler olacağını dile getiriyor. Bundan sonra ne Microsoft ne de Surface markası altında tekli klavye üretimi olmayacak. Sadece Surface klavye-fare setleri içerisinde bu ürünlere erişmek mümkün olacak.
Microsoft resmi bir açıklama yapmadığı için kesintilerin ne kadar kapsamlı olacağı bilinmiyor zira Surface bilgisayarlarının satışında da düşüşler yaşanıyor. Bu kanatta da bir veya iki modelin kesintiye uğraması ihtimali dillendirilmeye başlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah